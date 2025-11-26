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Новини Фото Боротьба з корупцією
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140 млн грн збитків: НАБУ викрило схему розкрадання на опаленні й водопостачанні міст Донеччини. ФОТО

Антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Вони заволоділи 140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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В чому полягала схема?

Навесні 2023 року учасники групи визначили об'єкти, що підлягали відновленню бюджетним коштом.

"Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську", - йдеться в повідомленні.

Із семи котелень під'єднали лише дві, проте й вони не працювали через брак.

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Наступний етап

Згодом у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення реалізували наступний етап схеми.

"За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися "кустарним" методом - без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм.

Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс", - розповіли в НАБУ.

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Збитки

Внаслідок дій групи держава зазнала збитків на понад 140 млн грн. Учасники злочину заволоділи коштами та розпорядилися на власний розсуд. Водночас жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 

Організаторів злочинної групи, колишнього керівника департаменту та його однокласника, затримано.

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Понад 100 млн збитків: НАБУ викрило схему на Донеччині
Понад 100 млн збитків: НАБУ викрило схему на Донеччині

Автор: 

НАБУ (5743) корупція (5082) Донецька область (11295) розкрадання (365) Краматорський район (1261) Покровський район (1778) Святогірськ (18) Українськ (1) Селидове (15)
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Топ коментарі
+9
Корупція всюди у всіх сферах, навіть у армії, тому і постійний відступ на фронті.
Корупція знищить Україну.
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26.11.2025 12:18 Відповісти
+9
Це вже не корупція, а диверсія. Судити за "державну зраду" з конфіскацією.
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26.11.2025 12:21 Відповісти
+6
досі існує мерія маріуполя, бердянська, мелітополя ...... і всіх окупованих міст і селищ!
це, все за наші гроші!!!
набу бачить? не бачить?
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26.11.2025 12:23 Відповісти
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Корупція всюди у всіх сферах, навіть у армії, тому і постійний відступ на фронті.
Корупція знищить Україну.
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26.11.2025 12:18 Відповісти
Це вже не корупція, а диверсія. Судити за "державну зраду" з конфіскацією.
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26.11.2025 12:21 Відповісти
досі існує мерія маріуполя, бердянська, мелітополя ...... і всіх окупованих міст і селищ!
це, все за наші гроші!!!
набу бачить? не бачить?
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26.11.2025 12:23 Відповісти
і це тільки по 3 містах...Ненажерливі зелені падлюки...
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26.11.2025 12:23 Відповісти
ЗЕлинБлуд бʼє нові рекорди корупції! Зруйнована країна, втрачені життя, шалена корупція - ось вони, «досягнення» зеленського!
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26.11.2025 12:24 Відповісти
зелена падлота таки заробляє на крові
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26.11.2025 12:24 Відповісти
Сиділи, мабуть, за однією партою в школі - тепер будуть сидіти в одній камері...
Питання тільки в тому - скільки будуть сидіти?
Більше ніж в школі сиділи чи менший термін дадуть
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26.11.2025 12:25 Відповісти
санкції невиїздні превентивні для опи до папи сані!
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26.11.2025 12:30 Відповісти
невістка робить, куховарить дітям і переселенцям
і каже - не повіриш - вони, переселенці, жруть, а потім ті бегемоти бухають.
а я сусідку прошу шо би вона мого чоловіка,
твого дядьку, догледіла після контузії поки я переселенців годую.
все зготовлене...
тільки нагадати йому, Вітя, треба поїсти....
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26.11.2025 12:39 Відповісти
А що вже дев'ять років заважає НАБУ та САП нарешті взяти за шкірки аферистів, що за завищеною вартістю придбали будівлю завода "Краян"? Нагадаю, одеськими чиновниками на чолі з Г. Трухановим тоді було "наколядовано" з міського бюджету 92 млн.грн (ще в 2016-му році).
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26.11.2025 12:43 Відповісти
P.S. Тут лише три можливих варіанти:
1. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - дилетанти.
2. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - "в долі".
3. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - нікчеми, і тому роками мовчки та слухняно виконують всі забаганки влади (як попередньої, так і діючої).
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26.11.2025 12:49 Відповісти
Какой департамент ога ???
Ради нескольких райцентров и руин ? они хоть чем то помогли людям ?

достаточно одной райадминистрации или военного исполкома для "огрызков территории" пардон, которые из Донбаса зэля не смог сдать !!
Или много потужной работы для чиновников ? клумбы красить, улицы переименовывать, больницы у линии фронта за пол миллиарда....
И все такие нужные и такие забронированные !! Потужно и незламно сидят, отчеты о работе пишут
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26.11.2025 12:46 Відповісти
Та вони там всі такі-в любу контору зайди всюди те ж саме-крадуть-брешуть-наживаються на горі і крові людей і солдат-роботи непочатий край-як казав Зеленський -садить і садить ці кляті дерева
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26.11.2025 13:11 Відповісти
"Спасибо жителям Донбасса:
- за президента "папуаса";
- за то, что звали "руцький мир":
- и дух ворья не истребим ...
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26.11.2025 13:18 Відповісти
Хто-небудь зупинить НАБУ. Вони рушать державність зсередини.
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26.11.2025 13:24 Відповісти
а на красти перестати розум не зворачюється ніяк?
не крали б і НАБУ було б лагідне...
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26.11.2025 13:43 Відповісти
не випускайте мальчіка з хати одного!
біди наробить....
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26.11.2025 13:42 Відповісти
 
 