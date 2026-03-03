2 236 3
Пилоты 1-й бригады сбили 17 российских "Шахедов", летевших в направлении украинских городов. ВИДЕО
Пилоты 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады сбили 17 российских беспилотников в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА типа "Шахед" были перехвачены и уничтожены во время движения в направлении украинских городов.
Во время боевой работы украинские защитники применяли перехватчики "STING".
В посте к обнародованному видео отмечается: "Каждая уничтоженная цель - это защищенные города и спасенные жизни благодаря воинам 1 ОВМБр".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.03.2026 01:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олександр Кучер #593565
показать весь комментарий03.03.2026 06:48 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий03.03.2026 13:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль