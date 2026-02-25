Зеленский: Никто не блокирует антикоррупционные расследования, а мои "доверенные лица" – это инсинуации

Президент Владимир Зеленский уверяет, что власть не вмешивается в расследование коррупционных дел против бывших министров и своих бизнес-партнеров, а утверждения о его "доверенных лицах" назвал безосновательными.

об этом он сказал в интервью немецкому вещателю ARD.

Расследование коррупции продолжается

У него спросили о его отношении к критике общества в отношении действий власти в отношении антикоррупционных органов и к бывшим министрам и бизнес-партнерам, которые находятся под следствием, а также о том, может ли президент гарантировать, что он ничего не знал о том, что происходило в его окружении.

По его словам, в Украине продолжаются антикоррупционные расследования, и государство их не скрывает и не препятствует:

"Есть коррупционные кейсы и есть расследования, государство показывает, что у нас есть расследования. Мы это не скрываем и никто не блокирует соответствующие расследования. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете и вы это видите. А то, что есть коррупция или коррупционные дела на местах бывших чиновников, пусть будет следствие, пусть будут судебные решения. Я считаю, что мы достаточно быстро реагируем".

Зеленский открестился от "доверенных лиц" во власти

Глава государства также отверг формулировку о "доверенных лицах" среди тех или иных министров. Он подчеркнул, что те выполняют свои функции.

"Это просто инсинуации, просто непонятные, абсолютно непонятные формулировки. Ну какие доверенные лица? Министры выполняют свою работу. Я - президент Украины, которая находится в состоянии войны", - заверил Зеленский.

Он добавил, что работу правоохранительных или антикоррупционных органов "никто ничего не блокирует, а наоборот, им помогают".

