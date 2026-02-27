РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости Взяточники Коррупция в оборонных закупках
606 5

Командующему логистики ВС и главе СБУ Житомирской области будут просить ареста с залогом по 320 тыс. долл., - ОГП

Коррупция в Воздушных силах: какой залог будут просить?

В делах о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации прокурор будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога в размере по 320 тыс. долл. для главы управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко и командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца.

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 320 тысяч долларов для каждого", - отметила она.

Читайте также: Зеленский: Никто не блокирует антикоррупционные расследования, а мои "доверенные лица" – это инсинуации

Больше о деле

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция на закупках в Минюсте: раскрыт новый эпизод, - НАБУ

Автор: 

коррупция (1914) СБУ (2831) Воздушные силы (2115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кули руки рубатимуть крадіям???
показать весь комментарий
27.02.2026 13:00 Ответить
І так цих літаків з гулькин *** а тут шей ці діловари - немає слів - одні матюки
показать весь комментарий
27.02.2026 13:01 Ответить
Дайте їм по три метра вірьовки, щоб вони змогли припинити, це ШОУ від зеленського і КМУ з ГПУ!! По сьогоднішній день, портновські та привладні з Урядлвого кварталу і ГПУ, затягнули суди проти беркутні та гопників, що убивали Майданівців!! На вулиці 2026 рік!!!
Чекають на Суд Лінча, оті з доброчесністю і татаров!!
показать весь комментарий
27.02.2026 13:08 Ответить
Яка застава за вчинення злочинів під час виконання службових обов'язків під час війни?
показать весь комментарий
27.02.2026 13:26 Ответить
Може дешевше їх пристрелити? За корупцію по законах военного часу..
показать весь комментарий
27.02.2026 13:58 Ответить
 
 