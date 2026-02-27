Командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца отправили под стражу на два месяца: размер залога – 7 млн грн

Командующему логистикой Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Избрана мера пресечения

Подозреваемый будет находиться под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.

В случае внесения залога Украинцу, в частности, запретили общаться с другим фигурантом – руководителем управления СБУ в Житомирской области Владимиром Компаниченко.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делам о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Больше о деле

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области разоблачили на взятке в $320 тыс.

Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях в взяточничестве.

В Воздушных силах начали служебное расследование.

