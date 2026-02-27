РУС
Новости Коррупция в оборонных закупках
3 059 30

Семья задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца приобрела имущества на 1 млн долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО

Семья командующего логистикой Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов, за последние годы скупила недвижимость примерно на миллионы долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Скромная декларация Украинца

Журналисты отмечают, что в официальной декларации полковника Украинца числятся только старый "Москвич" и Volkswagen Passat. Из жилья - квартира в Житомирской области и несколько земельных участков там же.

В то же время семья полковника во время полномасштабной войны приобрела активов на сумму более 1 миллиона долларов.

Активы родителей полковника

Как выяснили журналисты, значительная часть активов оформлена на родителей-пенсионеров полковника. Мать чиновника в 2025 году оформила ФЛП и почти сразу стала владелицей апартаментов на горнолыжном курорте Буковель – в комплексе "Mountain Residence". По словам расследователей, эта покупка обошлась ей примерно в 6,5 млн грн.

активы семьи Украинца

Также на 72-летнюю мать полковника записаны новый дом под Житомиром, который состоит из нескольких зданий и занимает немалую территорию, и сразу несколько квартир в Киеве, в частности в жилых комплексах "Файна Таун" и "Варшавский".

До оформления ФЛП мать военного никогда не занималась бизнесом, отмечают в Bihus.Info.

активы семьи Украинца

Активы сына

Немало активов и у 26-летнего сына Украинца Ильи, который недавно закончил медицинское учебное заведение и сейчас работает врачом. На него оформлены квартира в ЖК "Варшавский" в Киеве, дома и земельные участки в Житомирской области, а также парковочное место в новом ЖК под Житомиром.

По подсчетам журналистов, стоимость семейного имущества, приобретенного за последние годы, может достигать около 1 миллиона долларов.

Больше о деле

имущество (43) недвижимость (83) Воздушные силы (2119)
Топ комментарии
+10
Ну i де фiнмонiторинг ???
показать весь комментарий
27.02.2026 19:42 Ответить
+10
Грьобаний піздець!!!!
Військовий у військових тиріт гроші собі на красиве життя!!!! Ви вважаєте він не розуміє- що це купа загублених життів наших воїнів???
Ці всі зелені і прозелені мразоти, які під час війни грабуть армію та країну повинні бути прокляті до 20 коліна всі, і не просто сидіти в буцегарні, але і бути розтріляними за такі дії.
Поки військові захищають ціною свого житття краіну, народ тягне з останніх сил, що би допомагати фронту, ці кончені уроди живуть своє "прекрасне" життя ,оплачене кров*ю та життями тисяч людей. Я не знаю навіть, як це можно все назвати взагалі.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:53 Ответить
+8
Так і родини цих корупціонерів-мародерів, теж були у складі організованого злочинного угрупування!!!!
Те ж саме може засвідчити і умеровська родина, шуфрича, бойка, шиферів, міндіча, галущенка, гончаренка, баканова, крупи, одеського воєнкаму, єрмака, резнікова, шурми, екс-голови Конституційного суду, повально у всіх суддів, осіб з СБУ, ГПУ, КМУ, ОПУ, ОДА, ДБР, ДПСУ, ….
показать весь комментарий
27.02.2026 19:57 Ответить
Ну i де фiнмонiторинг ???
показать весь комментарий
27.02.2026 19:42 Ответить
В дупі. Фінмон потрібен, щоб лохов(простих українців) стригти. Для тих упоратих які увагу приділяють прізвищам, як вам еврейське прізвисько? Якщо не понятно- це сарказм. Не так страшні московські воші- як гниди у вишиванках.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:49 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 20:15 Ответить
1.треба попросити якесь ШІ порахувати підсумок хоча б ЛИШЕ за останній тиждень оголошених владою та розслідувачами позавлади укромародерств

2.НА СКІЛЬКИ ВКРАДЕНЕ за часів ЗЕМАФІЇ перевершує зусилля допомоги ПАРТНЕРАМИ, грошима забраними від їхніх виборців .
3. На скільки легко хйляндії перетягти суспільну думку країн -партнерів України на бік протесту підтримки України.
4.Може лідери країн-друзів народу України повинні змусити ЗЄльоне ублюдочне ригомародерне чмо без виборів перебудувати парламентськоколіційну владу -уряд ..
показать весь комментарий
27.02.2026 20:41 Ответить
Тіха!.. Чапай думу думаєт...
показать весь комментарий
27.02.2026 21:28 Ответить
Думає, чи правильно вишиванку надів - задом наперед, чи передом назад...
показать весь комментарий
27.02.2026 21:38 Ответить
Він то в Танзанії то в Мексиці, іноді у Відні і Парижі. Весь у справах прилаштування накрадених мульярдів. Тим більше президента все влаштовує.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:50 Ответить
корупції під час будівництва укриттів для літаків -

державна зрада !
расстрєлять к єпєням !

