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Минобороны (8272) ГБР (2554) Гринкевич Игорь (18) Сухачев (54)

Директор ГБР Сухачев о деле Гринкевичей: Минобороны признало себя потерпевшей стороной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

міноборони

В уголовном производстве по закупке некачественной одежды для военных сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к подписанию контрактов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это бизнесмены (Гринкевичи. - Ред.). Следствие только на начальной стадии, поэтому будем изучать всю цепочку", - сказал он.

Директор ГБР отметил, что следствие имеет полную коммуникацию с Министерством обороны и министром по этому делу.

"Министерство обороны уже признало себя потерпевшей стороной в этом уголовном производстве. Что касается привлечения к ответственности конкретных должностных лиц - этот вопрос еще в работе у следствия и прокуроров", - сказал Сухачев, отвечая на вопрос о вероятности привлечения должностных лиц Министерства обороны к ответственности в рамках этого дела.

Дело Гринкевича

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

В Одессе 22 января 2023 в 6:50 утра при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали сына Гринкевича Романа.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".
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Топ комментарии
+9
На скільки відкатів потерпіло МО?
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22.01.2024 13:58
+6
21.01.24 р. - річниця публікації матеріалу Юрій Ніколов про "тилових пацюків з Миноборони", які намагались впарити армії "яйця по 17 грн". Зеленському вдалося ще сім місяців прикривати і кришувати свого дружбана яйценосного міністра Резнікова. Втрати для іміджу України страшні!
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22.01.2024 13:59
+5
МО - потерпіла сторона? 🤣
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22.01.2024 14:03
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22.01.2024 13:57 Ответить
На скільки відкатів потерпіло МО?
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22.01.2024 13:58 Ответить
"Міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною в цьому кримінальному провадженні. Що стосується притягнення до відповідальності конкретних посадовців - це питання ще в роботі у слідства та прокурорів", - сказав Сухачов - Повні "бредні " в частині юриспруденції .

Схоже Сухачов вивчав "Право" в одні групі й ВНЗ , що й преЗедент , також "юрист" по диплому .
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22.01.2024 14:37 Ответить
21.01.24 р. - річниця публікації матеріалу Юрій Ніколов про "тилових пацюків з Миноборони", які намагались впарити армії "яйця по 17 грн". Зеленському вдалося ще сім місяців прикривати і кришувати свого дружбана яйценосного міністра Резнікова. Втрати для іміджу України страшні!
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22.01.2024 13:59 Ответить
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22.01.2024 14:02 Ответить
МО - потерпіла сторона? 🤣
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22.01.2024 14:03 Ответить
скільки мужества нада било ! Ну не цирк!!!??? Ну не ЗЕшапіто???!!!
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22.01.2024 14:11 Ответить
а як це, компаньйон по розкраданню може стати потерпілою стороною???
може держава потерпає від дій МО з її постачальниками.
бо виходить так:
ми вдвох пограбували касу а спільник мені дав меньше ніж собі
тому я накатав заяву на нього як потерпілий...
***** якась...
влада нас дійсно вважає недорозвинутими
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22.01.2024 14:19 Ответить
Де зараз основна гнида?
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22.01.2024 14:21 Ответить
а хто є потерпілим у "справі Мазепи"?
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22.01.2024 14:26 Ответить
Предлагаю дать героя Украины за схемы Татарову, Ермаку и Резникову, как это было с региАналом Бойко который получил героя за схемы с вышками. Еще героя можно дать региАналу и главе холдинга Киевгорстрой который с женой побрил холдинг на миллиарды под крышеванием ОП, и поставив туда своего зама Шевчука брить холдинг дальше - уволился, и загорает в Монако
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22.01.2024 17:08 Ответить
і тоді курва визналася цілкою...

всі повірили
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22.01.2024 17:43 Ответить
 
 