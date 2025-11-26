140 млн грн збитків: НАБУ викрило схему розкрадання на опаленні й водопостачанні міст Донеччини. ФОТО

Антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Вони заволоділи 140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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В чому полягала схема?

Навесні 2023 року учасники групи визначили об'єкти, що підлягали відновленню бюджетним коштом.

"Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську", - йдеться в повідомленні.

Із семи котелень під'єднали лише дві, проте й вони не працювали через брак.

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Наступний етап

Згодом у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення реалізували наступний етап схеми.

"За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися "кустарним" методом - без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм.

Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс", - розповіли в НАБУ.

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Збитки

Внаслідок дій групи держава зазнала збитків на понад 140 млн грн. Учасники злочину заволоділи коштами та розпорядилися на власний розсуд. Водночас жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Організаторів злочинної групи, колишнього керівника департаменту та його однокласника, затримано.

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