.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:57 Ответить
До речі, хтось писав, що у нас по Конституції, яку Зепідор, поставив на паузу, у час дії воєнного стану, за держзраду можно застосовувати виняткову міру.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:14 Ответить
Вбивати не можна й не потрібно! Всю родину,включно з дітками-на мінімальну зарплатню,на прожитковий мінімум на 10-15 рочків з постійним моніторингом витрат!
показать весь комментарий
27.02.2026 20:22 Ответить
спробуй відзнайти аргументи.. як от нижче:
Виктор Ле #550890 та Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий
27.02.2026 21:48 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 20:25 Ответить
фiнмонiторинг купляв апартаменти на гірськолижному курорті Буковель поверхом вище
по два апартаменти на поверх з видом на трасу
показать весь комментарий
27.02.2026 22:02 Ответить
а при Адольфе Алоизіче такого не біло...
показать весь комментарий
27.02.2026 22:02 Ответить
І примусово змінити прізвище на Кацап
показать весь комментарий
27.02.2026 19:47 Ответить
Добробут родини ріс як на дріжжах
показать весь комментарий
27.02.2026 19:48 Ответить
А залог ему меньше 200к назначили.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:49 Ответить
Учитывая, что недвижимость брали, скорее всего, не на последние деньги, то налог довольно щадящий.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:53 Ответить
Грьобаний піздець!!!!
Військовий у військових тиріт гроші собі на красиве життя!!!! Ви вважаєте він не розуміє- що це купа загублених життів наших воїнів???
Ці всі зелені і прозелені мразоти, які під час війни грабуть армію та країну повинні бути прокляті до 20 коліна всі, і не просто сидіти в буцегарні, але і бути розтріляними за такі дії.
Поки військові захищають ціною свого житття краіну, народ тягне з останніх сил, що би допомагати фронту, ці кончені уроди живуть своє "прекрасне" життя ,оплачене кров*ю та життями тисяч людей. Я не знаю навіть, як це можно все назвати взагалі.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:53 Ответить
Так і родини цих корупціонерів-мародерів, теж були у складі організованого злочинного угрупування!!!!
Те ж саме може засвідчити і умеровська родина, шуфрича, бойка, шиферів, міндіча, галущенка, гончаренка, баканова, крупи, одеського воєнкаму, єрмака, резнікова, шурми, екс-голови Конституційного суду, повально у всіх суддів, осіб з СБУ, ГПУ, КМУ, ОПУ, ОДА, ДБР, ДПСУ, ….
показать весь комментарий
27.02.2026 19:57 Ответить
От цікаво, чи є структури, де не крадуть і такі посадовці? Чогось напрошується ота магічна цифра 73, з отим крадійством... Просто епідемія баблозлодійства. Цей вузол спрута якось треба рубати, але хто це зробить і коли?
показать весь комментарий
27.02.2026 20:06 Ответить
Наші рідні гинуть, щоб ця худоба обростала майном?
показать весь комментарий
27.02.2026 20:12 Ответить
І , КУРВА, не вдавляться...
показать весь комментарий
27.02.2026 20:29 Ответить
Яке чудове прізвище - патріотичне ! А ще , 100% цей доларовий мільйонер спілкувався чистою українською ...
показать весь комментарий
27.02.2026 20:29 Ответить
І знову журналісти виявили,а правоохоронці не бачили і не чули,так навіщо ота вся когорта дармоїдів
показать весь комментарий
27.02.2026 20:38 Ответить
НАБУ не бачив та не чув
вони монтували сборник пісень на пані Тимошенко щоб потім віддати або продати, але пані не купила за 35 000 000 грн.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:06 Ответить
Проніна з фінмоніторингу так і не погонять в тюрму. Накрав на обронних укриттів на Полтавщині посадили на моніторинг, сидить щимить хто за 40 тис. однушку купляє. Міндічів, Чернищових з мільярдами не бачить...
показать весь комментарий
27.02.2026 20:59 Ответить
Ну так "тут можна прибарахлітса"
показать весь комментарий
27.02.2026 21:12 Ответить
Так чому би не промоніторити родини УСІХ генералів, полковників, майорів? УСІХ БЕЗ ВИНЯТКІВ. Цікаво було би подивитися на статки "бойових" комбригів. І я думаю стало би одразу зрозуміло чому "старі" якоби "досвідчені", "незамінні" і іще якими словами орудують диванщики, навмисно не бажають виходити ні на ротації, ні на відновлення. Більше скажу, що не бажають отримувати новіше ефективніше озброєння. А лише дайте більше солдат, дайте більше бензину, дайте більше бабла і всього іншого. А ми тут досвідчено і далі будемо розпилювати собі. Без жоднісінького ризику для життя і здоров'я. Навколо хапуг поковників вже є цілі касти і клани що складають штаби, стройові і інші блатні служби і відповідно колотять так само собі бабло. В подальшому вже кожен лейтенант буде купляти собі апартаменти у биковелі і на островах. Ха ха ха.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:26 Ответить
Де там захисники "бойових" генералів, содолей, стрілочників. Отак живуть стрілочники і їх фопи бабусі. Невже не доходить до цій схемі зеленого картелю немає жодного покарання за афери. Що буде цим полковникам і генералам? Рік в сізо посидять в комфортабельних камерах. Не в бліндажах з мишами. З гарантованою їжею три рази на день навіть з доставкою в глово. А не з сухпаї, мівіною і іще чим небудь. З тьолками по визову. А не роками без дружин і дітей. Без відпусток. 15 діб це не відпустка, а отгули. Зробили так для галочки щоб тіпа притримуються закону. Дали безмежні права офіцерському лайну, то утримуйте ще й їхні безмежні родини, апетити, оборудки і інше. Так блатують родини багатьох тіпа " бойових" генералів. А чого не блатувати? Правильно за рахунок життя, здоров'я солдат і їх родин. Якщо в якомусь місці щось прибавляється, значить в іншому відбавляється. Ха ха ха.
показать весь комментарий
27.02.2026 22:10 Ответить
 
 