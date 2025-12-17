Суд оставил Романа Гринкевича под стражей до 14 февраля: размер залога уменьшен до 34 млн гривен

В среду, 17 декабря, Соломенский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Роману Гринкевичу – одному из подозреваемых по делу о закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на миллиард гривен.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция прокурора

Во время заседания прокурор подчеркнул, что обвиняемый может скрываться, влиять на свидетелей, в частности представителей Минобороны. Поэтому не стоит выбирать альтернативную меру пресечения.

"Гринкевич имеет имущество на территории Чешской Республики, он может скрываться за пределами страны. Также 18 января 2024 года его уже объявляли в розыск. Может уклоняться от суда путем пересечения государственных границ", - аргументировал прокурор.

Читайте также: Залог в 500 млн грн за Романа Гринкевича не будут вносить, - адвокат

Адвокат просил о более мягкой мере пресечения

Защита Романа Гринкевича просила суд отпустить обвиняемого под домашний арест или снизить сумму залога. Также адвокат добавил, что в СИЗО у Гринкевича ухудшилось состояние здоровья.

Суд продлил меру пресечения

Суд постановил продлить Гринкевичу срок содержания под стражей до 14 февраля 2026 года. Кроме того, ему уменьшили размер залога с 69 миллионов 644 тысяч гривен до 34 миллионов 822 тысяч гривен.

Читайте также: Суд оставил Романа Гринкевича под стражей до 21 января: Размер залога уменьшили до 302 млн грн

Дело Гринкевичей

Р анее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны. Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы. 29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

Читайте также: Романа Гринкевича оставили под стражей до 19 декабря: размер залога уменьшили до 69 млн грн