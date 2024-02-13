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арест имущества (296) ГБР (2820) Гринкевич Игорь (38)

Дело Гринкевичей: Имущество художницы Сони Морозюк также арестуют, - ГБР

морозюк

Имущество бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ, также арестуют.

Об этом сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, жене, сыне, теще и также о девушке-художнице, с которой был обручен сын", - отметила она.

Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

"Хочу также акцентировать внимание на том, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено в условиях войны", - сказала она.

Читайте также: Имущество семьи Гринкевича арестовано. Инициирован вопрос об аресте недвижимого имущества невесты сына бизнесмена, - ГБР

Сапьян напомнила, что кроме львовского бизнесмена Игоря Гриневича и его сына Романа подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации получили еще три гражданина, которые сотрудничали с бизнесменом.

"То есть их имущество – также под арестом", - добавила она.

Ранее сообщалось, что художница Соня Морозюк, называвшая себя невестой Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны, передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве.

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

22 января 2023 в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".

Также читайте: Директор ГБР Сухачев о деле Гринкевичей: Минобороны признало себя потерпевшей стороной
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Топ комментарии
+13
Так. Бо її каляки-маляки дозволили скупати київську недвигу.
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13.02.2024 16:56
+12
Сонька золотая ручка.
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13.02.2024 16:48
+12
Взагалі, поки під загрозою не будуть родичі до третього коліна, то корупцію хрін подолати.
корупціонери повинні бути вигнанцями суспільства, щоб навіть родичі зрікалися.
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13.02.2024 17:00
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Сонька золотая ручка.
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13.02.2024 16:48 Ответить
Так. Бо її каляки-маляки дозволили скупати київську недвигу.
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13.02.2024 16:56 Ответить
Як наклали арешт так і знімуть. Ніхто ж не предявив батьку та сину мародерство. Льоха давно все перевів в цивільно правові стосунки. І суд там при торгово-промисловій палаті України
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13.02.2024 20:15 Ответить
знову клали на Закони і правила... це не країна а якась клоака, де законами крутять-вертять залежно від одіозності звинувачуванного персонажа або бажання владі когось прєсануть
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13.02.2024 16:49 Ответить
Взагалі, поки під загрозою не будуть родичі до третього коліна, то корупцію хрін подолати.
корупціонери повинні бути вигнанцями суспільства, щоб навіть родичі зрікалися.
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13.02.2024 17:00 Ответить
вибачте, а хто їх призначив "корупціонерами"? поки що триває слідство навіть не по морозюк. Майно тієї морозюк не було арештоване і давало їй можливість їм розпоряджатися... майно вона передала в заставу...

