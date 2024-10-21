Справа Гринкевичів щодо неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн: судитимуть львівського бізнесмена, його сина та директорів підприємств, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міноборони понад мільярд гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів та представника підприємств.

Що встановило слідство?

Розслідуванням встановлено, що львівський бізнесмен створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Учасники цієї організації уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України.

Згідно проведених експертиз, внаслідок поставки неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоду на суму понад 1 млрд грн.

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Запобіжні заходи учасникам схеми

За даними Офісу генпрокурора, учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Наразі підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Досудове розслідування та оперативний супровід - ДБР.

Нагадується також, що у липні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж львівського бізнесмена - власника підприємств, який за пів мільйона доларів США намагався підкупити керівництво ДБР, за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Прізвища львівського бізнесмена Офіс генпрокурора не називає, одна з оприлюднених фактів зрозуміло, що йдеться про Ігоря Гринкевича.

Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

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22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

17 березня Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, а розмір застави зменшили до 469 млн грн.