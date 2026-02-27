Командующему логистики ВС и главе СБУ Житомирской области будут просить ареста с залогом по 320 тыс. долл., - ОГП
В делах о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации прокурор будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога в размере по 320 тыс. долл. для главы управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко и командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца.
Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 320 тысяч долларов для каждого", - отметила она.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области разоблачили на взятке в $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях в взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекають на Суд Лінча, оті з доброчесністю і татаров!!