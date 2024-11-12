"Списал" 94 млн грн пени львовскому бизнесмену Гринкевичу за просроченные контракты: сообщено о подозрении экс-чиновнику Минобороны. ФОТО
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора экс-директору одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый заключил договоры с подконтрольными львовскому бизнесмену предприятиями на более 1,5 млрд грн. Согласно этим договорам, предприятия должны были поставить Министерству обороны военную одежду в определенный срок. Однако, в то время эти предприятия даже не имели производственных мощностей для своевременного выполнения условий договоров.
"Чтобы избежать начисления крупных штрафных санкций, предприниматели обратились к подозреваемому с просьбой пересчитать их и максимально уменьшить. Для этого чиновник Минобороны безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров. Таким образом выставленные штрафные санкции за просроченные контракты были уменьшены с почти 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется ГБР.
Также напоминается, что по факту нанесения Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации. Речь идет о львовском предпринимателе, его сыне, двух директорах и представителе предприятий.
Дело Гринкевичей
Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.
29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.
22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.
12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.
22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.
17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.
Также Цензор.НЕТ информировал, что под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, которые нанесли Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ.
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