Бывшее руководство прокуратуры Франковской области разоблачено в коррупции: $100 тыс. за закрытие дела, - НАБУ
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и начальнику одного из управлений этой же прокуратуры за "отмывание" бюджетных средств.
Об этом сообщили в НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, они требовали и получали неправомерную выгоду от компаний за непривлечение к уголовной ответственности их работников и закрытие уголовных производств.
Эпизод 1: $100 тыс. за закрытие дела о госимуществе
В 2021 году прокуроры выдвинули требование о предоставлении $100 тыс. в обмен на принятие решений в интересах должностных лиц госпредприятия и частной компании, которая завладела имуществом этого ГП. Они, в частности, обещали обеспечить закрытие дела о завладении и непривлечение виновных лиц к ответственности. После получения средств дело закрыли. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Эпизод 2: 3% за спокойствие
Подозреваемые организовали схему систематического получения неправомерной выгоды от частного общества, которое строило дороги в Ивано-Франковской области.
- В течение 2019-2021 гг. предприятие заключило контракты на сотни миллионов гривен, из которых по требованию прокуроров должно было отдавать им 3%. За это чиновники обещали не принимать меры в отношении возможных нарушений во время работ.
В ноябре-декабре 2021 года злоумышленники получили часть оговоренной суммы. Квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.
