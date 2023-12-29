Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.
Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
Следователи установили, что заказы выполняли предприятия, ранее занимавшиеся строительством. У них не было ни производственных, ни складских мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.
Всего не выполнено 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили на склады в/ч только часть товара, а средства получили за полное высполнение обязательств. Кроме того, 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
По данным ГБР, стоимость поставленных для Миноброны товаров была завышена.
Сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.
Сейчас следователи проверяют, причастны ли к сделкам бывшие чиновники Минобороны.
"Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ГБР.
Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.
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Хочется уже отстреливать этих пидоров!
Не нужно думать что ответственные лица в Минобороны случайно по невнимательности пропустили в документах что стоимость завышена. Этот "коммерсант" только верхушка айсберга, свой процент там имеют очень многие на высоких должностях.
Воруют все!
а зброї нема..
Во время войны заниматься мародерством ?
Сразу - 15 лет и полная конфискация с проверкой всего имущества у ближайших родственников и " подельников " - когда , откуда и за какие деньги ?
ДБР обилетит коммерса на пару миллионов долларов и отпустит на свободу с чистой совестью.
Ліхтарний стовп та 3м вірьовки, за пів року - наведуть лад в Україні, але ж тоді суддям МАЙДАНУ, заробляти не буде на КОМУ!!