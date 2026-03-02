Знищено гармати Д-30, МТ-12 та ББМ "Тигр": батальйон "Сапсан" уразив 8 одиниць техніки рашистів. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку під удари українських безпілотників потрапили 8 одиниць вогневої та логістичної техніки противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Сапсан" під час бойових вильотів уразили гармати, автівки та квадроцикл окупантів.
Зокрема знищено:
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гармата Д-30 — 1 од.;
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гармата МТ-12 — 1 од.;
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ББМ "Тигр" — 1 од.;
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АТ "Буханка" — 3 од.;
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легка АТ — 1 од.;
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квадроцикл — 1 од.
"І кожна знайдена ціль - це мінус ресурс ворога. Це - зменшення його потенціалу", - додають бійці у дописі під відео.
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Владислав Сварчевський
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