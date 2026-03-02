Сили оборони відкинули ворога біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState
Сили оборони України мають успіх на Олександрівському напрямку - ворога відкинуто поблизу п’яти населених пунктів.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де відкинуто війська противника?
"Мапу оновлено. Сили оборони відкинули противника поблизу Злагоди (Дніпропетровська обл), Новогригорівки (Запорізька обл), Новомиколаївки (Дніпропетровська обл), Степового (Дніпропетровська обл) та Тернового (Дніпропетровська обл)", - сказано в повідомленні.
Що передувало
Напередодні повідомлялося, що підрозділи угруповання ДШВ невпинно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільняють українську землю, знищують окупантів і методично перерізають їхні логістичні артерії.
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zloj pens #587166
показати весь коментар02.03.2026 17:40 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Деніс Войцеховський
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Oleksii Pilevych #582021
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zloj pens #587166
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