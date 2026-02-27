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Новини Корупція в оборонних закупівлях
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Командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Українця відправили під варту на два місяці: розмір застави – 7 млн грн

Суд арештував командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Українця з можливістю застави у 7 млн грн

Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Обрано запобіжний захід

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 25 квітня із можливістю застави у сім мільйонів гривень.

У разі внесення застави Українцю, зокрема, заборонили спілкуватися з іншим фігурантом - очільником управління СБУ у Житомирській області Володимиром Компаниченком.

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Автор: 

корупція (5081) запобіжний захід (675) Повітряні сили (3449)
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Топ коментарі
+11
вішати таких ********* потрібно-показово! тоді суки не будуть красти! а то вони надіяються що зможуть відкупитись!
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27.02.2026 18:41 Відповісти
+11
Позбавити звання та прізвища за цю ганебну справу.
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27.02.2026 19:15 Відповісти
+9
ЕРА ЗЕ - чим довше вся ця шваль при владі тим далі ми від норми і тим ближче ми до Куби чи КНДР або Венесуелли
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27.02.2026 18:58 Відповісти
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І накуя донатити - кожного дерслужбовця на 2 місяці на курорт і профіціт бюджету воюючої країни забезпечений.
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27.02.2026 18:35 Відповісти
Що ви знаєш про кожного держслужбовця ?
Скільки їх, які ЗП, повноваження і можливості ?
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28.02.2026 02:47 Відповісти
вішати таких ********* потрібно-показово! тоді суки не будуть красти! а то вони надіяються що зможуть відкупитись!
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27.02.2026 18:41 Відповісти
значить основну суму отримувало СБУ
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27.02.2026 18:42 Відповісти
ЕРА ЗЕ - чим довше вся ця шваль при владі тим далі ми від норми і тим ближче ми до Куби чи КНДР або Венесуелли
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27.02.2026 18:58 Відповісти
Вова Вова то не СБУ, то ********. Спіймали на туйні. Співробітники УСБУ в Жит. знають більше.
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27.02.2026 19:06 Відповісти
Зганьбив таке прізвище.
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27.02.2026 19:12 Відповісти
Позбавити звання та прізвища за цю ганебну справу.
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27.02.2026 19:15 Відповісти
за мародерство может біть застава????
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27.02.2026 19:24 Відповісти
Українець гірший за цигана
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27.02.2026 19:29 Відповісти
А чому не під заставу в 7 грн.??
Гуляти так гуляти.
Гуляй ворюги!
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27.02.2026 19:43 Відповісти
Такі рішення суда приймаються, аби кожен хто краде сотнями мільйонів і мільярдами не зважали на ст.ККУ, їм все одно.ніх.... не.буде, хіба що трохи більше буде внесок суддям
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27.02.2026 19:45 Відповісти
Украв сотні мільйонів , а застава сім ..... у судді у школі з математики двійка була , чи просто трішки на іспанську хатинку не вистачає ? ((
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27.02.2026 20:07 Відповісти
Тільки за те, що опозорив таке прізвище, розстріляти гниду...
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27.02.2026 21:09 Відповісти
Боюсь, що це не українець, а теж єврей...
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27.02.2026 21:35 Відповісти
скоріше руський
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28.02.2026 06:55 Відповісти
З таким прізвищем в Ізраїль не випустять, буде самотужки викручуватись.
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27.02.2026 21:41 Відповісти
ТАКЕ ПРІЗВИЩЕ СПЛЬОНДРУВАВ !!!
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28.02.2026 07:18 Відповісти
Які застави??? Це ж мародери! Арештувати все майно у всіх родичів, а цих на пожиттєве!
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28.02.2026 08:12 Відповісти
Мародер сидит одетый вроде бы в военную форму:

надо переодеть эту тварь в полосатую робу, чтобы не позорил форму ВСУ.
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28.02.2026 10:28 Відповісти
 
 