Зеленський: Ніхто не блокує антикорупційні розслідування, а мої "довірені особи" – це інсинуації

Зеленський та Міндіч

Президент Володимир Зеленський переконує, що влада не втручається у розслідування корупційних справ проти колишніх міністрів та своїх бізнес-партнерів, а твердження про його "довірених осіб" назвав безпідставними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику ARD.

Розслідування корупції триває

  • У нього запитали про його ставлення до критики суспільства щодо дій влади стосовно антикорупційних органів та до колишніх міністрів і бізнес-партнерів, які перебувають під слідством, а також про те, чи може президент гарантувати, що він нічого не знав про те, що відбувалося в його оточенні.

За його словами, в Україні тривають антикорупційні розслідування і держава їх не приховує та не чинить перешкод:

"Є корупційні кейси і є розслідування, держава показує, що у нас є розслідування. Ми це не приховуємо і ніхто не блокує відповідні розслідування. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте і ви це бачите. А те, що є корупція, або корупційні кейси на місцях там колишніх посадовців, нехай буде слідство, нехай будуть судові рішення. Я вважаю, що ми достатньо швидко реагуємо".

Зеленський відхрестився від "довірених осіб" у владі

Голова держави також відкинув формулювання про "довірених осіб" серед тих чи інших міністрів. Він підкреслив, що ті виконують свої функції.

"Це просто інсинуації, просто незрозумілі, абсолютно незрозумілі формулювання. Ну які довірені особи? Міністри виконують свою роботу. Я президент України, яка у війні", - запевнив Зеленський.

Він додав, що роботу правоохоронних чи антикорупційних органів "ніхто нічого не блокує, а навпаки, їм допомагають".

Топ коментарі
+55
надалі "довірену особу" наказано звати "інсенуацією", скажімо,

друг дєтства ваня баканов це - "інсенуація #1".
друг по бізнесу міндич - "інсенуація #2",
просто друг д'Єрмак - "інсенуація #3" і т.д.

і цей урод знову хоче стати президентом України ?

.
25.02.2026 00:09 Відповісти
25.02.2026 00:09 Відповісти
+54
25.02.2026 00:08 Відповісти
25.02.2026 00:08 Відповісти
+47
Єрмак просто смотрящий за шутом, міндічь бувший керівник шапіто з шутом, баканов друг дитинства, чєрнишов кум, Юзік просто Юзік. Які довірені особи?
25.02.2026 00:00 Відповісти
25.02.2026 00:00 Відповісти
Він не має впливу на ці органи - тому й попалися його "друзяки"! Що не зрозуміло? Мав би вплив - прикрив би...
24.02.2026 23:57 Відповісти
24.02.2026 23:57 Відповісти
25.02.2026 00:08 Відповісти
25.02.2026 00:08 Відповісти
і що характерно, оці "інсенуації" навіть не ображаються, що їх називають інсенуаціями
25.02.2026 05:00 Відповісти
25.02.2026 05:00 Відповісти
вони стільки бабла вкрали, що їм пофіг, обзивай як хочеш, якщо у нього десятки чи сотні мільйонів доларів
25.02.2026 14:02 Відповісти
25.02.2026 14:02 Відповісти
Ніхто не блокує? А що було б Крупою, Міндічем, Цукерманом, Галущенком, Гринчук та багатьма іншими в Сингапурі чи Китаї? На наступний день конфіскація, в'язниця, а в Китаї - смертна кара! А в нас?
25.02.2026 09:24 Відповісти
25.02.2026 09:24 Відповісти
Це зелеському такий текст, по дебільному, отой жидков написав, чи литвин з ???
25.02.2026 00:28 Відповісти
25.02.2026 00:28 Відповісти
Стопудово, намагався ж знищити набу
25.02.2026 10:11 Відповісти
25.02.2026 10:11 Відповісти
До Зеленського є багато питань і без "довірених осіб".
24.02.2026 23:58 Відповісти
24.02.2026 23:58 Відповісти
Зе, обережно зі словами, а то за "ніхто" можна і прочухана отримати від "довірених осіб"
Сам тоді будеш блокувати антикорупційні розслідування
25.02.2026 03:44 Відповісти
25.02.2026 03:44 Відповісти
А що там із санкціями проти Порошенка? Суд от-от... Адвокати і представники не захворіють в черговий раз?
24.02.2026 23:59 Відповісти
24.02.2026 23:59 Відповісти
Чума !
Чума прийшла у оба їхніх дома !
Судєйський й прокурорський....

