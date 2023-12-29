Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

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Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідчі встановили, що замовлення виконували підприємства, які раніше займалися будівництвом. Вони не мали ані виробничих, ані складських потужностей для иготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

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Загалом не виконано 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили на склади в/ч лише частину товару, а кошти отримали за повне виконання зобов'язань. Крім того, 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

За даними ДБР, вартість поставлених для Міноброни товарів була завищена.

Сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Зараз слідчі перевіряють, чи причетні до оборудок колишні посадовці Міноборони.

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"Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли у ДБР.

Покарання за такий злочин - позбавлення волі на строк до 8 років.









