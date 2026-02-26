Бывшее руководство прокуратуры Франковской области разоблачено в коррупции: $100 тыс. за закрытие дела, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и начальнику одного из управлений этой же прокуратуры за "отмывание" бюджетных средств.

Об этом сообщили в НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, они требовали и получали неправомерную выгоду от компаний за непривлечение к уголовной ответственности их работников и закрытие уголовных производств.

Эпизод 1: $100 тыс. за закрытие дела о госимуществе

В 2021 году прокуроры выдвинули требование о предоставлении $100 тыс. в обмен на принятие решений в интересах должностных лиц госпредприятия и частной компании, которая завладела имуществом этого ГП. Они, в частности, обещали обеспечить закрытие дела о завладении и непривлечение виновных лиц к ответственности. После получения средств дело закрыли. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Эпизод 2: 3% за спокойствие

Подозреваемые организовали схему систематического получения неправомерной выгоды от частного общества, которое строило дороги в Ивано-Франковской области.

В течение 2019-2021 гг. предприятие заключило контракты на сотни миллионов гривен, из которых по требованию прокуроров должно было отдавать им 3%. За это чиновники обещали не принимать меры в отношении возможных нарушений во время работ.

В ноябре-декабре 2021 года злоумышленники получили часть оговоренной суммы. Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

