Командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца отправили под стражу на два месяца: размер залога – 7 млн грн

Суд арестовал командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца с возможностью залога в 7 млн грн

Командующему логистикой Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Избрана мера пресечения

Подозреваемый будет находиться под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.

В случае внесения залога Украинцу, в частности, запретили общаться с другим фигурантом – руководителем управления СБУ в Житомирской области Владимиром Компаниченко.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делам о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Читайте также: Командующему логистики ВС и главе СБУ Житомирской области будут просить ареста с залогом по 320 тыс. долл., - ОГП

Больше о деле

Читайте также: 60 суток содержания под стражей с залогом 6,9 млн грн: главе СБУ в Житомирской области Компаниченко избрали меру пресечения

І накуя донатити - кожного дерслужбовця на 2 місяці на курорт і профіціт бюджету воюючої країни забезпечений.
27.02.2026 18:35 Ответить
вішати таких ********* потрібно-показово! тоді суки не будуть красти! а то вони надіяються що зможуть відкупитись!
27.02.2026 18:41 Ответить
значить основну суму отримувало СБУ
27.02.2026 18:42 Ответить
ЕРА ЗЕ - чим довше вся ця шваль при владі тим далі ми від норми і тим ближче ми до Куби чи КНДР або Венесуелли
27.02.2026 18:58 Ответить
Вова Вова то не СБУ, то ********. Спіймали на туйні. Співробітники УСБУ в Жит. знають більше.
27.02.2026 19:06 Ответить
Зганьбив таке прізвище.
27.02.2026 19:12 Ответить
Позбавити звання та прізвища за цю ганебну справу.
27.02.2026 19:15 Ответить
за мародерство может біть застава????
27.02.2026 19:24 Ответить
Українець гірший за цигана
27.02.2026 19:29 Ответить
А чому не під заставу в 7 грн.??
Гуляти так гуляти.
Гуляй ворюги!
27.02.2026 19:43 Ответить
Такі рішення суда приймаються, аби кожен хто краде сотнями мільйонів і мільярдами не зважали на ст.ККУ, їм все одно.ніх.... не.буде, хіба що трохи більше буде внесок суддям
27.02.2026 19:45 Ответить
 
 