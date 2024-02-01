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Новини
19 191 41

Справа Гринкевича: Художниця Соня Морозюк теж сховала майно від конфіскації

Художниця Соня Морозюк
Фото: hromadske

Художниця Соня Морозюк, яка називала себе нареченою Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві.

Таким чином їй вдалося убезпечити цю нерухомість від арешту, попри заяви ДБР, йдеться у розслідуванні hromadske.

Журналісти з'ясували, що 15 січня Соня Морозюк нібито позичила 6,7 мільйона гривень у своєї мами Ліліани Семенюти, яка зареєстрована як ФОП і надає різні послуги – від дизайну до прибирання будинків. Також на неї оформлена громадська організація "Вік Можливостей", про інший бізнес жінки невідомо.

Одна з квартир художниці розташована в ЖК "Альтер Его" на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК "Пори року". Також ідеться про галерею, яка належить художниці.

Під приводом отримання позики від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. За даними у держреєстрі, всі вони перебувають в іпотеці, а отже його не можна арештувати чи конфіскувати.

"Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати", – пояснює юрист Ярослав Бутирін.

При цьому 11 січня ДБР заявляло про арешт цих об'єктів: у переліку майна, яке для Бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк. Однак слідчі ДБР з невідомих причин не оформили арешт юридично. Відтак жоден з трьох об'єктів нерухомості Соні Морозюк станом на 31 січня 2024 року не арештували.

Як повідомлялося, раніше за аналогічною схемою Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала чотири елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що унеможливило їх арешт. У підсумку Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Гринкевичів?

Наприкінці грудня минулого року ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі дати $500 тисяч хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за закриття справи проти його компаній. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 428 млн грн.

Йдеться про кримінальне провадження, порушене за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Вже 17 січня ДБР після суспільного розголосу повідомило Ігорю Гринкевичу і про підозру у справі про завдання збитків Міноборони. При цьому сина Гринкевича Романа після обшуку не затримали одразу, відтак він втік. 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі.

Саме Міністерство оборони визнане потерпілою стороною у цій справі, підозр чиновникам міністерства, які ці закупівлі погоджували, поки не вручали, визнавав директор ДБР Олексій Сухачов.

За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича — останньою стала "Трейд лайнс рітейл", контракт з якою уклали наприкінці минулого року. А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.

Автор: 

іпотека (352) Міноборони (956) нерухомість (540) ДБР (493) Гринкевич Ігор (12)


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Топ коментарі
+37
Ну звісно... "Слідчі ДБР... з невідомих причин... не оформили арешт юридично...". Як раз причини відомі. Одна шайка.
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01.02.2024 14:17
+36
сонька-золотая мазня
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01.02.2024 14:17
+33
цікаво, а хто придумав і узаконив таку схему? вкрав мільярд - купив нерухомість - заклав в заставу родичу - і все, в дамках. Як це крадене майно не можна конфісковувати? Значить конфіскувати майно в Соні та її мами, як співучасиці.
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01.02.2024 14:23
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Майже чоловік та дружина, одна чортівня!
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01.02.2024 14:10 Відповісти
сонька-золотая ручка
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01.02.2024 14:14 Відповісти
сонька-золотая мазня
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01.02.2024 14:17 Відповісти
сонька - розМАЗНЯ)
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01.02.2024 15:15 Відповісти
Донька золотая *****...
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01.02.2024 14:25 Відповісти
Хитродупі Гринкартичі...
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01.02.2024 14:15 Відповісти
Ну звісно... "Слідчі ДБР... з невідомих причин... не оформили арешт юридично...". Як раз причини відомі. Одна шайка.
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01.02.2024 14:17 Відповісти
родина виродків!!!
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01.02.2024 14:17 Відповісти
сонька-золотая струйка
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01.02.2024 14:18 Відповісти
Сонька - про сти тутка ....
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01.02.2024 14:53 Відповісти
Які ще варіанти, більше креативу шановні)))!!!
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02.02.2024 08:26 Відповісти
ху-ёжницу каждый может обидеть, каждый желающий?
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01.02.2024 14:18 Відповісти
Поярков читає і радується, що його цитати живуть..... і процвітають....
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01.02.2024 14:21 Відповісти
..ця цитата старша, мабуть, за Пояркова, як художника - так точно..
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01.02.2024 14:42 Відповісти
От така вона, ********** соня.
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01.02.2024 14:19 Відповісти
За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3471020

