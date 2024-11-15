Суд відправив під варту ексчиновника Міноборони, який "списав" 94 млн грн пені львівському бізнесмену Гринкевичу за прострочені контракти

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з ексдиректорів департаменту Міністерства оборони України, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що суд визначив підозрювану як альтернативу - заставу в сумі 50 млн грн.

Що передувало?

Нагадаємо, 12 листопада 2024 року працівники Бюро повідомили фігуранту про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Він "списав" майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міноборони за низкою контрактів.

У 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міністерством оборони України на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.

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При цьому, на момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту Міністерства оборони України. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.

Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані.

Встановлено, що через дії т.в.о. директора Департаменту, виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

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Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

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22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майнаколишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

17 березня Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, а розмір застави зменшили до 469 млн грн.

Також Цензор.НЕТ інформував, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міноборони понад мільярд гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.