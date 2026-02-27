РУС
60 суток содержания под стражей с залогом 6,9 млн грн: главе СБУ в Житомирской области Компаниченко избрали меру пресечения

Главу СБУ в Житомирской области Компаниченко взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Меры пресечения

Как отмечается, Компаниченко был взят под стражу на 60 суток с альтернативой залога более 6,9 млн гривен.

Сообщается, что подозреваемый не стал комментировать обвинения. Его защита также отказалась от комментариев.

Читайте также: Командующему логистики ВС и главе СБУ Житомирщины будут просить ареста с залогами по 320 тысяч долларов, - ОГП

Больше о деле

Читайте: Командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины объявили о подозрении в взяточничестве

Чому відкупні для корупціонерів досі називають "заставою"?
27.02.2026 15:47 Ответить
Через місяць відпустять під забов'язання не відвідувати міські бібліотеки міста Умань і зустріти Пасху в сімейному колі.
27.02.2026 15:49 Ответить
А відколи у нас СБУ перетворилося на стройбат? Тим паче авіаційний.
27.02.2026 16:04 Ответить
Виконував завдання кремля !
П.С.
Звання, нагород - позбавили !?
27.02.2026 16:18 Ответить
Шкода! Скільки ж він міг ще вкрасти....такий молодий...сиди не спокійно....
27.02.2026 16:34 Ответить
малувато від 320 тисяч доларів