короче, обдристались холєри !

.
25.02.2026 01:12 Відповісти
25.02.2026 01:12 Відповісти
Винен Порошенко. Однозначно
25.02.2026 08:21 Відповісти
25.02.2026 08:21 Відповісти
25.02.2026 00:00 Відповісти
25.02.2026 00:00 Відповісти
Какие доверенные особы? Вы еще про Ермака вспомните, одни инсинуации. Да и кейсы у тех, кому положено.
25.02.2026 00:05 Відповісти
25.02.2026 00:05 Відповісти
Те, що ці інсинуації накрали ні в який кейс не поміститься.
25.02.2026 16:22 Відповісти
25.02.2026 16:22 Відповісти
25.02.2026 00:07 Відповісти
25.02.2026 00:07 Відповісти
Если работает комп и светится монитор, значит электроэнергия есть.
К чему тогда здесь горящая свеча? Включи настольную лампу.
25.02.2026 08:29 Відповісти
25.02.2026 08:29 Відповісти
Золотий дощ для лохов.
25.02.2026 11:46 Відповісти
25.02.2026 11:46 Відповісти
На всех подобных фото в кабинете Зеленского за разные дни, на экране монитора одна и таже картинка.
Неужели сайт порно?
Зеленые даже здесь не могут создать красивую рабочую обстановку.
Криворукие в работе, но жадные к бюджетным деньгам.
25.02.2026 11:42 Відповісти
25.02.2026 11:42 Відповісти
В руках Зеленского простенькая схематическая карта Украины.
Что такого Зеленский впервые увидел на карте Украины, чего не знал раньше?
Зачем он смотрит на нее?
Что даже зажег свечу...
Кстати, а где клавиатура?
Зеленский все больше похож на путина, который тоже не знает, как включается ноутбук (системник) и зачем нужна клавиатура, если есть куча бестолковых высокооплачиваемых помощников.
25.02.2026 11:52 Відповісти
25.02.2026 11:52 Відповісти
Він прото фізіологічно не може не брехати, як риба не може жити без води.
25.02.2026 00:07 Відповісти
25.02.2026 00:07 Відповісти
Огляд від ШІ

Патологічна брехня (псевдологія) латинською мовою та в міжнародній медичній термінології найчастіше описується як
Pseudologia phantastica або Mendacium pathologicum. Це стан, коли людина схильна до частих, фантастичних і безцільних розповідей неправди, що часто є ознакою психічних розладів.
25.02.2026 00:11 Відповісти
25.02.2026 00:11 Відповісти
брехня то його робота, воно нею зробило посаду президента України.
25.02.2026 08:16 Відповісти
25.02.2026 08:16 Відповісти
Він просто грає роль президента, чого ви до*балися до актора?
25.02.2026 00:12 Відповісти
25.02.2026 00:12 Відповісти
Щось накталт, не стріляйте в піаніста, він іграє чим уміє.
25.02.2026 11:50 Відповісти
25.02.2026 11:50 Відповісти
У мене таке враження, що в цій країні корупція буде вічно. На жаль.
25.02.2026 00:10 Відповісти
25.02.2026 00:10 Відповісти
Звісно, вічно. Бо в корупції замазаний кожен українець. Тільки рівень корупції у кожного свій.
25.02.2026 00:13 Відповісти
25.02.2026 00:13 Відповісти
Это ж надо иметь ТАКОЙ талант к **** ...ЖУ!!!!!!
Руки чешутся - дать по этой морде
И еще по одному месту
Которым эта морда играла на рояле
Ну кому мешало ,чтобы эта морда и дальше играла на рояле?
25.02.2026 00:11 Відповісти
25.02.2026 00:11 Відповісти
То була прелюдія...
25.02.2026 00:12 Відповісти
25.02.2026 00:12 Відповісти
буратінка, у кінці треба було ще додати: "я хароший!". Бо злі язики подейкують, шо ти вибори хочеш "замутити" та переобратись на другий термін.
25.02.2026 00:15 Відповісти
25.02.2026 00:15 Відповісти
Ирина Венедиктова, советник Зеленского по правовым вопросам.
Одночасно ригоГенпрокурорвша ( як сьогоднішній риго ГЕН-ПРокур, петицію від народу на його звільнення ЗЕ не підписало.)
Одночасно та сама Венедиктова, котра розкрутила плівками Деркача (сьогодні героя рашистостану та сенатора там же) - плівки Байден - Порошенко
Та сама Венедіктова , котра відмивала бабло в Швейцарії російському олігарху - вже будучи схованою Єрмаком у послиці Швейцарії
Та сама Венедектіва, котра організовувала Єрамку форуми миру у Женеві за бабло платників податків США на бюджет України. Бо тоді США платили 80% бюджету на розкрадання мафією РИГОМАРОДЕРІВ
ВЕНЕДІКТОВ

