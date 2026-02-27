Семья задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца приобрела имущества на 1 млн долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО

Семья командующего логистикой Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов, за последние годы скупила недвижимость примерно на миллионы долларов.

Скромная декларация Украинца

Журналисты отмечают, что в официальной декларации полковника Украинца числятся только старый "Москвич" и Volkswagen Passat. Из жилья - квартира в Житомирской области и несколько земельных участков там же.

В то же время семья полковника во время полномасштабной войны приобрела активов на сумму более 1 миллиона долларов.

Активы родителей полковника

Как выяснили журналисты, значительная часть активов оформлена на родителей-пенсионеров полковника. Мать чиновника в 2025 году оформила ФЛП и почти сразу стала владелицей апартаментов на горнолыжном курорте Буковель – в комплексе "Mountain Residence". По словам расследователей, эта покупка обошлась ей примерно в 6,5 млн грн.

Также на 72-летнюю мать полковника записаны новый дом под Житомиром, который состоит из нескольких зданий и занимает немалую территорию, и сразу несколько квартир в Киеве, в частности в жилых комплексах "Файна Таун" и "Варшавский".

До оформления ФЛП мать военного никогда не занималась бизнесом, отмечают в Bihus.Info.

Активы сына

Немало активов и у 26-летнего сына Украинца Ильи, который недавно закончил медицинское учебное заведение и сейчас работает врачом. На него оформлены квартира в ЖК "Варшавский" в Киеве, дома и земельные участки в Житомирской области, а также парковочное место в новом ЖК под Житомиром.

По подсчетам журналистов, стоимость семейного имущества, приобретенного за последние годы, может достигать около 1 миллиона долларов.

Больше о деле

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взятке в $320 тыс.

Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях во взяточничестве.

В Воздушных силах начали служебное расследование.

Впоследствии командующему логистикой Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.

