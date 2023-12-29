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ВРП відсторонила від виконання обов’язків четвертого суддю Київського апеляційного суду Дзюбіна

суд,апеляційний

Четвертого підозрюваного суддю Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна відсторонено від здійснення правосуддя.

Про це заявила САП у своєму телеграм каналі, передає Цензор.НЕТ.

"29 грудня 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності четвертого суддю Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями цього ж суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Строк відсторонення – до 30.01.2024", - йдеться в повідомлені САП.

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Нагадаємо, що раніше ВАКС обрав останньому судді Київського апеляційного суду Дзюбіну запобіжний захід з альтернативою внесення 4 млн грн застави .

15 грудня члени ВРП відсторонили суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного та Юрія Сливу від здійснення правосуддя до 30 січня.

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду - Віктора Глиняного, Юрія Сливу, В’ячеслава Дзюбіна та Ігоря Палленника.  підозрюють в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі екс-керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

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Автор: 

хабар (4701) Мотор Січ (324) Апеляційний суд (397) САП (2217)


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повезло таки недоторканому-безответственному пещерному правосудию, что во время Войны их не расстреливают за мародёрство, а просто не разрешают ходить на работу...
ну а свою космическую зряплату эти пдры получат потом с помощью других, таких же коллег-мародёров...
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29.12.2023 15:06 Відповісти
Згідно чинного законодавства відсторонені судді продовжують отримувати свою загробну плату незважаючи ні на які обставини. Навіть коли суддя перебуває в СІЗО зарплату все одно отримує. Немає такої норми закону щоб призупинити чинномусудді виплату зарплати.
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29.12.2023 16:09 Відповісти
ура владі,Зміни бажано не вносити
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29.12.2023 16:58 Відповісти
це дуже терміноае питання і бажано результат мати років ...... через надцять
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29.12.2023 16:56 Відповісти
 
 