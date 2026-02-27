60 суток содержания под стражей с залогом 6,9 млн грн: главе СБУ в Житомирской области Компаниченко избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Меры пресечения

Как отмечается, Компаниченко был взят под стражу на 60 суток с альтернативой залога более 6,9 млн гривен.

Сообщается, что подозреваемый не стал комментировать обвинения. Его защита также отказалась от комментариев.

Читайте также: Командующему логистики ВС и главе СБУ Житомирщины будут просить ареста с залогами по 320 тысяч долларов, - ОГП

Больше о деле

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.

Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирской области сообщили о подозрениях в взяточничестве.

В Воздушных силах начали служебное расследование.

Читайте: Командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины объявили о подозрении в взяточничестве