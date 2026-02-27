Семья задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца приобрела имущества на 1 млн долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО
Семья командующего логистикой Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов, за последние годы скупила недвижимость примерно на миллионы долларов.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Скромная декларация Украинца
Журналисты отмечают, что в официальной декларации полковника Украинца числятся только старый "Москвич" и Volkswagen Passat. Из жилья - квартира в Житомирской области и несколько земельных участков там же.
В то же время семья полковника во время полномасштабной войны приобрела активов на сумму более 1 миллиона долларов.
Активы родителей полковника
Как выяснили журналисты, значительная часть активов оформлена на родителей-пенсионеров полковника. Мать чиновника в 2025 году оформила ФЛП и почти сразу стала владелицей апартаментов на горнолыжном курорте Буковель – в комплексе "Mountain Residence". По словам расследователей, эта покупка обошлась ей примерно в 6,5 млн грн.
Также на 72-летнюю мать полковника записаны новый дом под Житомиром, который состоит из нескольких зданий и занимает немалую территорию, и сразу несколько квартир в Киеве, в частности в жилых комплексах "Файна Таун" и "Варшавский".
До оформления ФЛП мать военного никогда не занималась бизнесом, отмечают в Bihus.Info.
Активы сына
Немало активов и у 26-летнего сына Украинца Ильи, который недавно закончил медицинское учебное заведение и сейчас работает врачом. На него оформлены квартира в ЖК "Варшавский" в Киеве, дома и земельные участки в Житомирской области, а также парковочное место в новом ЖК под Житомиром.
По подсчетам журналистов, стоимость семейного имущества, приобретенного за последние годы, может достигать около 1 миллиона долларов.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях во взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
- Впоследствии командующему логистикой Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.
2.НА СКІЛЬКИ ВКРАДЕНЕ за часів ЗЕМАФІЇ перевершує зусилля допомоги ПАРТНЕРАМИ, грошима забраними від їхніх виборців .
3. На скільки легко хйляндії перетягти суспільну думку країн -партнерів України на бік протесту підтримки України.
4.Може лідери країн-друзів народу України повинні змусити ЗЄльоне ублюдочне ригомародерне чмо без виборів перебудувати парламентськоколіційну владу -уряд ..
державна зрада !
расстрєлять к єпєням !
.
Виктор Ле #550890 та Oleksandr Valovyi
по два апартаменти на поверх з видом на трасу
Військовий у військових тиріт гроші собі на красиве життя!!!! Ви вважаєте він не розуміє- що це купа загублених життів наших воїнів???
Ці всі зелені і прозелені мразоти, які під час війни грабуть армію та країну повинні бути прокляті до 20 коліна всі, і не просто сидіти в буцегарні, але і бути розтріляними за такі дії.
Поки військові захищають ціною свого житття краіну, народ тягне з останніх сил, що би допомагати фронту, ці кончені уроди живуть своє "прекрасне" життя ,оплачене кров*ю та життями тисяч людей. Я не знаю навіть, як це можно все назвати взагалі.
Те ж саме може засвідчити і умеровська родина, шуфрича, бойка, шиферів, міндіча, галущенка, гончаренка, баканова, крупи, одеського воєнкаму, єрмака, резнікова, шурми, екс-голови Конституційного суду, повально у всіх суддів, осіб з СБУ, ГПУ, КМУ, ОПУ, ОДА, ДБР, ДПСУ, ….
вони монтували сборник пісень на пані Тимошенко щоб потім віддати або продати, але пані не купила за 35 000 000 грн.