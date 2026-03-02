Уничтожены пушки Д-30, МТ-12 и ББМ "Тигр": батальон "Сапсан" поразил 8 единиц техники рашистов. ВИДЕО
На Купянском направлении под удары украинских беспилотников попали 8 единиц огневой и логистической техники противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов батальона беспилотных систем "Сапсан" во время боевых вылетов поразили пушки, автомобили и квадроцикл оккупантов.
В частности, уничтожены:
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пушка Д-30 - 1 единица;
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пушка МТ-12 - 1 единица;
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ББМ "Тигр" - 1 единица;
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АТ "Буханка" - 3 единицы;
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легкая АТ - 1 единица;
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квадроцикл - 1 единица;
"И каждая найденная цель - это минус ресурс врага. Это - уменьшение его потенциала", - добавляют бойцы в посте под видео.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.03.2026 19:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Речь Брежнева
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Ирина Александра
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Ирина Александра
показать весь комментарий02.03.2026 22:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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