Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.

Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Следователи установили, что заказы выполняли предприятия, ранее занимавшиеся строительством. У них не было ни производственных, ни складских мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Всего не выполнено 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили на склады в/ч только часть товара, а средства получили за полное высполнение обязательств. Кроме того, 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

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По данным ГБР, стоимость поставленных для Миноброны товаров была завышена.

Сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

Сейчас следователи проверяют, причастны ли к сделкам бывшие чиновники Минобороны.

"Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ГБР.

Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.









