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Новости Происшествия
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суд (24702) Гриневич (400) Гринкевич Игорь (18)

Суд назначил Роману Гринкевичу заключение под стражу до 17 марта с залогом в 500 млн гривен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

роман,гринкевич

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Роману Гринкевичу. Ему назначили содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По ходатайствам прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятому участнику преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду. Он взят под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, Роман Гринкевич был задержан в Одессе утром 22 января при попытке уехать заграницу. Ему, как и остальным фигурантам, было сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

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Топ комментарии
+10
А кто підписав акт прийому товару ???
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22.01.2024 22:34
+10
Цей увесь сморід іде із зеленої дупи, яка накрила всю країну.
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22.01.2024 23:02
+9
БЛИН, 1 ТРИЛЬОН ГРИВЕН! Да Авакову з рюкзаками і не снилось таке
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22.01.2024 22:36
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А кто підписав акт прийому товару ???
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22.01.2024 22:34 Ответить
БЛИН, 1 ТРИЛЬОН ГРИВЕН! Да Авакову з рюкзаками і не снилось таке
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22.01.2024 22:36 Ответить
У сина Авакова рюкзаки були рівні. Але зараз не син Авакова...
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22.01.2024 22:45 Ответить
Ти впевнений що рівні? Зеки по 100 грн шили рівні рюкзаки які могли на штурмовику порватися під час штурму? Ти ідіот? Тобто собівартість якісного рюкзака 100 грн?
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23.01.2024 07:35 Ответить
Напевно рЄзніков
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22.01.2024 23:36 Ответить
Попросив зробити напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями були зняті, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/v3469214
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22.01.2024 22:41 Ответить
далі буде...
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22.01.2024 22:43 Ответить
Що йому інкремінує прокуратура, яка стаття?
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22.01.2024 22:42 Ответить
Голяка перетинав кордон готелю
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22.01.2024 22:49 Ответить
если сильно интересно https://www.youtube.com/watch?v=lxE4oIWzxPo
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22.01.2024 22:51 Ответить
Ютуб не цікавить
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22.01.2024 22:52 Ответить
?
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22.01.2024 22:55 Ответить
Цікаві тільки офіційні джерела. На Ютубі забагато Лещенка
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22.01.2024 22:57 Ответить
ну это прямая трансляция с зала суда , куда уже более официально , я и сам понимаю что на ютубе много мусора
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22.01.2024 23:01 Ответить
Жах, жодних доказів, один пустопрожній спітч в стилі путіських практик
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22.01.2024 23:11 Ответить
Так де ж таки знаходилась штаб квартира злочинної організації - у Гринкевича ми в МО? І хто її реально очолював?
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22.01.2024 22:50 Ответить
В Министерстве обороны, конечно. Гринкевич-это пешка.
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22.01.2024 23:47 Ответить
Невже, і до Резнікова, черга настане….
Він вивів у різні схеми, під шумок в 2022 році, більше 40 млрд з України…
Можливо, він ОСОБИСТО, їх уже і повернув, до держБюджету!!
Щось мовчить, Шмигаль з міністром вчьоним від фінансів, мабуть ще гроші повернуті перевіряють..
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22.01.2024 22:53 Ответить
вашим мріям позаздрить сам барон Мюнхаузен
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22.01.2024 23:10 Ответить
Цей увесь сморід іде із зеленої дупи, яка накрила всю країну.
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22.01.2024 23:02 Ответить
А хто підписував з МО?! Де вони?! Хто їх кришував з ОП?! Хто?! Ви що бл# кончене, не можна підписати таке, без потужностей виробництва, ну Гринкевичі постачальник, а інші педали де?! А наша влада?! Де!? Хто сидить з нашої влади??????! Воювати суки хочете?!,- так щоб люди воювали і приїжджали з усього світу Українці, робіть все по закону України, об'явити війну(1), вся країна на військові рейки(2), і депутати теж, і мільйонери теж - воювати(3), встаємо і боронимо нашу державу, виганяємо орків з нашої землі. Майже всі українці приїдуть боронити нашу державу з ЄС, коли буде гідне забезпечення сімей військовослужбовців до кінця їхнього життя(4), коли інвалідам, які не можуть воювати з відірваними кінцівками, пенсія(5), що можна забезпечити гідне життя сімей інвалідів, тварюки думайте, бо я не можу ту владу за людей рахувати. Приймайте закон, де все це зазначено, тоді буде мобілізація не +500 тис., а буде 1 млн.+. Тоді не треба ТЦК, і так далі.
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22.01.2024 23:34 Ответить
Сдоят с Гринкевича кучу денег и отпустят на волю.
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22.01.2024 23:45 Ответить
Зараз коли ти інвалід, твоя сім'я отримує - 0, нема пенсії (тебе просто списали), коли ти загинув отримує - 0 (бо будеш зниклий безвісти 100 років), яка мотивація?! За ваші підарські бабки воюйте самі.
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22.01.2024 23:48 Ответить
Готовий профінансувати проект депутат в штурмовиках за 100 тис. грн. на місяць)))))
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23.01.2024 00:11 Ответить
500 миллионов... да мне такое и не снилось.
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23.01.2024 00:28 Ответить
Де підозри чінушам з МО?
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23.01.2024 03:07 Ответить
Первая крыса пыталась свалить? Не, будешь сидеть тварь, отдашь деньги що *******, резникову приготовиттся
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23.01.2024 08:05 Ответить
Гроші тю-тю, вам ось цей цап.
Ця справедливість постфактум вигідна, і вона основна для вживання.
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23.01.2024 08:30 Ответить
спортивна рибалка продовжується вкрали на мільйони -дали здачу та випустили
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23.01.2024 09:01 Ответить
 
 