Суд назначил Роману Гринкевичу заключение под стражу до 17 марта с залогом в 500 млн гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Роману Гринкевичу. Ему назначили содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По ходатайствам прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятому участнику преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду. Он взят под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, Роман Гринкевич был задержан в Одессе утром 22 января при попытке уехать заграницу. Ему, как и остальным фигурантам, было сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

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