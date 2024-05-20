Пропозиція $500 тис. хабаря керівництву ДБР: завершено розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (3 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2023 року підозрюваний намагався підкупити заступника керівника відділу ДБР. За 500 тис доларів США він просив сприяння у поверненні вилученого майна, яке розташовано на території митного поста "Чайки" Київської митниці.

Також за ці кошти підозрюваний просив далі не проводити процесуальні дії та прийняти рішення про закриття кримінального провадження.

Офіс генпрокурора нагадує, що правоохоронці затримали чоловіка під час передачі 500 тис доларів США та повідомили про підозру.

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Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів накладено арешт на майно підозрюваного.

Наразі виконуються вимоги ст. 290 КПК України, сторони знайомляться з матеріалами кримінального провадження. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

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22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

17 березня Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, а розмір застави зменшили до 469 млн грн.