Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів
Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ.
Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду, на яку звернуло увагу видання NGL.media, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз власником "ВТ Девелопмент" через ТОВ "Ясниський край" є львів’янин Максим Станкевич. Проте ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії була вказана Світлана Гринкевич, дружина Ігоря Гринкевича, якого затримали в кінці грудня при спробі дати 500 тис. доларів хабаря працівнику ДБР. Він також є підозрюваним у справі щодо махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.
22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме:
- будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові
- нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2,
- земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.
Арешт на майно "ВТ Девелопмент" наклали в рамках досудового розслідування щодо контрактів Міноборони з ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (власник Роман Гринкевич) і ТОВ "БК Сітіград" (власник Володимир Вдов’як).
Адвокат "ВТ Девелопмент" заявив у суді, що компанія не пов`язана "з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування". Крім того, суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.
Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це тільки початок..
,---
будуть і відшкодування за моральну шкоду Грикевичам..
..
і нові держзамовлення..
...
Україна то поле чудес
...
Ділитися - добра справа!
воїни винуваті.
треба носити акуратніше
не повзати на пузі, не бігати по посадках та не тертися до стіни окопа.
форму гринкевича одів, сиди струнко на м"якому стулі, не на табуреті
нема стула, стань та стій
і не дай Бог повісити на себе розгрузку, мішок та автомат чи трубу.
слон хоботом в Африці мулює краще...
це країна-СЮР)))