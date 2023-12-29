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Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

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Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідчі встановили, що замовлення виконували підприємства, які раніше займалися будівництвом. Вони не мали ані виробничих, ані складських потужностей для иготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

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Загалом не виконано 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили на склади в/ч лише частину товару, а кошти отримали за повне виконання зобов'язань. Крім того, 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

За даними ДБР, вартість поставлених для Міноброни товарів була завищена.

Сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Зараз слідчі перевіряють, чи причетні до оборудок колишні посадовці Міноборони.

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"Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли у ДБР.

Покарання за такий злочин - позбавлення волі на строк до 8 років.

Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР 01
Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР 02
Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР 03
Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР 04
Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР 05

Автор: 

хабар (4704) затримання (4339) Міноборони (7371) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+29
А МО коли підписувало ці контракти? Відповідь- вони у задіяні у цій схемі, чи це свідома деверсія. І там і там у воєнний стан- пожиттеве. Але ні- як яццеголове поїде відпочивати на мальдіви
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29.12.2023 15:58
+28
А мы вчера Наташе Юсуповой на дроны собирали..
Нет слов
Хочется уже отстреливать этих пидоров!
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29.12.2023 16:03
+24
"За даними ДБР, вартість поставлених для Міноброни товарів була завищена."
Не нужно думать что ответственные лица в Минобороны случайно по невнимательности пропустили в документах что стоимость завышена. Этот "коммерсант" только верхушка айсберга, свой процент там имеют очень многие на высоких должностях.
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29.12.2023 16:09
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А МО коли підписувало ці контракти? Відповідь- вони у задіяні у цій схемі, чи це свідома деверсія. І там і там у воєнний стан- пожиттеве. Але ні- як яццеголове поїде відпочивати на мальдіви
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29.12.2023 15:58 Відповісти
Тут подвійний ефект. І крадіжка і свідома діверсія яка веде до втрати Незалежності, тож ніхто не буде шукати крадіїв. Дуже проста логіка
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29.12.2023 17:02 Відповісти
чи причетні до оборудок колишні посадовці Міноборони?
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29.12.2023 16:02 Відповісти
ДВОРУЧНОЮ ПИЛКОЮ ЗВИЧАЙНО МОЖНА Й ОДНОМУ ПИЛЯТИ, АЛЕ Ж ВДВОХ ШВИДШЕ... АРХ М
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29.12.2023 17:44 Відповісти
От жеж, *****, як неочікувано.
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29.12.2023 16:02 Відповісти
А мы вчера Наташе Юсуповой на дроны собирали..
Нет слов
Хочется уже отстреливать этих пидоров!
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29.12.2023 16:03 Відповісти
"За даними ДБР, вартість поставлених для Міноброни товарів була завищена."
Не нужно думать что ответственные лица в Минобороны случайно по невнимательности пропустили в документах что стоимость завышена. Этот "коммерсант" только верхушка айсберга, свой процент там имеют очень многие на высоких должностях.
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29.12.2023 16:09 Відповісти
Вперше про нього написав Плінський. Там арифметика проста: 60% на карман. 40% на закупівлю у турків, саме дешеве і не якісне. До того ж що повинно було поставлено до 1.06.23 досі не поставлено
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29.12.2023 17:05 Відповісти
Яйца в кадр не попали. Ни прошлые по 17, ни нынешние.
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29.12.2023 16:06 Відповісти
Це той будівельник, що куртки "шив". Турбуюсь, а де Резнік?
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29.12.2023 16:07 Відповісти
Та у Баканова офіс- менеджером працює.
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29.12.2023 16:09 Відповісти
Украине нужен как воздух, закон о проверке соответствия доходов расходам. И чтоб под этот закон подпадали все госслужащие на высоких должностях плюс их жены, любовницы, родители, и так далее. А в случае если любое их перечисленных лиц не может объяснить откуда у него взялись десятки и сотни миллионов - этот актив должен быть конфискован. Только зеленый шут скорее сдохнет, чем внедрит такой закон.
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29.12.2023 16:14 Відповісти