Пряма мова Венедіктової - юридичної консультантки виборчого штабу Зеленського -
«Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале... Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису... Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте сойдемся на том, что это была шутка. И с чем она связана? Она связана с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к трудовым мигрантам из Украины», - сказала Венедиктова, комментируя шутку, которую Зеленский произнес во время концерта в Латвии в 2016 году.
25.02.2026 00:18 Відповісти
25.02.2026 00:18 Відповісти
Тобто, ЗЄ святкував дні народження з абсолютно незнайомими йому людьми.

Дружив з дитинства з незнайомим Бакановим.
Працював майже все життя з незнайомим Шефіром та Міндічем.

Весь топ-менеджмент Кварталу-95 абсолютно випадково став прилаштований на державні посади.

Єрмака так взагалі ніколи не бачив.
А про "Підем тільки разом" - порохоботи вигадали.

Стармера пресують через посла, якого він призначив, а ЗЄ не відповідає за жодного з десятків призначених та прилаштованих ним злодіїв.
25.02.2026 00:33 Відповісти
25.02.2026 00:33 Відповісти
👏 👏 👏 👏 👏
25.02.2026 01:30 Відповісти
25.02.2026 01:30 Відповісти
Ці руки нічого не крали -2....на усіх екранах країни
25.02.2026 00:36 Відповісти
25.02.2026 00:36 Відповісти
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
25.02.2026 00:55 Відповісти
25.02.2026 00:55 Відповісти
він навіть упійманим на гарячому відмовлятиметься від визнання
25.02.2026 01:00 Відповісти
25.02.2026 01:00 Відповісти
Зеленський з оточенням, добре уже знають, що кінець вірьовки не у них в руках, а в Захисників України!!! Чаушеску з Каддафі та башар асад з якунОвощем, теж думали, що Бога за бороду тримали….
Хусейн з пригожиним і портновим, сміються з моноШобли та зеленського!!!!
25.02.2026 11:13 Відповісти
25.02.2026 11:13 Відповісти
Він хоч розуміє значення цього слова?
25.02.2026 01:09 Відповісти
25.02.2026 01:09 Відповісти
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку»
25.02.2026 01:23 Відповісти
25.02.2026 01:23 Відповісти
В його оточенні таких, щоб крали в рашки, немає. Його оточення краде в України.
25.02.2026 07:49 Відповісти
25.02.2026 07:49 Відповісти
Коли Зеленський бреше?
ЗАВЖДИ!
25.02.2026 01:31 Відповісти
25.02.2026 01:31 Відповісти
Всі без винятку призначенці зєлєнского корумповані. Всі. Навіть в Ізраїлі такого "хуцпоносця" вже давно б забили камінням на вулицях...
25.02.2026 01:33 Відповісти
