ВРП відсторонила від виконання обов’язків четвертого суддю Київського апеляційного суду Дзюбіна
Четвертого підозрюваного суддю Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна відсторонено від здійснення правосуддя.
Про це заявила САП у своєму телеграм каналі, передає Цензор.НЕТ.
"29 грудня 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності четвертого суддю Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями цього ж суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Строк відсторонення – до 30.01.2024", - йдеться в повідомлені САП.
Нагадаємо, що раніше ВАКС обрав останньому судді Київського апеляційного суду Дзюбіну запобіжний захід з альтернативою внесення 4 млн грн застави .
15 грудня члени ВРП відсторонили суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного та Юрія Сливу від здійснення правосуддя до 30 січня.
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду - Віктора Глиняного, Юрія Сливу, В’ячеслава Дзюбіна та Ігоря Палленника. підозрюють в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі екс-керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.
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