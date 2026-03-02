Знищено гармати Д-30, МТ-12 та ББМ "Тигр": батальйон "Сапсан" уразив 8 одиниць техніки рашистів. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку під удари українських безпілотників потрапили 8 одиниць вогневої та логістичної техніки противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Сапсан" під час бойових вильотів уразили гармати, автівки та квадроцикл окупантів.

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Зокрема знищено:

гармата Д-30 — 1 од.;

гармата МТ-12 — 1 од.;

ББМ "Тигр" — 1 од.;

АТ "Буханка" — 3 од.;

легка АТ — 1 од.;

квадроцикл — 1 од.

"І кожна знайдена ціль - це мінус ресурс ворога. Це - зменшення його потенціалу", - додають бійці у дописі під відео.

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