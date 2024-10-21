Дело Гринкевичей по поводу некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн: будут судить львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, которые нанесли Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, речь идет о львовском предпринимателе, его сыне, двух директорах и представителе предприятий.

Что установило следствие?

Расследованием установлено, что львовский бизнесмен создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Участники этой организации заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.

Согласно проведенных экспертиз, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 1 млрд грн.

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Меры предосторожности участникам схемы

По данным Офиса генпрокурора, участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение - ГБР.

Напоминается также, что в июле 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении этого же львовского бизнесмена - владельца предприятий, который за полмиллиона долларов США пытался подкупить руководство ГБР, по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Фамилии львовского бизнесмена Офис генпрокурора не называет, одна из обнародованных фактов понятно, что речь идет об Игоре Гринкевиче.

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

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22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.