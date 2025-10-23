Романа Гринкевича оставили под стражей до 19 декабря: размер залога уменьшили до 69 млн грн

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу - одному из подозреваемых по делу о закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на миллиард гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Решение суда о мере пресечения

Гринкевича будут держать под стражей до 19 декабря. Размер залога уменьшили до 69 миллионов 644 тысяч гривен, в августе он был 112 миллионов гривен. Тогда адвокат Гринкевича заявил, что вносить залог не будут, поскольку у семьи такой суммы нет.

Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения

Во время заседания суда 23 октября прокурор заявил, что существуют реальные риски, что в случае изменения меры пресечения Гринкевич может скрываться от следствия за рубежом. Он напомнил, что у подозреваемого есть квартира в Праге.

Зато сторона защиты отстаивала то, что эти риски надуманы и нет оснований держать Гринкевича под стражей.

Следующий раз меру пресечения будут пересматривать в декабре.

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграмм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

