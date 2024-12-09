Дело Гринкевичей: стороны завершают ознакомление с материалами
Стороны дела Гринкевичей завершают ознакомление с материалами уголовного производства.
Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно львовского бизнесмена, которого задержали во время дачи взятки непосредственно, и потом в розыске был его сын, и его также задержали работники ГБР, то они все сейчас находятся в СИЗО. И, насколько мне известно, уже почти на финальной стадии завершения ознакомления с материалами уголовного производства. После этого обвинительный акт будет направлен в суд", - отметила она.
Дело Гринкевичей
Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.
29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.
22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.
12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.
22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.
17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.
Также Цензор.НЕТ информировал, что под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, которые нанесли Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ.
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