Справа Гринкевичів: сторони завершують ознайомлення з матеріалами

Сторони справи Гринкевичів завершують ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо львівського бізнесмена, якого затримали під час дачі хабаря безпосередньо, і потім у розшуку був його син, і його також затримали працівники ДБР, то вони всі наразі перебувають у СІЗО. І, наскільки мені відомо, уже майже на фінальній стадії завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду", - зазначила вона.

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Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майнаколишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

17 березня Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, а розмір застави зменшили до 469 млн грн.

Також Цензор.НЕТ інформував, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міноборони понад мільярд гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

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