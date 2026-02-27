60 діб тримання під вартою із заставою 6,9 млн грн: главі СБУ на Житомирщині Компаниченку обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Запобіжний захист
Як зазначається, Компаниченка відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави понад 6,9 млн гривень.
Повідомляється, що підозрюваний не став коментувати звинувачення. Його захист також відмовився від коментарів.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
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П.С.
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