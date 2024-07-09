Предложение $500 тыс. взятки руководству ГБР: львовский бизнесмен Гринкевич предстанет перед судом

В суд направлено обвинительное заключение в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, деньги предназначались за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний - одних из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в мае 2024 года. С тех пор продолжалось ознакомление стороной защиты с материалами досудебного расследования", - говорится в сообщении.

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Что установило следствие?

Следствие установило, что львовский бизнесмен, узнав о возбуждении в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил пойти на крайние меры и заблаговременно "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности.

После предложения взятки чиновник ГБР сразу сообщил об этом своему руководству.

По данным ГБР, бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными и сразу был задержан сотрудниками Бюро.

Что грозит Гринкевичу?

Фигурант дела обвиняется по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Напоминается также, что Бюро расследует уголовное производство по факту незаконного завладения бюджетными средствами при поставке Министерству обороны Украины вещевого имущества ненадлежащего качества во исполнение договоров, заключенных между подконтрольными им субъектами хозяйственной деятельности и МОУ, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах

По данному факту продолжается досудебное расследование.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

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В Одессе 22 января 2023 в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали сына Гринкевича Романа.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.