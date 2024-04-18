Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів

Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду, на яку звернуло увагу видання NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз власником "ВТ Девелопмент" через ТОВ "Ясниський край" є львів’янин Максим Станкевич. Проте ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана Світлана Гринкевич, дружина Ігоря Гринкевича, якого затримали в кінці грудня при спробі дати 500 тис. доларів хабаря працівнику ДБР. Він також є підозрюваним у справі щодо махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

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22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:

будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові

нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2,

земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно "ВТ Девелопмент" наклали в рамках досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (власник Роман Гринкевич) і ТОВ "БК Сітіград" (власник Володимир Вдов’як).

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Адвокат "ВТ Девелопмент" заявив у суді, що компанія не пов`язана "з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування". Крім того, суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його", - пише видання.