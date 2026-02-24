Зеленський: Ніхто не блокує антикорупційні розслідування, а мої "довірені особи" – це інсинуації
Президент Володимир Зеленський переконує, що влада не втручається у розслідування корупційних справ проти колишніх міністрів та своїх бізнес-партнерів, а твердження про його "довірених осіб" назвав безпідставними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику ARD.
Розслідування корупції триває
- У нього запитали про його ставлення до критики суспільства щодо дій влади стосовно антикорупційних органів та до колишніх міністрів і бізнес-партнерів, які перебувають під слідством, а також про те, чи може президент гарантувати, що він нічого не знав про те, що відбувалося в його оточенні.
За його словами, в Україні тривають антикорупційні розслідування і держава їх не приховує та не чинить перешкод:
"Є корупційні кейси і є розслідування, держава показує, що у нас є розслідування. Ми це не приховуємо і ніхто не блокує відповідні розслідування. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте і ви це бачите. А те, що є корупція, або корупційні кейси на місцях там колишніх посадовців, нехай буде слідство, нехай будуть судові рішення. Я вважаю, що ми достатньо швидко реагуємо".
Зеленський відхрестився від "довірених осіб" у владі
Голова держави також відкинув формулювання про "довірених осіб" серед тих чи інших міністрів. Він підкреслив, що ті виконують свої функції.
"Це просто інсинуації, просто незрозумілі, абсолютно незрозумілі формулювання. Ну які довірені особи? Міністри виконують свою роботу. Я президент України, яка у війні", - запевнив Зеленський.
Він додав, що роботу правоохоронних чи антикорупційних органів "ніхто нічого не блокує, а навпаки, їм допомагають".
друг дєтства ваня баканов це - "інсенуація #1".
друг по бізнесу міндич - "інсенуація #2",
просто друг д'Єрмак - "інсенуація #3" і т.д.
