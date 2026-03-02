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Подразделения БПЛА 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 632 удара по врагу. ВИДЕО

За минувшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществлено 632 огневых поражения противника и его боевых позиций.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Среди результатов меткой работы уничтожено или повреждено:

  • 114 наблюдательных постов;

  • 107 укрытий;

  • 88 БПЛА различного типа;

  • 28 антенн;

  • 25 единиц автобронетехники;

  • 8 гаубиц;

  • 6 пушек;

  • 8 складов с боекомплектом, ПММ и имуществом;

  • 2 генератора;

  • 2 радиолокационные системы;

  • 3 РСЗО;

  • 2 лодки.

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Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) Запорожская область (4428) Национальная гвардия (2358) Пивненко Александр (43) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (21) Херсонская область (5721)
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