25.02.2026 01:33 Відповісти
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Колотило, Комарницький, Корявченков, Котін, Кравець, Куницький, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...
25.02.2026 01:46 Відповісти
25.02.2026 01:46 Відповісти
Божко - це хто у вашому списку ?
25.02.2026 01:50 Відповісти
25.02.2026 01:50 Відповісти
нехай суд вирішує про обгрунтованість цих тверджень
25.02.2026 01:46 Відповісти
25.02.2026 01:46 Відповісти
ДУХ ОМАНУ нєотмиваєм , Нелоше!
25.02.2026 01:51 Відповісти
25.02.2026 01:51 Відповісти
******* як Троц як Зеленський
25.02.2026 02:42 Відповісти
25.02.2026 02:42 Відповісти
Гугнявий балабол. Фбр тебе вже давно тримає за твої мікрояєчки, тільки й можеш триндіти охлосу вдвадцяте.
25.02.2026 02:45 Відповісти
25.02.2026 02:45 Відповісти
Гейнц Гудеріан в своїх спогадах описував Гітлера в останні роки - він постійно брехав незалежно від того хто біля нього. Брехав так що сам вірив у свою брехню. Гудеріан вважав, що до цього призвело зловживання наркотичними препаратами, біля нього завжди був лікар Морель. Гітлер навіть пропонував Гудеріану звернутись до Мореля за лікуванням серцевої недостатності.
Правда, на тлі брехні Трампа Бубон остарігається ************.
25.02.2026 04:20 Відповісти
25.02.2026 04:20 Відповісти
Брехливий паяц
25.02.2026 05:54 Відповісти
25.02.2026 05:54 Відповісти
Брехати треба ще вміти. Янелох бреше впевнено,як дихає,можна повірити у його брехню." Чим більша брехня,тим легше у неї повірять"(Гебельс).
25.02.2026 06:35 Відповісти
25.02.2026 06:35 Відповісти
чи може президент гарантувати, що він нічого не знав про те, що відбувалося в його оточенні. Джерело: https://censor.net/ua/n3602283 А в ответ - тишина.
25.02.2026 06:36 Відповісти
25.02.2026 06:36 Відповісти
Голобородько як приліз на брехні так постійно і бреше
25.02.2026 06:46 Відповісти
25.02.2026 06:46 Відповісти
Я не я і міндіч не моя
25.02.2026 07:09 Відповісти
25.02.2026 07:09 Відповісти
Ось що цікаво - точнісінько, як кацапи: бреше, знає, що бреше, знає, що інші розуміють, що воно бреше - але брехати продовжує.
25.02.2026 07:20 Відповісти
25.02.2026 07:20 Відповісти
так чому тоді корупціонери - виключно оточення зелі,а на пороха риє рилом землю вже 8 років і нічого не вирив тільки пердьож в калюжу.
25.02.2026 07:21 Відповісти
25.02.2026 07:21 Відповісти
Я президент України, яка у війні", - запевнив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3602283

