Пилоты 1-й бригады сбили 17 российских "Шахедов", летевших в направлении украинских городов. ВИДЕО

Пилоты 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады сбили 17 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА типа "Шахед" были перехвачены и уничтожены во время движения в направлении украинских городов.

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Во время боевой работы украинские защитники применяли перехватчики "STING".

В посте к обнародованному видео отмечается: "Каждая уничтоженная цель - это защищенные города и спасенные жизни благодаря воинам 1 ОВМБр".

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