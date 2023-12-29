ВРП відсторонила від виконання обов’язків четвертого суддю Київського апеляційного суду Дзюбіна

Четвертого підозрюваного суддю Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна відсторонено від здійснення правосуддя.

Про це заявила САП у своєму телеграм каналі, передає Цензор.НЕТ.

"29 грудня 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності четвертого суддю Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями цього ж суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Строк відсторонення – до 30.01.2024", - йдеться в повідомлені САП.

Читайте також: ВАКС заарештував підозрюваного в хабарництві суддю апеляційного суду Глиняного з альтернативою застави 5 млн грн

Нагадаємо, що раніше ВАКС обрав останньому судді Київського апеляційного суду Дзюбіну запобіжний захід з альтернативою внесення 4 млн грн застави .

15 грудня члени ВРП відсторонили суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного та Юрія Сливу від здійснення правосуддя до 30 січня.

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду - Віктора Глиняного, Юрія Сливу, В’ячеслава Дзюбіна та Ігоря Палленника. підозрюють в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі екс-керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викритим на хабарі чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру, - САП