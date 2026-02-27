Командувачу логістики ПС та главі СБУ Житомирщини проситимуть арешту із заставами по 320 тисяч доларів, - ОГП
У справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації прокурор клопотатиме про арешт з можливістю внесення застави розміром по $320 тисяч для очільника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка і командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця.
Про це повідомила прессекретарка Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Прокуратур клопотатиме про обрання запобіжного заходу для підозрюваних у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі $320 тисяч у гривневому еквіваленті для кожного", - зазначила вона.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
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Чекають на Суд Лінча, оті з доброчесністю і татаров!!
Які суди які поруки ,яке слідство
Амінь