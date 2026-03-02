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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Купянском направлении Операторы дронов
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Уничтожены пушки Д-30, МТ-12 и ББМ "Тигр": батальон "Сапсан" поразил 8 единиц техники рашистов. ВИДЕО

На Купянском направлении под удары украинских беспилотников попали 8 единиц огневой и логистической техники противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов батальона беспилотных систем "Сапсан" во время боевых вылетов поразили пушки, автомобили и квадроцикл оккупантов.

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В частности, уничтожены:

  • пушка Д-30 - 1 единица;

  • пушка МТ-12 - 1 единица;

  • ББМ "Тигр" - 1 единица;

  • АТ "Буханка" - 3 единицы;

  • легкая АТ - 1 единица;

  • квадроцикл - 1 единица;

"И каждая найденная цель - это минус ресурс врага. Это - уменьшение его потенциала", - добавляют бойцы в посте под видео.

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Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) дроны (7301) Силы беспилотных систем (513) Харьковская область (2760) Купянский район (752) Купянск (997)
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Геноцид "бухалок")
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02.03.2026 19:49 Ответить
МТ-12 це вже цікаво...на ЛБЗ не підтягеш знищується, а дальність в неї невелика навіть ОФ снарядом...а протитанкові постріли зараз взагалі не потрібні
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02.03.2026 20:15 Ответить
так, Рапіра точна, але невелика дальність та прицепна..дуже паливно..вже вимерли давно..
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02.03.2026 22:05 Ответить
але хлопчики на тигрі це файна ціль
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02.03.2026 22:07 Ответить
 
 