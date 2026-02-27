Родина затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця придбала майна на 1 млн доларів, - Bihus.Info. ВIДЕО

Родина командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, за останні роки скупилася нерухомістю на приблизно мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скромна декларація Українця

Журналісти зазначають, що в офіційній декларації полковника Українця значаться лише старий "Москвич" та Volkswagen Passat. Із житла - квартира на Житомирщині та декілька земельних ділянок там же.

Водночас родина полковника під час повномасштабної війни придбала активів на суму понад 1 мільйон доларів.

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Активи батьків полковника

Як з'ясували журналісти, значна частина активів оформлена на батьків-пенсіонерів полковника. Мати посадовця у 2025-му оформила ФОП і майже одразу стала власницею апартаментів на гірськолижному курорті Буковель – у комплексі "Mountain Residence". За словами розслідувачів, що ця покупка мала б обійтися їй у приблизно 6,5 млн грн.

Також на 72-річну мати полковника записані новий будинок під Житомиром, який складається з кількох будівель і займає чималу територію, і одразу кілька квартир у Києві, зокрема у житлових комплексах "Файна Таун" та "Варшавський".

До оформлення ФОП матір військового ніколи не займалася бізнесом, зауважують у Bihus.Info.

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Активи сина

Чимало активів і у 26-річного сина Українця Іллі, який нещодавно закінчив медичний навчальний заклад і нині працює лікарем. На нього оформлені квартира у ЖК "Варшавський" у Києві, будинки та земельні ділянки на Житомирщині, а також паркомісця у новому ЖК під Житомиром.

За підрахунками журналістів, вартість родинного майна, придбаного за останні роки, може сягати близько 1 мільйон доларів.

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Більше про справу

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Пізніше командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини повідомили про підозри у хабарництві.

У Повітряних силах розпочали службове розслідування.

Згодом командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у сім мільйонів гривень.

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