УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Знищення російської техніки Бої на Куп’янському напрямку Оператори дронів
1 517 4

Знищено гармати Д-30, МТ-12 та ББМ "Тигр": батальйон "Сапсан" уразив 8 одиниць техніки рашистів. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку під удари українських безпілотників потрапили 8 одиниць вогневої та логістичної техніки противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Сапсан" під час бойових вильотів уразили гармати, автівки та квадроцикл окупантів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зокрема знищено:

  • гармата Д-30 — 1 од.;

  • гармата МТ-12 — 1 од.;

  • ББМ "Тигр" — 1 од.;

  • АТ "Буханка" — 3 од.;

  • легка АТ — 1 од.;

  • квадроцикл — 1 од.

"І кожна знайдена ціль - це мінус ресурс ворога. Це - зменшення його потенціалу", - додають бійці у дописі під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ЗРК "Панцир-С1" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Дивіться також: Троє окупантів намагаються снігом загасити свій танк, палаючий після детонації БК. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) дрони (8364) Сили безпілотних систем (518) Харківська область (2813) Куп’янський район (751) Куп’янськ (1121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Геноцид "бухалок")
показати весь коментар
02.03.2026 19:49 Відповісти
МТ-12 це вже цікаво...на ЛБЗ не підтягеш знищується, а дальність в неї невелика навіть ОФ снарядом...а протитанкові постріли зараз взагалі не потрібні
показати весь коментар
02.03.2026 20:15 Відповісти
так, Рапіра точна, але невелика дальність та прицепна..дуже паливно..вже вимерли давно..
показати весь коментар
02.03.2026 22:05 Відповісти
але хлопчики на тигрі це файна ціль
показати весь коментар
02.03.2026 22:07 Відповісти
 
 