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Родина затриманого на хабарі командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Українця придбала майна на 1 млн доларів, - Bihus.Info. ВIДЕО

Родина командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, за останні роки скупилася нерухомістю на приблизно мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Скромна декларація Українця

Журналісти зазначають, що в офіційній декларації полковника Українця значаться лише старий "Москвич" та Volkswagen Passat. Із житла - квартира на Житомирщині та декілька земельних ділянок там же.

Водночас родина полковника під час повномасштабної війни придбала активів на суму понад 1 мільйон доларів.

Дивіться також: Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ Житомирщини викрили на $320 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

Активи батьків полковника

Як з'ясували журналісти, значна частина активів оформлена на батьків-пенсіонерів полковника. Мати посадовця у 2025-му оформила ФОП і майже одразу стала власницею апартаментів на гірськолижному курорті Буковель – у комплексі "Mountain Residence". За словами розслідувачів, що ця покупка мала б обійтися їй у приблизно 6,5 млн грн.

активи родини Українця

Також на 72-річну мати полковника записані новий будинок під Житомиром, який складається з кількох будівель і займає чималу територію, і одразу кілька квартир у Києві, зокрема у житлових комплексах "Файна Таун" та "Варшавський".

До оформлення ФОП матір військового ніколи не займалася бізнесом, зауважують у Bihus.Info.

активи родини Українця

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Активи сина

Чимало активів і у 26-річного сина Українця Іллі, який нещодавно закінчив медичний навчальний заклад і нині працює лікарем. На нього оформлені квартира у ЖК "Варшавський" у Києві, будинки та земельні ділянки на Житомирщині, а також паркомісця у новому ЖК під Житомиром.

За підрахунками журналістів, вартість родинного майна, придбаного за останні роки, може сягати близько 1 мільйон доларів.

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Більше про справу

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Автор: 

майно (378) нерухомість (1049) Повітряні сили (3449)
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Топ коментарі
+17
Ну i де фiнмонiторинг ???
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27.02.2026 19:42 Відповісти
+15
Грьобаний піздець!!!!
Військовий у військових тиріт гроші собі на красиве життя!!!! Ви вважаєте він не розуміє- що це купа загублених життів наших воїнів???
Ці всі зелені і прозелені мразоти, які під час війни грабуть армію та країну повинні бути прокляті до 20 коліна всі, і не просто сидіти в буцегарні, але і бути розтріляними за такі дії.
Поки військові захищають ціною свого житття краіну, народ тягне з останніх сил, що би допомагати фронту, ці кончені уроди живуть своє "прекрасне" життя ,оплачене кров*ю та життями тисяч людей. Я не знаю навіть, як це можно все назвати взагалі.
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27.02.2026 19:53 Відповісти
+12
Так і родини цих корупціонерів-мародерів, теж були у складі організованого злочинного угрупування!!!!
Те ж саме може засвідчити і умеровська родина, шуфрича, бойка, шиферів, міндіча, галущенка, гончаренка, баканова, крупи, одеського воєнкаму, єрмака, резнікова, шурми, екс-голови Конституційного суду, повально у всіх суддів, осіб з СБУ, ГПУ, КМУ, ОПУ, ОДА, ДБР, ДПСУ, ….
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27.02.2026 19:57 Відповісти
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Ну i де фiнмонiторинг ???
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27.02.2026 19:42 Відповісти
В дупі. Фінмон потрібен, щоб лохов(простих українців) стригти. Для тих упоратих які увагу приділяють прізвищам, як вам еврейське прізвисько? Якщо не понятно- це сарказм. Не так страшні московські воші- як гниди у вишиванках.
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27.02.2026 19:49 Відповісти
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27.02.2026 20:15 Відповісти
1.треба попросити якесь ШІ порахувати підсумок хоча б ЛИШЕ за останній тиждень оголошених владою та розслідувачами позавлади укромародерств