Ні один погонний метр яєць Резникова не постраждав, як і інші овочі-фрукти у кубічних метрах зіпсутості у співвідношенні один до чотирьох. Слава препізеденту вЗесвіту та його виборцям-зебілам!
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01.02.2024 14:22 Відповісти
Навіки слава
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01.02.2024 14:28 Відповісти
Той випадок коли можна і обидва коліна прострілити.Інше не працює.
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01.02.2024 14:22 Відповісти
цікаво, а хто придумав і узаконив таку схему? вкрав мільярд - купив нерухомість - заклав в заставу родичу - і все, в дамках. Як це крадене майно не можна конфісковувати? Значить конфіскувати майно в Соні та її мами, як співучасиці.
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01.02.2024 14:23 Відповісти
зато можно у лохов арестовывать недвижимость за коммунальные долги
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01.02.2024 15:13 Відповісти
Однак слідчі ДБР з невідомих причин не оформили арешт юридично.
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Причина всім відома. Хабар.
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01.02.2024 14:24 Відповісти
Ох ці невідомі причини. Туманність Андромеди просто якась
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01.02.2024 14:29 Відповісти
ті Злодії гринкевичі, морозюки, сименюти та інші..."не винуваті"... у всьому вина Верховного паяца....який терпить та створює нові схеми для корупції....
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01.02.2024 14:30 Відповісти
пора таких тварин расчєлавєчівать!!! інакше не встоїмо браття. від такого гіпер-крадівництва відвернуться всі на світі від України.
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01.02.2024 14:30 Відповісти
Ця сонька видно не тільки займається мазаниною,але й має талант афєрісткі...
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01.02.2024 14:32 Відповісти
Цій Соні, до того місця, звідки вона на світ з`явилась, що ви тут про неї пишите, зараз вона сміється над кріпаками та рахує нових підписників та перегляди в Instagram.
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01.02.2024 14:33 Відповісти
НЕ пишіть усяку херню про неможливий АРЕШТ і іпотеку...!!!
Слідчі СБУ та БЕБ може через суд накласти вічний АРЕШТ на це майно і користування ним до закінчення слідства...!!!
Перед ПУБЛІКАЦІЄЮ сперше проконсультуйтеся у авторитетнего ЮРИСТА про арешти майна і "пріоритет"-іпотеки у судових справах з державою...!!!
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01.02.2024 14:39 Відповісти
я б ще почав би слідство по "кредиторам" де взяли гроші ? (якщо готівка) навіщо позичали? та ще багато запитань.
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01.02.2024 14:57 Відповісти
Вже давно настав час створювати не на словах патріотичну організацію яка розслідує всі крадіжки влади від теперещніх часів до початку незалежності України.
Основна ціль - не дати насолодитися вкраденими грошима ні крадіям, ні їх нащадкам, ні наближеним. Там роботи - на 50 років слідчих дій.
Звичайно для цього треба міняти закони, бо вони писалися крадіями для себе.
Якщо продажні й добре нагодовані силовики не задавлять цей порив народної волі....
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01.02.2024 14:42 Відповісти
Неофіційно можна назвати її: " А на хер тобі" (по аналогії з відомою 90 років тому організацією пошуку спадщини позаземних цивілізацій)
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01.02.2024 14:44 Відповісти
Колись ще за часів дебатів на стадіоні, зебіл-ухилянт казав що якщо у нього з'являться "свої Свинарчукі" то він піде з посади президента. Чи Гринкевичі це інше?
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01.02.2024 14:54 Відповісти
Щури вже майно ховають по новим вигаданим схемам,як би чесно все придбали,то і не смикались,а так...
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01.02.2024 14:55 Відповісти
Вова зе! Що це робиться? Хто в нас в суддях?
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01.02.2024 15:33 Відповісти
**********. Підприємиця. Мілліонерка. Ну , просто красавиця.
Потім скаже , як тяжко заробляти на життя іскуством.
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01.02.2024 16:08 Відповісти
**********
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01.02.2024 16:32 Відповісти
Офіційно відомо, що старшого арештували за "спробу дати хабаря", оборудки не розслідуються. Вляжеться пилюка і все повернеться. Буде так с амо як і з Лієвим. Порушення підслідності і справа закривається. Розенблат розпиляв не менше і теж піде по такому ж сценарію. Методика отрабоватана Татаровим на своєму друзяці будівельнику.
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01.02.2024 16:59 Відповісти
А ці кредитні угоди можна визнати фіктивними? Наприклад, як шлюб? Якщо мама давала позику як ФОП, то це позика від юрособи, надання якої потребує наявності ліцензії. Далі можна перевірити, чи дійсно передавались кошти, куди Морозюк їх поділа і т.д. Чи дійсно була у неї потреба в отриманні цього кредиту? Було б бажання.
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01.02.2024 18:24 Відповісти
І коли вже народ зрозуміє що клоуни з людей дурнів зроблять. Повний дебілізм.
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01.02.2024 19:08 Відповісти
Наші закони ну просто "чудові")
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01.02.2024 19:51 Відповісти

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