є інші (ЗУ) , але вони не працюють...
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29.12.2023 17:23 Відповісти
там есть юридическая тонкость - жена или любовница не являются госслужащими.
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29.12.2023 17:31 Відповісти
Все правильно, не являются. Но если они не могут предоставить документы откуда взялись десятки миллионов, то тут все предельно ясно. Либо серый нал укрываемый от налогообложения, либо взятка. Поверьте не так много людей имеют возможность что-то "порешать" или распорядится большими государственными денежными средствами.
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29.12.2023 19:56 Відповісти
они НЕ ОБЯЗАНЫ предоставлять документы, как и остальные простые граждане...
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30.12.2023 10:50 Відповісти
Затримано за приниження сумою хабаря
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29.12.2023 16:16 Відповісти
А прізвище в нього :Ігор Гринкевич - володіє цілим пулом будівельних компаній: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД», ТОВ «Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ»
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29.12.2023 16:21 Відповісти
суки...
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29.12.2023 16:23 Відповісти
фортеця Львів...
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29.12.2023 16:25 Відповісти
Со времён СССР Львов-один из самых коррумпированных городов.
Воруют все!
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29.12.2023 18:03 Відповісти
Конкретно воровство и взяточничество во Львове расцвело с конца 70 - х годов.
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29.12.2023 19:21 Відповісти
Чи то не той "Майбах" на фото, що Ткач за донати розіграв ? Він же десь на Львівщину і поїхав...
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29.12.2023 16:26 Відповісти
При есесері за розтрату, або крадіжку десяти тисяч карбованців просто розстрілювали. Дуже хороший був закон. Але сьогоді Рада такий закон прийняти не може, бо тоді більшісь депутатів підписало би собі смертний вирок.
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29.12.2023 16:33 Відповісти
Вова! Де міністри оборони Резніков і Таран!
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29.12.2023 16:35 Відповісти
Будівельна компанія постачальник одягу для ЗСУ ? Ну так , все в стилі зелених. Наступного разу підпишуть договір і оплатять постачання зброї з компанією анестезіаторів!
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29.12.2023 16:45 Відповісти
гроші є у «людей»..
а зброї нема..
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29.12.2023 16:51 Відповісти
Это что за срок ? - " ДО 8 лет " .
Во время войны заниматься мародерством ?
Сразу - 15 лет и полная конфискация с проверкой всего имущества у ближайших родственников и " подельников " - когда , откуда и за какие деньги ?
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29.12.2023 16:57 Відповісти
В суд занесе і відпустять. Ще нікого за таке не посадили.
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29.12.2023 17:35 Відповісти
А можна я візьму того хабаря?
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29.12.2023 17:50 Відповісти
Та це тільки айсберг, де основна частина у воді.
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29.12.2023 17:51 Відповісти
Весна прийде - саджати будемо.
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29.12.2023 17:54 Відповісти
Какие еще на.ер 8 лет?! Война идет, страна на краю пропасти, это еще кому-то непонятно? Вывезли его на майдан, петлю на шею и вперед, к звездам.
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29.12.2023 17:57 Відповісти
У поставщика Минобороны много денег. Он откупится. Думаю, что дело даже до суда не доведут.
ДБР обилетит коммерса на пару миллионов долларов и отпустит на свободу с чистой совестью.
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29.12.2023 18:00 Відповісти
Чиновники Минобороны на этой войне зарабатывают гигантские средства. А простой народ умывается кровью. Кому война, а кому и мать родна.
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29.12.2023 17:57 Відповісти
Яка влада із суддями МАЙДАНУ, такі і наслідки кривосуддя з доброчесністю….

Ліхтарний стовп та 3м вірьовки, за пів року - наведуть лад в Україні, але ж тоді суддям МАЙДАНУ, заробляти не буде на КОМУ!!
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29.12.2023 19:55 Відповісти
Борьба с "ветрянными мельницами", нужно создать такую СИСТЕМУ, которая просто не допускает злоупотреблений. Посади в нынешнюю систему ИИ (решать итоги тендеров) и даже он начнет брать взятки (потому что не ДУРАК)!
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29.12.2023 21:47 Відповісти
Маючі змогу і средства інформаційні можливо перекрутити все з голови на... Найкращий волонтерив зробити ухилянтами- а щюрив доблісними захисниками . Сумно. Дуже сумно що так просто маніпулювати
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30.12.2023 00:40 Відповісти
 
 