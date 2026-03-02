Уничтожены пушки Д-30, МТ-12 и ББМ "Тигр": батальон "Сапсан" поразил 8 единиц техники рашистов. ВИДЕО

На Купянском направлении под удары украинских беспилотников попали 8 единиц огневой и логистической техники противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов батальона беспилотных систем "Сапсан" во время боевых вылетов поразили пушки, автомобили и квадроцикл оккупантов.

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В частности, уничтожены:

пушка Д-30 - 1 единица;

пушка МТ-12 - 1 единица;

ББМ "Тигр" - 1 единица;

АТ "Буханка" - 3 единицы;

легкая АТ - 1 единица;

квадроцикл - 1 единица;

"И каждая найденная цель - это минус ресурс врага. Это - уменьшение его потенциала", - добавляют бойцы в посте под видео.

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