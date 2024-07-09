Пропозиція $500 тис. хабаря керівництву ДБР: львівський бізнесмен Гринкевич постане перед судом

До суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, гроші призначались за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній - одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Що встановило слідство?

Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно "відкупитися" аби уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву.

За даними ДБР, бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою та одразу був затриманий працівниками Бюро.

Що загрожує Гринкевичу?

Фігурант справи обвинувачується за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадується також, що Бюро розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час постачання Міністерству оборони України речового майна неналежної якості на виконання договорів, укладених між підконтрольними їм суб’єктами господарської діяльності та МОУ, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах

За цим фактом триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

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22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

17 березня Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, а розмір застави зменшили до 469 млн грн.