2.НА СКІЛЬКИ ВКРАДЕНЕ за часів ЗЕМАФІЇ перевершує зусилля допомоги ПАРТНЕРАМИ, грошима забраними від їхніх виборців .
3. На скільки легко хйляндії перетягти суспільну думку країн -партнерів України на бік протесту підтримки України.
4.Може лідери країн-друзів народу України повинні змусити ЗЄльоне ублюдочне ригомародерне чмо без виборів перебудувати парламентськоколіційну владу -уряд ..
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27.02.2026 20:41 Відповісти
Тіха!.. Чапай думу думаєт...
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27.02.2026 21:28 Відповісти
Думає, чи правильно вишиванку надів - задом наперед, чи передом назад...
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27.02.2026 21:38 Відповісти
Він то в Танзанії то в Мексиці, іноді у Відні і Парижі. Весь у справах прилаштування накрадених мульярдів. Тим більше президента все влаштовує.
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27.02.2026 19:50 Відповісти
корупції під час будівництва укриттів для літаків -

державна зрада !
расстрєлять к єпєням !

.
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27.02.2026 19:57 Відповісти
До речі, хтось писав, що у нас по Конституції, яку Зепідор, поставив на паузу, у час дії воєнного стану, за держзраду можно застосовувати виняткову міру.
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27.02.2026 20:14 Відповісти
Вбивати не можна й не потрібно! Всю родину,включно з дітками-на мінімальну зарплатню,на прожитковий мінімум на 10-15 рочків з постійним моніторингом витрат!
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27.02.2026 20:22 Відповісти
спробуй відзнайти аргументи.. як от нижче:
Виктор Ле #550890 та Oleksandr Valovyi
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27.02.2026 21:48 Відповісти
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27.02.2026 20:25 Відповісти
фiнмонiторинг купляв апартаменти на гірськолижному курорті Буковель поверхом вище
по два апартаменти на поверх з видом на трасу
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27.02.2026 22:02 Відповісти
а при Адольфе Алоизіче такого не біло...
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27.02.2026 22:02 Відповісти
І примусово змінити прізвище на Кацап
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27.02.2026 19:47 Відповісти
Добробут родини ріс як на дріжжах
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27.02.2026 19:48 Відповісти
А залог ему меньше 200к назначили.
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27.02.2026 19:49 Відповісти
Учитывая, что недвижимость брали, скорее всего, не на последние деньги, то налог довольно щадящий.
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27.02.2026 19:53 Відповісти
Грьобаний піздець!!!!
Військовий у військових тиріт гроші собі на красиве життя!!!! Ви вважаєте він не розуміє- що це купа загублених життів наших воїнів???
Ці всі зелені і прозелені мразоти, які під час війни грабуть армію та країну повинні бути прокляті до 20 коліна всі, і не просто сидіти в буцегарні, але і бути розтріляними за такі дії.
Поки військові захищають ціною свого житття краіну, народ тягне з останніх сил, що би допомагати фронту, ці кончені уроди живуть своє "прекрасне" життя ,оплачене кров*ю та життями тисяч людей. Я не знаю навіть, як це можно все назвати взагалі.
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27.02.2026 19:53 Відповісти
Так і родини цих корупціонерів-мародерів, теж були у складі організованого злочинного угрупування!!!!
Те ж саме може засвідчити і умеровська родина, шуфрича, бойка, шиферів, міндіча, галущенка, гончаренка, баканова, крупи, одеського воєнкаму, єрмака, резнікова, шурми, екс-голови Конституційного суду, повально у всіх суддів, осіб з СБУ, ГПУ, КМУ, ОПУ, ОДА, ДБР, ДПСУ, ….
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27.02.2026 19:57 Відповісти
От цікаво, чи є структури, де не крадуть і такі посадовці? Чогось напрошується ота магічна цифра 73, з отим крадійством... Просто епідемія баблозлодійства. Цей вузол спрута якось треба рубати, але хто це зробить і коли?
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27.02.2026 20:06 Відповісти
Наші рідні гинуть, щоб ця худоба обростала майном?
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27.02.2026 20:12 Відповісти
