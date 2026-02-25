РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7864 посетителя онлайн
Новости Коррупция в Украине Миндичгейт
4 353 60

Зеленский: Никто не блокирует антикоррупционные расследования, а мои "доверенные лица" – это инсинуации

Зеленский и Миндич

Президент Владимир Зеленский уверяет, что власть не вмешивается в расследование коррупционных дел против бывших министров и своих бизнес-партнеров, а утверждения о его "доверенных лицах" назвал безосновательными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью немецкому вещателю ARD.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расследование коррупции продолжается

  • У него спросили о его отношении к критике общества в отношении действий власти в отношении антикоррупционных органов и к бывшим министрам и бизнес-партнерам, которые находятся под следствием, а также о том, может ли президент гарантировать, что он ничего не знал о том, что происходило в его окружении.

По его словам, в Украине продолжаются антикоррупционные расследования, и государство их не скрывает и не препятствует:

"Есть коррупционные кейсы и есть расследования, государство показывает, что у нас есть расследования. Мы это не скрываем и никто не блокирует соответствующие расследования. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете и вы это видите. А то, что есть коррупция или коррупционные дела на местах бывших чиновников, пусть будет следствие, пусть будут судебные решения. Я считаю, что мы достаточно быстро реагируем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ложь, что в Украине больше коррупции, чем в ЕС. Мы молодцы, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский открестился от "доверенных лиц" во власти

Глава государства также отверг формулировку о "доверенных лицах" среди тех или иных министров. Он подчеркнул, что те выполняют свои функции.

"Это просто инсинуации, просто непонятные, абсолютно непонятные формулировки. Ну какие доверенные лица? Министры выполняют свою работу. Я - президент Украины, которая находится в состоянии войны", - заверил Зеленский.

Он добавил, что работу правоохранительных или антикоррупционных органов "никто ничего не блокирует, а наоборот, им помогают".

Читайте также: Я стараюсь быть честным во всем и со всеми. Мы строим антикоррупционную инфраструктуру, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) коррупция (1911)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
надалі "довірену особу" наказано звати "інсенуацією", скажімо,

друг дєтства ваня баканов це - "інсенуація #1".
друг по бізнесу міндич - "інсенуація #2",
просто друг д'Єрмак - "інсенуація #3" і т.д.

і цей урод знову хоче стати президентом України ?

.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:09 Ответить
+35
Єрмак просто смотрящий за шутом, міндічь бувший керівник шапіто з шутом, баканов друг дитинства, чєрнишов кум, Юзік просто Юзік. Які довірені особи?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:00 Ответить
+35
показать весь комментарий
25.02.2026 00:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він не має впливу на ці органи - тому й попалися його "друзяки"! Що не зрозуміло? Мав би вплив - прикрив би...
показать весь комментарий
24.02.2026 23:57 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 00:08 Ответить
надалі "довірену особу" наказано звати "інсенуацією", скажімо,

друг дєтства ваня баканов це - "інсенуація #1".
друг по бізнесу міндич - "інсенуація #2",
просто друг д'Єрмак - "інсенуація #3" і т.д.

і цей урод знову хоче стати президентом України ?

.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:09 Ответить
і що характерно, оці "інсенуації" навіть не ображаються, що їх називають інсенуаціями
показать весь комментарий
25.02.2026 05:00 Ответить
Це зелеському такий текст, по дебільному, отой жидков написав, чи литвин з ???
показать весь комментарий
25.02.2026 00:28 Ответить
До Зеленського є багато питань і без "довірених осіб".
показать весь комментарий
24.02.2026 23:58 Ответить
Зе, обережно зі словами, а то за "ніхто" можна і прочухана отримати від "довірених осіб"
Сам тоді будеш блокувати антикорупційні розслідування
показать весь комментарий
25.02.2026 03:44 Ответить
А що там із санкціями проти Порошенка? Суд от-от... Адвокати і представники не захворіють в черговий раз?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:59 Ответить
Чума !
Чума прийшла у оба їхніх дома !
Судєйський й прокурорський....

короче, обдристались холєри !