Гандон ти штопаний, а не президент! Геть мудака тупорилого!
25.02.2026 07:24 Відповісти
25.02.2026 07:24 Відповісти
«Ніхто не блокує антикорупційні органи.» - Закон України № 4555-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану. - підписаний коломойським мародером в день голосування у ВР.
25.02.2026 07:28 Відповісти
25.02.2026 07:28 Відповісти
Зеля , ти не президент ,
а ворюга вищої категоріі , якого Украіна ще не знала
і в тебе ще вистачає наглості щось патякати про своїх міндічів
і баканових , які переводили вкрадене бабло на твої
рахунки в оффшорах?!
Згинь , нечисть !!
25.02.2026 08:11 Відповісти
25.02.2026 08:11 Відповісти
У кожної країни свій Лі Куа́н Ю, свій творець «економічного дива» !
25.02.2026 08:11 Відповісти
25.02.2026 08:11 Відповісти
Від запитань про незламність нації -- до ткання мордою у власне зелене корупційне лайно. Така ось еволюція лідора на сторінках іноземних ЗМІ упродовж великої війни. Таки справді нікчемний блазень на троні короля, і жалюгідне його майбутнє.
25.02.2026 08:14 Відповісти
25.02.2026 08:14 Відповісти
А може це є частиною оманских договорняків - знищити допомогу партнерів шляхом корупційних оборуток і приниження іміджу України.
25.02.2026
25.02.2026 12:06 Відповісти
Цю потвору зеленського треба брати за дупу. Дайте йому 30 ********** він всіх здасть. У мене питання чому люди не можуть зрозуміти що зеленський по своїй натурі поводить себе як падальщік. Бо він є падло
показати весь коментар
25.02.2026 08:16 Відповісти
Татаров. Що Татаров у Офісі Президента робить?
показати весь коментар
25.02.2026 08:19 Відповісти
пуйло взяло Київ у 2019му році посадили на посаду Президента України zeйло.
А 24/02/22, за ТРИ дні, вони вдвох планували провести ОФІЦІЙНИЙ парад перемоги.
Чому не раніше? , бо zейлу знадобилосі півтора роги Щоб роззброїти країну і COVID завадив.
Якось так.
показати весь коментар
25.02.2026 08:24 Відповісти
тобто міндічей, які іменем зеленського грабували Україну, захоплювали майно, зраджували державу, йому підкинули ? він тих людей навіть не знав
показати весь коментар
25.02.2026 08:47 Відповісти
Патужне ЗЕлене брехло
показати весь коментар
25.02.2026 08:52 Відповісти
Довірена його особа-ермак.
Єрмак-це не просто прізвище,це СИСТЕМА,яку він вибудував від імені найвеличнішого.Його люди,яких він поставив по всіх щаблях влади,дотепер знаходяться на місцях.
Сам найвеличніший проявляє себе не більше,як зачитував пафосних текстів від свого радника,з безкінечними анонсами і інсинуаціями.
показати весь коментар
25.02.2026 09:02 Відповісти
ЗЕ : я вивчив нове слово інсенуація,а ще я виконую амплуа!
показати весь коментар
25.02.2026 09:08 Відповісти
Достатньо тільки Татарова, ляльковода, і більше не треба нічого питати!
показати весь коментар
25.02.2026 09:33 Відповісти
Ось вчинив помилку-дуру
Найрозумніший нарід
Сів під дуб та взяв бандуру,
Щоб співати про свій рід.

«-На дворі тепліш чим в хаті..»,
Ллється з жалібних пісень,
Більшість виборців вухаті
Зелю вибрали за день.

Той привів свою шарагу,
Та роздів простий нарід…
Зім'яв дух, булу їх славу,
Що заплакав в труні дід.

У лайні сидить побите,
В темряві й ракети свист.
-«Нас грабує те небрите…»,
Співає й плаче бандурист!!!
11.11.2025
Анатолій Березенський
показати весь коментар
25.02.2026 10:31 Відповісти
До речі, хтось то вже сказав,що наш народ вибирає,кого попало,а потім бере бандуру і оспівує про тяжку свою долю.
показати весь коментар
25.02.2026 12:23 Відповісти
Зеленський - брехлива продажна гнида!
показати весь коментар
25.02.2026 10:31 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 10:57 Відповісти
Точно , точно . И кто такой Миндич , он не знает , Про Ваньку Баканова отродясь не слыхал . А кума Чернышова ему проклятый Порошенко подсунул. Такого сказочного д....а , я ещё не встречал.
показати весь коментар
25.02.2026 11:42 Відповісти
Зеленский своих евреев финансирует в Фаер Поинт и выделяют огромные деньги на Фламинго, говорят сделали тысячи Фламинго и потом говорят их уничтожили. Это схема воровства миллиардов. Они не сделали тысяч Фламинго, они сказали что сделали и деньги выделенные на них прикарманили, а сказали что сделали Фламинго и их уничтожили. НАБУ и антикоррупционные органы должны провести там расследование и постоянный вести аудит и отчет перед налогоплательщиками Украины и Запада. Там воровство таких масштабов, что это гос измена!
показати весь коментар
25.02.2026 12:31 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2026 19:48 Відповісти
 
 