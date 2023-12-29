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Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.

Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Следователи установили, что заказы выполняли предприятия, ранее занимавшиеся строительством. У них не было ни производственных, ни складских мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Всего не выполнено 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили на склады в/ч только часть товара, а средства получили за полное высполнение обязательств. Кроме того, 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

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По данным ГБР, стоимость поставленных для Миноброны товаров была завышена.

Сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

Сейчас следователи проверяют, причастны ли к сделкам бывшие чиновники Минобороны.

"Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ГБР.

Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.

Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР 01
Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР 02
Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР 03
Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР 04
Один из крупнейших поставщиков Минобороны пытался дать взятку $500 тыс., - ГБР 05

Автор: 

взятка (6160) задержание (6675) Минобороны (9333) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+29
А МО коли підписувало ці контракти? Відповідь- вони у задіяні у цій схемі, чи це свідома деверсія. І там і там у воєнний стан- пожиттеве. Але ні- як яццеголове поїде відпочивати на мальдіви
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29.12.2023 15:58
+28
А мы вчера Наташе Юсуповой на дроны собирали..
Нет слов
Хочется уже отстреливать этих пидоров!
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29.12.2023 16:03
+24
"За даними ДБР, вартість поставлених для Міноброни товарів була завищена."
Не нужно думать что ответственные лица в Минобороны случайно по невнимательности пропустили в документах что стоимость завышена. Этот "коммерсант" только верхушка айсберга, свой процент там имеют очень многие на высоких должностях.
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29.12.2023 16:09
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А МО коли підписувало ці контракти? Відповідь- вони у задіяні у цій схемі, чи це свідома деверсія. І там і там у воєнний стан- пожиттеве. Але ні- як яццеголове поїде відпочивати на мальдіви
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29.12.2023 15:58 Ответить
Тут подвійний ефект. І крадіжка і свідома діверсія яка веде до втрати Незалежності, тож ніхто не буде шукати крадіїв. Дуже проста логіка
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29.12.2023 17:02 Ответить
чи причетні до оборудок колишні посадовці Міноборони?
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29.12.2023 16:02 Ответить
ДВОРУЧНОЮ ПИЛКОЮ ЗВИЧАЙНО МОЖНА Й ОДНОМУ ПИЛЯТИ, АЛЕ Ж ВДВОХ ШВИДШЕ... АРХ М
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29.12.2023 17:44 Ответить
От жеж, *****, як неочікувано.
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29.12.2023 16:02 Ответить
А мы вчера Наташе Юсуповой на дроны собирали..
Нет слов
Хочется уже отстреливать этих пидоров!
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29.12.2023 16:03 Ответить
"За даними ДБР, вартість поставлених для Міноброни товарів була завищена."
Не нужно думать что ответственные лица в Минобороны случайно по невнимательности пропустили в документах что стоимость завышена. Этот "коммерсант" только верхушка айсберга, свой процент там имеют очень многие на высоких должностях.
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29.12.2023 16:09 Ответить
Вперше про нього написав Плінський. Там арифметика проста: 60% на карман. 40% на закупівлю у турків, саме дешеве і не якісне. До того ж що повинно було поставлено до 1.06.23 досі не поставлено
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29.12.2023 17:05 Ответить
Яйца в кадр не попали. Ни прошлые по 17, ни нынешние.
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29.12.2023 16:06 Ответить
Це той будівельник, що куртки "шив". Турбуюсь, а де Резнік?
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29.12.2023 16:07 Ответить
Та у Баканова офіс- менеджером працює.
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29.12.2023 16:09 Ответить
Украине нужен как воздух, закон о проверке соответствия доходов расходам. И чтоб под этот закон подпадали все госслужащие на высоких должностях плюс их жены, любовницы, родители, и так далее. А в случае если любое их перечисленных лиц не может объяснить откуда у него взялись десятки и сотни миллионов - этот актив должен быть конфискован. Только зеленый шут скорее сдохнет, чем внедрит такой закон.
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29.12.2023 16:14 Ответить
є інші (ЗУ) , але вони не працюють...