.
показать весь комментарий
25.02.2026 01:12 Ответить
Винен Порошенко. Однозначно
показать весь комментарий
25.02.2026 08:21 Ответить
Єрмак просто смотрящий за шутом, міндічь бувший керівник шапіто з шутом, баканов друг дитинства, чєрнишов кум, Юзік просто Юзік. Які довірені особи?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:00 Ответить
Какие доверенные особы? Вы еще про Ермака вспомните, одни инсинуации. Да и кейсы у тех, кому положено.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:05 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 00:07 Ответить
Если работает комп и светится монитор, значит электроэнергия есть.
К чему тогда здесь горящая свеча? Включи настольную лампу.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:29 Ответить
Він прото фізіологічно не може не брехати, як риба не може жити без води.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:07 Ответить
Огляд від ШІ

Патологічна брехня (псевдологія) латинською мовою та в міжнародній медичній термінології найчастіше описується як
Pseudologia phantastica або Mendacium pathologicum. Це стан, коли людина схильна до частих, фантастичних і безцільних розповідей неправди, що часто є ознакою психічних розладів.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:11 Ответить
брехня то його робота, воно нею зробило посаду президента України.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:16 Ответить
Він просто грає роль президента, чого ви до*балися до актора?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:12 Ответить
У мене таке враження, що в цій країні корупція буде вічно. На жаль.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:10 Ответить
Звісно, вічно. Бо в корупції замазаний кожен українець. Тільки рівень корупції у кожного свій.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:13 Ответить
Это ж надо иметь ТАКОЙ талант к **** ...ЖУ!!!!!!
Руки чешутся - дать по этой морде
И еще по одному месту
Которым эта морда играла на рояле
Ну кому мешало ,чтобы эта морда и дальше играла на рояле?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:11 Ответить
То була прелюдія...
показать весь комментарий
25.02.2026 00:12 Ответить
буратінка, у кінці треба було ще додати: "я хароший!". Бо злі язики подейкують, шо ти вибори хочеш "замутити" та переобратись на другий термін.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:15 Ответить
Ирина Венедиктова, советник Зеленского по правовым вопросам.
Одночасно ригоГенпрокурорвша ( як сьогоднішній риго ГЕН-ПРокур, петицію від народу на його звільнення ЗЕ не підписало.)
Одночасно та сама Венедиктова, котра розкрутила плівками Деркача (сьогодні героя рашистостану та сенатора там же) - плівки Байден - Порошенко
Та сама Венедіктова , котра відмивала бабло в Швейцарії російському олігарху - вже будучи схованою Єрмаком у послиці Швейцарії
Та сама Венедектіва, котра організовувала Єрамку форуми миру у Женеві за бабло платників податків США на бюджет України. Бо тоді США платили 80% бюджету на розкрадання мафією РИГОМАРОДЕРІВ
ВЕНЕДІКТОВ

Пряма мова Венедіктової - юридичної консультантки виборчого штабу Зеленського -
«Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале... Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису... Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте сойдемся на том, что это была шутка. И с чем она связана? Она связана с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к трудовым мигрантам из Украины», - сказала Венедиктова, комментируя шутку, которую Зеленский произнес во время концерта в Латвии в 2016 году.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:18 Ответить
Тобто, ЗЄ святкував дні народження з абсолютно незнайомими йому людьми.

Дружив з дитинства з незнайомим Бакановим.
Працював майже все життя з незнайомим Шефіром та Міндічем.

Весь топ-менеджмент Кварталу-95 абсолютно випадково став прилаштований на державні посади.

Єрмака так взагалі ніколи не бачив.
А про "Підем тільки разом" - порохоботи вигадали.

