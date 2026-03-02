Мінус 30 окупантів: бойова робота спецпризначенців ЦСО "А" СБУ поблизу Покровська. ВIДЕО
На Покровському напрямку, де ворог продовжує безперервні "м'ясні штурми", бійці ЦСО "А" СБУ (Альфа) продемонстрували ефективність новітніх технологій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою інноваційних FPV-дронів на оптоволокні було ліквідовано 30 російських загарбників.
Ці безпілотники, з’єднані з оператором тонким кабелем, є невразливими для ворожих засобів радіоелектронної боротьби, що дозволяє спецпризначенцям вражати цілі з хірургічною точністю.
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Деталі бойової роботи "Альфи":
-
Знищення штурмової групи: Кадри об’єктивного контролю фіксують серію ударів по скупченнях піхоти окупантів у руїнах будівель та посадках на околицях Покровська.
-
Технологічна перевага: Використання оптоволокна дозволяє передавати ідеальну картинку до останньої секунди влучання. Навіть під щільним куполом російського РЕБ дрони СБУ продовжують бачити ціль і коригувати траєкторію.
-
Результат: Спецпризначенці "відмінусували" до 30 одиниць живої сили ворога. Покровський напрямок залишається цвинтарем для елітних та мобілізованих підрозділів РФ.
"Українські оптоволоконні FPV-дрони знищують 30 російських солдатів на Покровському напрямку фронту, Донецька область", - зазначається у коментарі до відео.
Ситуація на Покровському напрямку:
Покровськ залишається пріоритетною ціллю Кремля. Ворог намагається просуватися будь-якою ціною, проте застосування Силами оборони нових типів озброєння, таких як оптоволоконні дрони, значно ускладнює логістику та штурмові дії агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль