Суд отправил под стражу экс-чиновника Минобороны, "списавшего" 94 млн грн пени львовскому бизнесмену Гринкевичу за просроченные контракты

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из экс-директоров департамента Министерства обороны Украины, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что суд определил подозреваемую как альтернативу - залог в сумме 50 млн грн.

Что предшествовало?

Напомним, 12 ноября 2024 года работники Бюро сообщили фигуранту о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Он "списал" почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену, который просрочил поставки товаров Минобороны по ряду контрактов.

В 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения на более чем 1,5 млрд грн.

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При этом, на момент заключения договоров, подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений.

Во избежание начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора профильного Департамента Министерства обороны Украины. Они просили пересчитать выставленные штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров.

Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены.

Установлено, что из-за действий и.о. директора Департамента, выставленные штрафные санкции безосновательно уменьшены с почти 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн.

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Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

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22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.

Также Цензор.НЕТ информировал, что под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, которые нанесли Минобороны более миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ.