"Списав" 94 млн грн пені львівському бізнесмену Гринкевичу за прострочені контракти: повідомлено про підозру ексчиновнику Міноборони. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони України повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний уклав договори з підконтрольними львівському бізнесмену підприємствами на понад 1,5 млрд грн. Згідно цих договорів, підприємства мали поставити Міністерству оборони військовий одяг у визначений термін. Однак, на той час ці підприємства навіть не мали виробничих потужностей для своєчасного виконання умов договорів.

"Щоб уникнути нарахування великих штрафних санкцій, підприємці звернулися до підозрюваного з проханням перерахувати їх та максимально зменшити. Для цього посадовець Міноборони безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів. Таким чином виставлені штрафні санкції за прострочені контракти були зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ДБР.

Також нагадується, що за фактом завдання Міноборони понад мільярд гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації. Йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів та представника підприємств.

Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

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22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

17 березня Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, а розмір застави зменшили до 469 млн грн.

Також Цензор.НЕТ інформував, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міноборони понад мільярд гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.