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залог (502) мера пресечения (422) Гринкевич Игорь (38)

Суд оставил Романа Гринкевича под стражей до 21 января: размер залога уменьшили до 302 млн грн

Роману Гринкевичу продовжено запобіжний захід

В понедельник, 23 декабря, Печерский суд Киева принял решение о продлении меры пресечения Роману Гринкевичу, которого подозревают в поставках некачественной одежды для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В частности, Романа Гринкевича будут держать под стражей до 21 января 2025 года.

Суд также в очередной раз уменьшил размер залога, на этот раз до 302 миллионов гривен.

Читайте также: Дело Гринкевичей: стороны завершают ознакомление с материалами

Ранее, 26 ноября, Шевченковский суд столицы продлил содержание под стражей до 24 января отцу Романа Гринкевича - Игорю Гринкевичу и определил ему залог в 298 258 тысяч гривен.

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

Читайте также: Суд продлил меру пресечения Роману Гринкевичу на два месяца и уменьшил размер залога

22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

Читайте: Дело Гринкевичей по некачественной одежде для ВСУ на 1 млрд грн: будут судить львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий, - Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+8
шо за цирк? тут розстріл світе, ще й крав під час війни! а його затримання продляють як абонимент в спортзал? Чим ви налякали його послідовників? - Нічим! Тільки заохотили таких виродків!!!
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23.12.2024 20:23
+6
Так і в "нулі" застави вийти можна....
Ау! А судді хто? Скільки відкат отримали?
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23.12.2024 20:21
+6
Застава як торішніи сніг - тане на очах
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23.12.2024 20:21
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Так і в "нулі" застави вийти можна....
Ау! А судді хто? Скільки відкат отримали?
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23.12.2024 20:21 Ответить
за пів року
вже йому будуть платити
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23.12.2024 21:32 Ответить
Застава як торішніи сніг - тане на очах
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23.12.2024 20:21 Ответить
Інститут суддівства себе повністю зганьбив, через суд мерзотники лише відбілюються!Україні потрібен суд присяжних!
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23.12.2024 21:08 Ответить
шо за цирк? тут розстріл світе, ще й крав під час війни! а його затримання продляють як абонимент в спортзал? Чим ви налякали його послідовників? - Нічим! Тільки заохотили таких виродків!!!
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23.12.2024 20:23 Ответить
не цирк а
95 квартал в життя
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23.12.2024 21:33 Ответить
А коли йому вже доплачувати почнуть?
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23.12.2024 20:28 Ответить
юмор у Вас файний! Мені подобається......
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23.12.2024 20:43 Ответить
Мерзотника потрібно судити за законами воєнного часу
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23.12.2024 21:03 Ответить
Питання чим він насолив владі...
І чому не дає свідчень кому платив...
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23.12.2024 21:35 Ответить
 
 