І , КУРВА, не вдавляться...
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27.02.2026 20:29 Відповісти
Яке чудове прізвище - патріотичне ! А ще , 100% цей доларовий мільйонер спілкувався чистою українською ...
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27.02.2026 20:29 Відповісти
А ти думаєш чому одні чурбеки, та москалі у владі? Хахлам не довіряють, розтягнуть все.
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28.02.2026 20:28 Відповісти
І знову журналісти виявили,а правоохоронці не бачили і не чули,так навіщо ота вся когорта дармоїдів
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27.02.2026 20:38 Відповісти
НАБУ не бачив та не чув
вони монтували сборник пісень на пані Тимошенко щоб потім віддати або продати, але пані не купила за 35 000 000 грн.
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27.02.2026 22:06 Відповісти
Проніна з фінмоніторингу так і не погонять в тюрму. Накрав на обронних укриттів на Полтавщині посадили на моніторинг, сидить щимить хто за 40 тис. однушку купляє. Міндічів, Чернищових з мільярдами не бачить...
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27.02.2026 20:59 Відповісти
Ну так "тут можна прибарахлітса"
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27.02.2026 21:12 Відповісти
Так чому би не промоніторити родини УСІХ генералів, полковників, майорів? УСІХ БЕЗ ВИНЯТКІВ. Цікаво було би подивитися на статки "бойових" комбригів. І я думаю стало би одразу зрозуміло чому "старі" якоби "досвідчені", "незамінні" і іще якими словами орудують диванщики, навмисно не бажають виходити ні на ротації, ні на відновлення. Більше скажу, що не бажають отримувати новіше ефективніше озброєння. А лише дайте більше солдат, дайте більше бензину, дайте більше бабла і всього іншого. А ми тут досвідчено і далі будемо розпилювати собі. Без жоднісінького ризику для життя і здоров'я. Навколо хапуг поковників вже є цілі касти і клани що складають штаби, стройові і інші блатні служби і відповідно колотять так само собі бабло. В подальшому вже кожен лейтенант буде купляти собі апартаменти у биковелі і на островах. Ха ха ха.
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27.02.2026 21:26 Відповісти
Де там захисники "бойових" генералів, содолей, стрілочників. Отак живуть стрілочники і їх фопи бабусі. Невже не доходить до цій схемі зеленого картелю немає жодного покарання за афери. Що буде цим полковникам і генералам? Рік в сізо посидять в комфортабельних камерах. Не в бліндажах з мишами. З гарантованою їжею три рази на день навіть з доставкою в глово. А не з сухпаї, мівіною і іще чим небудь. З тьолками по визову. А не роками без дружин і дітей. Без відпусток. 15 діб це не відпустка, а отгули. Зробили так для галочки щоб тіпа притримуються закону. Дали безмежні права офіцерському лайну, то утримуйте ще й їхні безмежні родини, апетити, оборудки і інше. Так блатують родини багатьох тіпа " бойових" генералів. А чого не блатувати? Правильно за рахунок життя, здоров'я солдат і їх родин. Якщо в якомусь місці щось прибавляється, значить в іншому відбавляється. Ха ха ха.
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27.02.2026 22:10 Відповісти
А чого не коментують " бойові" комбриги свого " побратима" . Де гнівні заклики роздерти як жабу. Чи всі суперпупербойовики можуть лише про сзчешників писати як вони тіпа підставляють своїм сзч колектив. Тіпа збільшується навантаження на інших солдат. А те що солдату оці ж комбриги елементарної їжі недодають це не збільшення навантаження? Чорні каси з солдат це не збільшення навантаження? Мертві душі на позиціях це не збільшення навантаження? Не відновлення боєздатності це не збільшення навантаження? Виплата грошового забезпечення не в повному об'ємі це не збільшення навантаження? І т.д. до безкінечності. Вони нам солдатам ******* розказувати про колективну відповідальність. Тобто совок. Ок. А чого тоді оцю наволоч не пристрелить якийсь "колега" полковник. Колективна ж відповідальність чи як. Напевно що ні. Бо в самих такі самі родини і бабло. Ха ха ха
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27.02.2026 22:40 Відповісти
это люди будут воевать до последнего украинца.
кто же будет такую кормушку терять?!
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28.02.2026 04:04 Відповісти
 
 