Прокуратура оскаржуватиме запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини: застави вдвічі менші, ніж просили
Прокурори готують апеляційні скарги на рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжних заходів, обраних командувачу логістики Повітряних сил Збройних сил України Андрію Українцю та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимиру Компаниченку.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Застави менші, ніж просило обвинувачення
Кравченко зазначив, що суд обрав фігурантам менші застави, ніж просило обвинувачення: для посадовця СБУ суд визначив альтернативу у вигляді застави – 6,9 млн грн, а для посадовця Повітряних Сил ЗСУ – 7 млн грн.
"У звʼязку із тим, що судом прийнято рішення про визначення вдвічі меншої суми застави, ніж та, яку просила сторона обвинувачення, прокурорами готуються апеляційні скарги на рішення суду про обрання запобіжних заходів", - повідомив генпрокурор.
Він наголосив, що "нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності і це неприпустимо".
"Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону", - додав Кравченко.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку у справ про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.
- Також командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.
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