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Новини Корупція в оборонних закупівлях
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Прокуратура оскаржуватиме запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини: застави вдвічі менші, ніж просили

Прокуратура оскаржить запобіжні заходи посадовцям ПС ЗСУ та СБУ

Прокурори готують апеляційні скарги на рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжних заходів, обраних командувачу логістики Повітряних сил Збройних сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Застави менші, ніж просило обвинувачення

Кравченко зазначив, що суд обрав фігурантам менші застави, ніж просило обвинувачення: для посадовця СБУ суд визначив альтернативу у вигляді застави – 6,9 млн грн, а для посадовця Повітряних Сил ЗСУ – 7 млн грн.

"У звʼязку із тим, що судом прийнято рішення про визначення вдвічі меншої суми застави, ніж та, яку просила сторона обвинувачення, прокурорами готуються апеляційні скарги на рішення суду про обрання запобіжних заходів", - повідомив генпрокурор.

Він наголосив, що "нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності і це неприпустимо".

"Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону", - додав Кравченко.

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Дивіться також: Родина затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця придбала майна на 1 млн доларів, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: 

застава (766) СБУ (13930) Кравченко Руслан (204) запобіжний захід (675) Повітряні сили (3449)
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А при Алоизыче, такого бы не было.. а если без стёба-можно себе представить, что заместитель Геринга, где-то в сорок в сорок третьем году обзавёлся недвигой по всей Германии на миллион рейхсмарок?
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27.02.2026 22:06 Відповісти
ну сам герінг деже конкретно майна нагріб. не здивуюсь якшо і зам теж трохи.
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28.02.2026 01:31 Відповісти
А чому вдвічі? Чому кожному з цих крадіїв та ще і в погонах має бути застава, якщо має бути безвльтернативне взяття під варту?!😡
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27.02.2026 22:29 Відповісти
А всього то і треба було, що по 3 метра вірьовки виділити, цим мародерам на крові в Особливий період в Україні, як і міндічу та єрмаку з бакановим, шурмі, шуфричу, каламойському,….
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27.02.2026 22:31 Відповісти
Десь вже так, бо з кожним рішенням суду, а особливо ВАКСу список тих хто грабує державу яка борсається у власній крові стає все більше і більше, бо безкарність стовідсоткова.
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27.02.2026 22:34 Відповісти
Якщо цей склад ВРУ не змінить ст.ККУ для корупціонерів і крадіїв з дкржбюджету на БЕЗАЛЬТЕРЕАТИВНЕ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, то жеден з цих депусратів має рилр в пуху і НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ПОКЛАСТИ КРАЙ БЕЗКАРНОСТІ ТИМ ХТО РОЗГРАБОВУЄ КРАЇНУ, БО САМІ В СПИСКУ ЦИХ КРАДІЇВ!!!
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27.02.2026 22:32 Відповісти
Це не застава, в сміх. В них це тижнева виручка. І підуть до родин у биковелі пити віскі, ром і джин. От і все покарання і відповідальність. Не в роту резерву у палатки в мороз -20. А гарантовано законодавством у джакузі. З нормальним харчуванням, сном, сексом і баблом. Прокурор лише для вигляду щось там пробубонів. Брєд. Тобто гівнюки потраплять у чотирьохзірковий відпочинок. Згідно конституції і законодавства. Ха ха ха.
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27.02.2026 22:53 Відповісти
Вове Вове дають шанс розпетляти ситуйовину.
Бляха, перевірте зариті ОРС, особлво кашників та вкзед. І буде вам шастя.
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28.02.2026 00:23 Відповісти
 
 