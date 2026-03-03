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Пилоты 1-й бригады сбили 17 российских "Шахедов", летевших в направлении украинских городов. ВИДЕО

Пилоты 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады сбили 17 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА типа "Шахед" были перехвачены и уничтожены во время движения в направлении украинских городов.

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Во время боевой работы украинские защитники применяли перехватчики "STING".

В посте к обнародованному видео отмечается: "Каждая уничтоженная цель - это защищенные города и спасенные жизни благодаря воинам 1 ОВМБр".

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Автор: 

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Такі 17 !!!! Геть москалів!
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03.03.2026 01:03 Ответить
Дуже велика подяка, та низький уклін нашим Українським захисникам. Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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03.03.2026 06:48 Ответить
Чи мені здається, чи декілька перехоплювачив, судячи з траєкторії, пролетіли повз?
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03.03.2026 13:31 Ответить
 
 