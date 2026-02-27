60 діб тримання під вартою із заставою 6,9 млн грн: главі СБУ на Житомирщині Компаниченку обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Запобіжний захист

Як зазначається, Компаниченка відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави понад 6,9 млн гривень.

Повідомляється, що підозрюваний не став коментувати звинувачення. Його захист також відмовився від коментарів.

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Більше про справу

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.

У Повітряних силах розпочали службове розслідування.

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