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29.12.2023 17:23 Ответить
там есть юридическая тонкость - жена или любовница не являются госслужащими.
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29.12.2023 17:31 Ответить
Все правильно, не являются. Но если они не могут предоставить документы откуда взялись десятки миллионов, то тут все предельно ясно. Либо серый нал укрываемый от налогообложения, либо взятка. Поверьте не так много людей имеют возможность что-то "порешать" или распорядится большими государственными денежными средствами.
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29.12.2023 19:56 Ответить
они НЕ ОБЯЗАНЫ предоставлять документы, как и остальные простые граждане...
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30.12.2023 10:50 Ответить
Затримано за приниження сумою хабаря
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29.12.2023 16:16 Ответить
А прізвище в нього :Ігор Гринкевич - володіє цілим пулом будівельних компаній: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД», ТОВ «Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ»
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29.12.2023 16:21 Ответить
суки...
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29.12.2023 16:23 Ответить
фортеця Львів...
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29.12.2023 16:25 Ответить
Со времён СССР Львов-один из самых коррумпированных городов.
Воруют все!
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29.12.2023 18:03 Ответить
Конкретно воровство и взяточничество во Львове расцвело с конца 70 - х годов.
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29.12.2023 19:21 Ответить
Чи то не той "Майбах" на фото, що Ткач за донати розіграв ? Він же десь на Львівщину і поїхав...
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29.12.2023 16:26 Ответить
При есесері за розтрату, або крадіжку десяти тисяч карбованців просто розстрілювали. Дуже хороший був закон. Але сьогоді Рада такий закон прийняти не може, бо тоді більшісь депутатів підписало би собі смертний вирок.
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29.12.2023 16:33 Ответить
Вова! Де міністри оборони Резніков і Таран!
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29.12.2023 16:35 Ответить
Будівельна компанія постачальник одягу для ЗСУ ? Ну так , все в стилі зелених. Наступного разу підпишуть договір і оплатять постачання зброї з компанією анестезіаторів!
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29.12.2023 16:45 Ответить
гроші є у «людей»..
а зброї нема..
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29.12.2023 16:51 Ответить
Это что за срок ? - " ДО 8 лет " .
Во время войны заниматься мародерством ?
Сразу - 15 лет и полная конфискация с проверкой всего имущества у ближайших родственников и " подельников " - когда , откуда и за какие деньги ?
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29.12.2023 16:57 Ответить
В суд занесе і відпустять. Ще нікого за таке не посадили.
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29.12.2023 17:35 Ответить
А можна я візьму того хабаря?
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29.12.2023 17:50 Ответить
Та це тільки айсберг, де основна частина у воді.
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29.12.2023 17:51 Ответить
Весна прийде - саджати будемо.
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29.12.2023 17:54 Ответить
Какие еще на.ер 8 лет?! Война идет, страна на краю пропасти, это еще кому-то непонятно? Вывезли его на майдан, петлю на шею и вперед, к звездам.
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29.12.2023 17:57 Ответить
У поставщика Минобороны много денег. Он откупится. Думаю, что дело даже до суда не доведут.
ДБР обилетит коммерса на пару миллионов долларов и отпустит на свободу с чистой совестью.
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29.12.2023 18:00 Ответить
Чиновники Минобороны на этой войне зарабатывают гигантские средства. А простой народ умывается кровью. Кому война, а кому и мать родна.
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29.12.2023 17:57 Ответить
Яка влада із суддями МАЙДАНУ, такі і наслідки кривосуддя з доброчесністю….

Ліхтарний стовп та 3м вірьовки, за пів року - наведуть лад в Україні, але ж тоді суддям МАЙДАНУ, заробляти не буде на КОМУ!!
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29.12.2023 19:55 Ответить
Борьба с "ветрянными мельницами", нужно создать такую СИСТЕМУ, которая просто не допускает злоупотреблений. Посади в нынешнюю систему ИИ (решать итоги тендеров) и даже он начнет брать взятки (потому что не ДУРАК)!
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29.12.2023 21:47 Ответить
Маючі змогу і средства інформаційні можливо перекрутити все з голови на... Найкращий волонтерив зробити ухилянтами- а щюрив доблісними захисниками . Сумно. Дуже сумно що так просто маніпулювати
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30.12.2023 00:40 Ответить
 
 