60 суток содержания под стражей с залогом 6,9 млн грн: главе СБУ в Житомирской области Компаниченко избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Меры пресечения
Как отмечается, Компаниченко был взят под стражу на 60 суток с альтернативой залога более 6,9 млн гривен.
Сообщается, что подозреваемый не стал комментировать обвинения. Его защита также отказалась от комментариев.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирской области сообщили о подозрениях в взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С.
Звання, нагород - позбавили !?