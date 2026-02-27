УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Хабарники Корупція в оборонних закупівлях
2 516 8

60 діб тримання під вартою із заставою 6,9 млн грн: главі СБУ на Житомирщині Компаниченку обрали запобіжний захід

Главу СБУ на Житомирщині Компаниченка взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Запобіжний захист

Як зазначається, Компаниченка відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави понад 6,9 млн гривень.

Повідомляється, що підозрюваний не став коментувати звинувачення. Його захист також відмовився від коментарів.

Також читайте: Командувачу логістики ПС та главі СБУ Житомирщини проситимуть арешту із заставами по 320 тисяч доларів, - ОГП

Більше про справу

Читайте: Командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини оголосили про підозри у хабарництві

Автор: 

корупція (5081) СБУ (13930) Житомирська область (1353)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому відкупні для корупціонерів досі називають "заставою"?
показати весь коментар
27.02.2026 15:47 Відповісти
Через місяць відпустять під забов'язання не відвідувати міські бібліотеки міста Умань і зустріти Пасху в сімейному колі.
показати весь коментар
27.02.2026 15:49 Відповісти
А відколи у нас СБУ перетворилося на стройбат? Тим паче авіаційний.
показати весь коментар
27.02.2026 16:04 Відповісти
Виконував завдання кремля !
П.С.
Звання, нагород - позбавили !?
показати весь коментар
27.02.2026 16:18 Відповісти
Шкода! Скільки ж він міг ще вкрасти....такий молодий...сиди не спокійно....
показати весь коментар
27.02.2026 16:34 Відповісти
малувато від 320 тисяч доларів
показати весь коментар
27.02.2026 18:45 Відповісти
 
 