Дело Гринкевичей: Имущество художницы Сони Морозюк также арестуют, - ГБР
Имущество бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ, также арестуют.
Об этом сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, жене, сыне, теще и также о девушке-художнице, с которой был обручен сын", - отметила она.
Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.
"Хочу также акцентировать внимание на том, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено в условиях войны", - сказала она.
Сапьян напомнила, что кроме львовского бизнесмена Игоря Гриневича и его сына Романа подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации получили еще три гражданина, которые сотрудничали с бизнесменом.
"То есть их имущество – также под арестом", - добавила она.
Ранее сообщалось, что художница Соня Морозюк, называвшая себя невестой Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны, передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве.
Дело Гринкевичей
Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.
Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.
29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.
22 января 2023 в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.
Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".
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корупціонери повинні бути вигнанцями суспільства, щоб навіть родичі зрікалися.
просто ви все для себе вже вирішили, тому вам так легко навішувати ярлики!
але в правовій державі (яку, начебто, всі хочуть побудувати) так справи не робляться
Я про корупціонерів писав.
Схоже, що ви самі підсвідомо призначили їх корупціонерами, але поки ще остаточно не погодилися з цим призначенням.
тому ваш комент, це щось на кшталт: "добре, що світить сонце"! ну так, добре, тіки яке цей вислів має до контексту?
Але тільки судові справи потрібно розглялати у судах розвинених демократичних країн.
Гроші ж ми можемо у них запозичувати, то й судову систему теж могли б.
А нашу поки можна розпустити й відправити на фрон.
До речі, що з ними?
Співробітники ДБР люб'язно дають час пані художниці для передачі нерухомості під заставу для отримання хрусткого кешу,яким пані Морозюк має поділитись...
а писали, що все сховали в іпотеку.
то, що, на справді?
P.S. цікаво, а каблучку вона продала й передала вилучені кошти га ЗСУ? Обіцяла ж.