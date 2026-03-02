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Подразделения БПЛА 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 632 удара по врагу. ВИДЕО
За минувшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществлено 632 огневых поражения противника и его боевых позиций.
Об этом в своем телеграм-канале сообщает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.
Среди результатов меткой работы уничтожено или повреждено:
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114 наблюдательных постов;
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107 укрытий;
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88 БПЛА различного типа;
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28 антенн;
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25 единиц автобронетехники;
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8 гаубиц;
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6 пушек;
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8 складов с боекомплектом, ПММ и имуществом;
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2 генератора;
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2 радиолокационные системы;
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3 РСЗО;
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2 лодки.
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