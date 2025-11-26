140 млн грн збитків: НАБУ викрило схему розкрадання на опаленні й водопостачанні міст Донеччини. ФОТО
Антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Вони заволоділи 140 млн грн, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
В чому полягала схема?
Навесні 2023 року учасники групи визначили об'єкти, що підлягали відновленню бюджетним коштом.
"Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.
Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську", - йдеться в повідомленні.
Із семи котелень під'єднали лише дві, проте й вони не працювали через брак.
Наступний етап
Згодом у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення реалізували наступний етап схеми.
"За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися "кустарним" методом - без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм.
Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс", - розповіли в НАБУ.
Збитки
Внаслідок дій групи держава зазнала збитків на понад 140 млн грн. Учасники злочину заволоділи коштами та розпорядилися на власний розсуд. Водночас жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.
Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Організаторів злочинної групи, колишнього керівника департаменту та його однокласника, затримано.
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Корупція знищить Україну.
це, все за наші гроші!!!
набу бачить? не бачить?
Питання тільки в тому - скільки будуть сидіти?
Більше ніж в школі сиділи чи менший термін дадуть
і каже - не повіриш - вони, переселенці, жруть, а потім ті бегемоти бухають.
а я сусідку прошу шо би вона мого чоловіка,
твого дядьку, догледіла після контузії поки я переселенців годую.
все зготовлене...
тільки нагадати йому, Вітя, треба поїсти....
1. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - дилетанти.
2. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - "в долі".
3. Співробітники НАБУ, НАЗК та САП - нікчеми, і тому роками мовчки та слухняно виконують всі забаганки влади (як попередньої, так і діючої).
Ради нескольких райцентров и руин ? они хоть чем то помогли людям ?
достаточно одной райадминистрации или военного исполкома для "огрызков территории" пардон, которые из Донбаса зэля не смог сдать !!
Или много потужной работы для чиновников ? клумбы красить, улицы переименовывать, больницы у линии фронта за пол миллиарда....
И все такие нужные и такие забронированные !! Потужно и незламно сидят, отчеты о работе пишут
- за президента "папуаса";
- за то, что звали "руцький мир":
- и дух ворья не истребим ...
не крали б і НАБУ було б лагідне...
біди наробить....