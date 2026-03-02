Подразделения БПЛА 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 632 удара по врагу. ВИДЕО

За минувшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществлено 632 огневых поражения противника и его боевых позиций.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Среди результатов меткой работы уничтожено или повреждено:

114 наблюдательных постов;

107 укрытий;

88 БПЛА различного типа;

28 антенн;

25 единиц автобронетехники;

8 гаубиц;

6 пушек;

8 складов с боекомплектом, ПММ и имуществом;

2 генератора;

2 радиолокационные системы;

3 РСЗО;

2 лодки.

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