Новости Коррупция в прокуратуре
Бывшее руководство прокуратуры Франковской области разоблачено в коррупции: $100 тыс. за закрытие дела, - НАБУ

Коррупция в прокуратуре Франковской области: НАБУ сообщило о подозрениях

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и начальнику одного из управлений этой же прокуратуры за "отмывание" бюджетных средств.

Об этом сообщили в НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, они требовали и получали неправомерную выгоду от компаний за непривлечение к уголовной ответственности их работников и закрытие уголовных производств.

Эпизод 1: $100 тыс. за закрытие дела о госимуществе

В 2021 году прокуроры выдвинули требование о предоставлении $100 тыс. в обмен на принятие решений в интересах должностных лиц госпредприятия и частной компании, которая завладела имуществом этого ГП. Они, в частности, обещали обеспечить закрытие дела о завладении и непривлечение виновных лиц к ответственности. После получения средств дело закрыли. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Эпизод 2: 3% за спокойствие

Подозреваемые организовали схему систематического получения неправомерной выгоды от частного общества, которое строило дороги в Ивано-Франковской области.

  • В течение 2019-2021 гг. предприятие заключило контракты на сотни миллионов гривен, из которых по требованию прокуроров должно было отдавать им 3%. За это чиновники обещали не принимать меры в отношении возможных нарушений во время работ.

В ноябре-декабре 2021 года злоумышленники получили часть оговоренной суммы. Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Топ комментарии
+5
Є питання: чому викривають екс-керівництво, а не бʼють по руках при владі?
- а що, у решті областей все чикі-піки?
показать весь комментарий
26.02.2026 17:38 Ответить
+5
Начеб то нинішнє керівництво не таке саме. І не тільки у Франківську.
показать весь комментарий
26.02.2026 17:52 Ответить
+2
Пиночет!!!! только Пиночет может вытащить эту страну.инче нам пиз..ц.если не от Путина-то от этих..и снова сожалею,что когда то талантливый художник потерпел поражение ..сегодня таких ублюдков просто бы не существовало. и если че- к простым людям он был толерантен.
показать весь комментарий
26.02.2026 17:22 Ответить
Пиночет!!!! только Пиночет может вытащить эту страну.инче нам пиз..ц.если не от Путина-то от этих..и снова сожалею,что когда то талантливый художник потерпел поражение ..сегодня таких ублюдков просто бы не существовало. и если че- к простым людям он был толерантен.
показать весь комментарий
26.02.2026 17:22 Ответить
Если че- проситесь в Чили! Не оставляйтесь на когда то: будете снова сожалеть.😢
показать весь комментарий
26.02.2026 18:44 Ответить
Є питання: чому викривають екс-керівництво, а не бʼють по руках при владі?
- а що, у решті областей все чикі-піки?
показать весь комментарий
26.02.2026 17:38 Ответить
Всіх треба дістати! Починаючи ваучеристів! Подєльників Кравчука, Кучми, Ющенка, овоча і всіх наступників!!!
показать весь комментарий
26.02.2026 17:54 Ответить
Один Піталов залишиться. Для племінного розведення нової людини!🤔
показать весь комментарий
26.02.2026 18:48 Ответить
Бовдуре, чи троль, я не належу до керівництва держави та її розкрадачів! А ти, як бачу, накрав і здриснув, та тремтиш, що знайдуть... Знайдуть!
показать весь комментарий
26.02.2026 19:01 Ответить
Грозний ви, Піталов, як Пітон на бовдурі! Все бачите пласкою головою! 😁
показать весь комментарий
26.02.2026 19:29 Ответить
Чому Порошенка пропустили?
показать весь комментарий
26.02.2026 18:52 Ответить
Як це пропустив? Він у наступниках! І наступного не Забув...
показать весь комментарий
26.02.2026 18:57 Ответить
там не "чікі-пікі" а усе уже давно "чуку-пуку"
показать весь комментарий
26.02.2026 17:55 Ответить
Начеб то нинішнє керівництво не таке саме. І не тільки у Франківську.
показать весь комментарий
26.02.2026 17:52 Ответить
 
 