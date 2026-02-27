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Новини Хабарники Корупція в оборонних закупівлях
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Командувачу логістики ПС та главі СБУ Житомирщини проситимуть арешту із заставами по 320 тисяч доларів, - ОГП

Корупція у Повітряних силах: яку заставу проситимуть?

У справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації прокурор клопотатиме про арешт з можливістю внесення застави розміром по $320 тисяч для очільника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка і командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця.

Про це повідомила прессекретарка Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Прокуратур клопотатиме про обрання запобіжного заходу для підозрюваних у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі $320 тисяч у гривневому еквіваленті для кожного", - зазначила вона.

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А кули руки рубатимуть крадіям???
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27.02.2026 13:00 Відповісти
І так цих літаків з гулькин *** а тут шей ці діловари - немає слів - одні матюки
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27.02.2026 13:01 Відповісти
Дайте їм по три метра вірьовки, щоб вони змогли припинити, це ШОУ від зеленського і КМУ з ГПУ!! По сьогоднішній день, портновські та привладні з Урядлвого кварталу і ГПУ, затягнули суди проти беркутні та гопників, що убивали Майданівців!! На вулиці 2026 рік!!!
Чекають на Суд Лінча, оті з доброчесністю і татаров!!
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27.02.2026 13:08 Відповісти
Яка застава за вчинення злочинів під час виконання службових обов'язків під час війни?
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27.02.2026 13:26 Відповісти
Може дешевше їх пристрелити? За корупцію по законах военного часу..
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27.02.2026 13:58 Відповісти
Ясно що вкрали більше чім ця цифра,вертають в десять разів більше,і всьо
Які суди які поруки ,яке слідство
Амінь
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27.02.2026 15:24 Відповісти
 
 