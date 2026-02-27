Командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Українця відправили під варту на два місяці: розмір застави – 7 млн грн
Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Обрано запобіжний захід
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 25 квітня із можливістю застави у сім мільйонів гривень.
У разі внесення застави Українцю, зокрема, заборонили спілкуватися з іншим фігурантом - очільником управління СБУ у Житомирській області Володимиром Компаниченком.
- Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
Топ коментарі
+11 громов віталій
показати весь коментар27.02.2026 18:41 Відповісти Посилання
+11 Александр Иванов #442761
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+9 Михайло Иляш
показати весь коментар27.02.2026 18:58 Відповісти Посилання
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Скільки їх, які ЗП, повноваження і можливості ?
Гуляти так гуляти.
Гуляй ворюги!
надо переодеть эту тварь в полосатую робу, чтобы не позорил форму ВСУ.