Командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца отправили под стражу на два месяца: размер залога – 7 млн грн
Командующему логистикой Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Избрана мера пресечения
Подозреваемый будет находиться под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.
В случае внесения залога Украинцу, в частности, запретили общаться с другим фигурантом – руководителем управления СБУ в Житомирской области Владимиром Компаниченко.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делам о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области разоблачили на взятке в $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях в взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