Стармера пресують через посла, якого він призначив, а ЗЄ не відповідає за жодного з десятків призначених та прилаштованих ним злодіїв.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:33 Ответить
👏 👏 👏 👏 👏
показать весь комментарий
25.02.2026 01:30 Ответить
Ці руки нічого не крали -2....на усіх екранах країни
показать весь комментарий
25.02.2026 00:36 Ответить
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:55 Ответить
він навіть упійманим на гарячому відмовлятиметься від визнання
показать весь комментарий
25.02.2026 01:00 Ответить
Він хоч розуміє значення цього слова?
показать весь комментарий
25.02.2026 01:09 Ответить
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку»
показать весь комментарий
25.02.2026 01:23 Ответить
В його оточенні таких, щоб крали в рашки, немає. Його оточення краде в України.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:49 Ответить
Коли Зеленський бреше?
ЗАВЖДИ!
показать весь комментарий
25.02.2026 01:31 Ответить
Всі без винятку призначенці зєлєнского корумповані. Всі. Навіть в Ізраїлі такого "хуцпоносця" вже давно б забили камінням на вулицях...
показать весь комментарий
25.02.2026 01:33 Ответить
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Колотило, Комарницький, Корявченков, Котін, Кравець, Куницький, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...
показать весь комментарий
25.02.2026 01:46 Ответить
Божко - це хто у вашому списку ?
показать весь комментарий
25.02.2026 01:50 Ответить
нехай суд вирішує про обгрунтованість цих тверджень
показать весь комментарий
25.02.2026 01:46 Ответить
ДУХ ОМАНУ нєотмиваєм , Нелоше!
показать весь комментарий
25.02.2026 01:51 Ответить
******* як Троц як Зеленський
показать весь комментарий
25.02.2026 02:42 Ответить
Гугнявий балабол. Фбр тебе вже давно тримає за твої мікрояєчки, тільки й можеш триндіти охлосу вдвадцяте.
показать весь комментарий
25.02.2026 02:45 Ответить
Гейнц Гудеріан в своїх спогадах описував Гітлера в останні роки - він постійно брехав незалежно від того хто біля нього. Брехав так що сам вірив у свою брехню. Гудеріан вважав, що до цього призвело зловживання наркотичними препаратами, біля нього завжди був лікар Морель. Гітлер навіть пропонував Гудеріану звернутись до Мореля за лікуванням серцевої недостатності.
Правда, на тлі брехні Трампа Бубон остарігається ************.
показать весь комментарий
25.02.2026 04:20 Ответить
Брехливий паяц
показать весь комментарий
25.02.2026 05:54 Ответить
Брехати треба ще вміти. Янелох бреше впевнено,як дихає,можна повірити у його брехню." Чим більша брехня,тим легше у неї повірять"(Гебельс).
показать весь комментарий
25.02.2026 06:35 Ответить
чи може президент гарантувати, що він нічого не знав про те, що відбувалося в його оточенні. Джерело: https://censor.net/ua/n3602283 А в ответ - тишина.
показать весь комментарий
25.02.2026 06:36 Ответить
Голобородько як приліз на брехні так постійно і бреше
показать весь комментарий
25.02.2026 06:46 Ответить
Я не я і міндіч не моя
показать весь комментарий
25.02.2026 07:09 Ответить
Ось що цікаво - точнісінько, як кацапи: бреше, знає, що бреше, знає, що інші розуміють, що воно бреше - але брехати продовжує.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:20 Ответить
так чому тоді корупціонери - виключно оточення зелі,а на пороха риє рилом землю вже 8 років і нічого не вирив тільки пердьож в калюжу.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:21 Ответить
Я президент України, яка у війні", - запевнив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3602283

Гандон ти штопаний, а не президент! Геть мудака тупорилого!
показать весь комментарий
25.02.2026 07:24 Ответить
«Ніхто не блокує антикорупційні органи.» - Закон України № 4555-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану. - підписаний коломойським мародером в день голосування у ВР.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:28 Ответить
Зеля , ти не президент ,
а ворюга вищої категоріі , якого Украіна ще не знала
і в тебе ще вистачає наглості щось патякати про своїх міндічів
і баканових , які переводили вкрадене бабло на твої
рахунки в оффшорах?!
Згинь , нечисть !!
показать весь комментарий
25.02.2026 08:11 Ответить
У кожної країни свій Лі Куа́н Ю, свій творець «економічного дива» !
показать весь комментарий
25.02.2026 08:11 Ответить
Від запитань про незламність нації -- до ткання мордою у власне зелене корупційне лайно. Така ось еволюція лідора на сторінках іноземних ЗМІ упродовж великої війни. Таки справді нікчемний блазень на троні короля, і жалюгідне його майбутнє.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:14 Ответить
Цю потвору зеленського треба брати за дупу. Дайте йому 30 ********** він всіх здасть. У мене питання чому люди не можуть зрозуміти що зеленський по своїй натурі поводить себе як падальщік. Бо він є падло
показать весь комментарий
25.02.2026 08:16 Ответить
Татаров. Що Татаров у Офісі Президента робить?
показать весь комментарий
25.02.2026 08:19 Ответить
пуйло взяло Київ у 2019му році посадили на посаду Президента України zeйло.
А 24/02/22, за ТРИ дні, вони вдвох планували провести ОФІЦІЙНИЙ парад перемоги.
Чому не раніше? , бо zейлу знадобилосі півтора роги Щоб роззброїти країну і COVID завадив.
Якось так.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:24 Ответить
 
 