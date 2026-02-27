Командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Українця відправили під варту на два місяці: розмір застави – 7 млн грн

Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Обрано запобіжний захід

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 25 квітня із можливістю застави у сім мільйонів гривень.

У разі внесення застави Українцю, зокрема, заборонили спілкуватися з іншим фігурантом - очільником управління СБУ у Житомирській області Володимиром Компаниченком.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Читайте також: Командувачу логістики ПС та главі СБУ Житомирщини проситимуть арешту із заставами по 320 тисяч доларів, - ОГП

Більше про справу

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.

У Повітряних силах розпочали службове розслідування.

Читайте також: 60 діб тримання під вартою із заставою 6,9 млн грн: главі СБУ на Житомирщині Компаниченку обрали запобіжний захід