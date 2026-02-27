Родина затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця придбала майна на 1 млн доларів, - Bihus.Info. ВIДЕО
Родина командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, за останні роки скупилася нерухомістю на приблизно мільйонів доларів.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скромна декларація Українця
Журналісти зазначають, що в офіційній декларації полковника Українця значаться лише старий "Москвич" та Volkswagen Passat. Із житла - квартира на Житомирщині та декілька земельних ділянок там же.
Водночас родина полковника під час повномасштабної війни придбала активів на суму понад 1 мільйон доларів.
Активи батьків полковника
Як з'ясували журналісти, значна частина активів оформлена на батьків-пенсіонерів полковника. Мати посадовця у 2025-му оформила ФОП і майже одразу стала власницею апартаментів на гірськолижному курорті Буковель – у комплексі "Mountain Residence". За словами розслідувачів, що ця покупка мала б обійтися їй у приблизно 6,5 млн грн.
Також на 72-річну мати полковника записані новий будинок під Житомиром, який складається з кількох будівель і займає чималу територію, і одразу кілька квартир у Києві, зокрема у житлових комплексах "Файна Таун" та "Варшавський".
До оформлення ФОП матір військового ніколи не займалася бізнесом, зауважують у Bihus.Info.
Активи сина
Чимало активів і у 26-річного сина Українця Іллі, який нещодавно закінчив медичний навчальний заклад і нині працює лікарем. На нього оформлені квартира у ЖК "Варшавський" у Києві, будинки та земельні ділянки на Житомирщині, а також паркомісця у новому ЖК під Житомиром.
За підрахунками журналістів, вартість родинного майна, придбаного за останні роки, може сягати близько 1 мільйон доларів.
Більше про справу
- Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
- Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.
- У Повітряних силах розпочали службове розслідування.
- Згодом командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.
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2.НА СКІЛЬКИ ВКРАДЕНЕ за часів ЗЕМАФІЇ перевершує зусилля допомоги ПАРТНЕРАМИ, грошима забраними від їхніх виборців .
3. На скільки легко хйляндії перетягти суспільну думку країн -партнерів України на бік протесту підтримки України.
4.Може лідери країн-друзів народу України повинні змусити ЗЄльоне ублюдочне ригомародерне чмо без виборів перебудувати парламентськоколіційну владу -уряд ..
державна зрада !
расстрєлять к єпєням !
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Виктор Ле #550890 та Oleksandr Valovyi
по два апартаменти на поверх з видом на трасу
Військовий у військових тиріт гроші собі на красиве життя!!!! Ви вважаєте він не розуміє- що це купа загублених життів наших воїнів???
Ці всі зелені і прозелені мразоти, які під час війни грабуть армію та країну повинні бути прокляті до 20 коліна всі, і не просто сидіти в буцегарні, але і бути розтріляними за такі дії.
Поки військові захищають ціною свого житття краіну, народ тягне з останніх сил, що би допомагати фронту, ці кончені уроди живуть своє "прекрасне" життя ,оплачене кров*ю та життями тисяч людей. Я не знаю навіть, як це можно все назвати взагалі.
Те ж саме може засвідчити і умеровська родина, шуфрича, бойка, шиферів, міндіча, галущенка, гончаренка, баканова, крупи, одеського воєнкаму, єрмака, резнікова, шурми, екс-голови Конституційного суду, повально у всіх суддів, осіб з СБУ, ГПУ, КМУ, ОПУ, ОДА, ДБР, ДПСУ, ….
вони монтували сборник пісень на пані Тимошенко щоб потім віддати або продати, але пані не купила за 35 000 000 грн.
кто же будет такую кормушку терять?!