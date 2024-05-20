Предложение $500 тыс. взятки руководству ГБР: завершено расследование в отношении львовского бизнесмена Гринкевича

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Расследованием установлено, что в конце декабря 2023 года подозреваемый пытался подкупить заместителя руководителя отдела ГБР. За 500 тыс долларов США он просил содействия в возвращении изъятого имущества, расположенного на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни.

Также за эти средства подозреваемый просил дальше не проводить процессуальные действия и принять решение о закрытии уголовного производства.

Офис генпрокурора напоминает, что правоохранители задержали мужчину во время передачи 500 тыс долларов США и сообщили о подозрении.

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Во время досудебного расследования по ходатайству прокуроров наложен арест на имущество подозреваемого.

Сейчас выполняются требования ст. 290 УПК Украины, стороны знакомятся с материалами уголовного производства. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

22 января 2023 в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.