просто ви все для себе вже вирішили, тому вам так легко навішувати ярлики!
але в правовій державі (яку, начебто, всі хочуть побудувати) так справи не робляться
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13.02.2024 17:07 Ответить
Я про них нічого не писав.
Я про корупціонерів писав.
Схоже, що ви самі підсвідомо призначили їх корупціонерами, але поки ще остаточно не погодилися з цим призначенням.
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13.02.2024 17:35 Ответить
тоді ваш коментар безглуздий
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13.02.2024 17:41 Ответить
Безглуздий, через те, що не призначив їх корупціонерами, як ви?
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13.02.2024 17:44 Ответить
безглуздий, бо ви почали за корупцію в контексті відсутності звинувачення у бік тієї морозюк!
тому ваш комент, це щось на кшталт: "добре, що світить сонце"! ну так, добре, тіки яке цей вислів має до контексту?
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13.02.2024 17:58 Ответить
Чи через те, що корупціонери повинні бути вигнанцями?
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13.02.2024 17:47 Ответить
це ж очевидно - ваш коментар випадає з контексту
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13.02.2024 17:56 Ответить
Взагалі, було б правильно, якщо обвинувачення не доведе винуватість, тоді самі сідають за грати на термін, який загрожував обвинуваченим.
Але тільки судові справи потрібно розглялати у судах розвинених демократичних країн.
Гроші ж ми можемо у них запозичувати, то й судову систему теж могли б.
А нашу поки можна розпустити й відправити на фрон.
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13.02.2024 17:42 Ответить
майно дівчини, з якою заручений, ну точно не родичка. І таке собі задоволення реєструвати майно на сторонню людину, отриавши 3 квартири може й послати синочка, нє?
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14.02.2024 11:02 Ответить
Опа - ча -- а вони все скинули художниці а вона почала морозитись шо я цього молодика не знаю
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13.02.2024 16:49 Ответить
і правильно і доведіть, що то за їх гроші куплено, а ніяк, ну хіба вона десь розписки писала, але то таке. Їй нічого не пред'явиш, вона не держслужбовець, скаже продала свою мазанину і купила квартири, ну не сплатила податки, ну ок, заплатить.
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14.02.2024 11:03 Ответить
"Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону...." - далі можна не читати
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13.02.2024 16:50 Ответить
Все правильно! Вони перебували у цивільному шлюбі, тобто майно спільне!
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13.02.2024 16:54 Ответить
Так її прокляту. Стільки збитків державі, не то шо Баканов з Рєзніковим...
До речі, що з ними?
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13.02.2024 16:55 Ответить
З ними все добре....ведуть адвокатську практику...відпочивають у Європі...
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13.02.2024 17:05 Ответить
за них можна не хвилюватися поки що.... Знайшли інше корито!
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13.02.2024 17:08 Ответить
Ніколи не чув щоб гроші витрачені на жінок у жінок конфісковували. Хоча .... у нас є якась спілка працівників сексуальної сфери? Якщо нема, то є за що створити...
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13.02.2024 16:57 Ответить
є прецедент, суд визнав імпланти грудні спільним майном подружжя і стягнув із жінки на користь бувшого чоловіка половину їх вартості, прикінь
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14.02.2024 11:04 Ответить
Тю... Так то ж подружжя (спільне майно)! А це просто якісь там "стосунки" з невизначеим статусом. Та й параметри у дівчинки зовсім не модельні... За совка я б на таку дівку пошкодував 3 карбованці - просто не варта як в візуальному так і в ментальному вимірах. От прийде вона в суд без макіяжу в якомусь дранті і судді хором визнають що всі гроші нещасна заробила важкою працею...
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14.02.2024 11:16 Ответить
НАБу буде створювати нову судову практику, щоб віджимати майно направо і наліво. Скоро навіть за те, що кави чи чаю з кимось попив будуть звинувачувати, що спільник.
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14.02.2024 11:21 Ответить
Ніяка вона не художниця. А майно нею отримано за майстерність сквірту, а не за картини.
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13.02.2024 17:01 Ответить
Подивився витвори "художниці",- суцільна мазня.
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13.02.2024 17:15 Ответить
ця мазня називається дегенеративна ху@ня, в неї багато шанувальників серед лікарів-психотерапевтів, які завдяки цій мазні ставлять диагнози ...
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13.02.2024 17:37 Ответить
головне, мольберта їй залиште, а альберта вона сама знайде.
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13.02.2024 17:12 Ответить
То що тепер по факту виходить ,що Соню Морозюк згвавтував молодший Гринкевич?
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13.02.2024 17:16 Ответить
По-факту.
Співробітники ДБР люб'язно дають час пані художниці для передачі нерухомості під заставу для отримання хрусткого кешу,яким пані Морозюк має поділитись...
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13.02.2024 17:50 Ответить
"А счасте было так возможно..."
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13.02.2024 18:05 Ответить
От добре що ***************....
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13.02.2024 18:09 Ответить
ххмм...
а писали, що все сховали в іпотеку.
то, що, на справді?
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13.02.2024 18:13 Ответить
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13.02.2024 19:04 Ответить
Називати її художницею?.. Я розумію, що мистецтво "багатогранне" і будь-яку мазню можна назватт картиною, а, якщо маєш гроші, то й організувати крутий піар та виставку... Та чи мали б "витвори" хоч якусь цінність, якщо б у неї "звідкись" не з'явилися гроші?..

P.S. цікаво, а каблучку вона продала й передала вилучені кошти га ЗСУ? Обіцяла ж.
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13.02.2024 19:12 Ответить
Он є такий художник - Д.Хербст. Він прославився розпилюванням вівці і виставлянням двох половинок. Мільонер. Коли останній раз про нього чув, він в інтервʼю сказав шось типу "гроші я заробив, тепер можна вчитися малювати"....
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13.02.2024 19:24 Ответить
 
 