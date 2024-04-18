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Новини
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Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів

ІГОР ГРИНКЕВИЧ (ЛІВОРУЧ) ІЗ СИНОМ РОМАНОМ (ПРАВОРУЧ)

Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду, на яку звернуло увагу видання NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз власником "ВТ Девелопмент" через ТОВ "Ясниський край" є львів’янин Максим Станкевич. Проте ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана Світлана Гринкевич, дружина Ігоря Гринкевича, якого затримали в кінці грудня при спробі дати 500 тис. доларів хабаря працівнику ДБР. Він також є підозрюваним у справі щодо махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

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22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:

  • будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові
  • нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2,
  • земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно "ВТ Девелопмент" наклали в рамках досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (власник Роман Гринкевич) і ТОВ "БК Сітіград" (власник Володимир Вдов’як).

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Адвокат "ВТ Девелопмент" заявив у суді, що компанія не пов`язана "з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування". Крім того, суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його", - пише видання.

Автор: 

арешт майна (349) Гринкевич Ігор (57)


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Топ коментарі
+12
Ше трохи підозри і вже держава буде винна Гринкевичам
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18.04.2024 20:55
+10
О! Вже пАрєшалі...
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18.04.2024 20:52
+6
девіз зеленої влали- крадіть,руйнуйте і вам за це нічого не буде
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18.04.2024 20:51
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девіз зеленої влали- крадіть,руйнуйте і вам за це нічого не буде
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18.04.2024 20:51 Відповісти
===
це тільки початок..
,---
будуть і відшкодування за моральну шкоду Грикевичам..
..
і нові держзамовлення..
...
Україна то поле чудес
...
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18.04.2024 23:58 Відповісти
Правильно!
Ділитися - добра справа!
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18.04.2024 20:51 Відповісти
О! Вже пАрєшалі...
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18.04.2024 20:52 Відповісти
Ну треба ж суддям за щось жити!
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18.04.2024 20:52 Відповісти
Я собі уявляю, скільки бабла занесли.
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18.04.2024 20:53 Відповісти
Ше трохи підозри і вже держава буде винна Гринкевичам
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18.04.2024 20:55 Відповісти
Ще трохи і у Соні Морозюк знову з'являться почуття до молодшого Грінкевича.
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18.04.2024 23:10 Відповісти
Всього лиш скасував, а ще вибачитись та моральні збитки відшкодувати у трьох кратному розмірі від вартості звільненого з-під арешту майна, слабо🤔🧐😁 Але всеодно "Хай живе український суд, самий справедливий та доброчесний суд в світі, ура-а-а... придурки... ***" 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.04.2024 20:56 Відповісти
Причетний вовк будує готель на морі, записаний на матір, паперова зелена шана зайвою не буде.
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18.04.2024 20:57 Відповісти
та нема ніякого криміналу....
воїни винуваті.
треба носити акуратніше
не повзати на пузі, не бігати по посадках та не тертися до стіни окопа.
форму гринкевича одів, сиди струнко на м"якому стулі, не на табуреті
нема стула, стань та стій
і не дай Бог повісити на себе розгрузку, мішок та автомат чи трубу.
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18.04.2024 21:00 Відповісти
Це смачний плювок в обличчя українській нації !!!
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18.04.2024 21:11 Відповісти
Хто б сумнівався ?
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18.04.2024 21:17 Відповісти
І саме у тій частині може змінитись власник. Скоріш за все це буде найвпливовіша людина з сотні.
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18.04.2024 21:41 Відповісти
Гроші це велика справа, а великі гроші це величезна справа...........ех вашу......!!!!
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18.04.2024 21:53 Відповісти
Все коррупционеры- это естественная поросль на теле Украины. Народу надо у этому привыкать.
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18.04.2024 23:03 Відповісти
эта страна обречена -за какие такие ценности погибают солдаты на фронте -когда вся украинская вертикаль власти от участкового до картавого жида ведет себя точь в точь как на россии
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18.04.2024 23:27 Відповісти
а художниця де поділася???))
слон хоботом в Африці мулює краще...
це країна-СЮР)))
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18.04.2024 23:57 Відповісти
Кто то теперь купит себе что нибудь прикольное.
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19.04.2024 01:00 Відповісти
 
 