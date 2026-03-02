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Новини Оновлення мапи DeepState Бої на Олександрівському напрямку
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Сили оборони відкинули ворога біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState

Сили оборони України мають успіх на Олександрівському напрямку - ворога відкинуто поблизу п’яти населених пунктів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де відкинуто війська противника?

"Мапу оновлено. Сили оборони відкинули противника поблизу Злагоди (Дніпропетровська обл), Новогригорівки (Запорізька обл), Новомиколаївки (Дніпропетровська обл), Степового (Дніпропетровська обл) та Тернового (Дніпропетровська обл)", - сказано в повідомленні.

ЗСУ відкинули окупантів біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку

ЗСУ відкинули окупантів біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку

ЗСУ відкинули окупантів біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку

ЗСУ відкинули окупантів біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що підрозділи угруповання ДШВ невпинно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільняють українську землю, знищують окупантів і методично перерізають їхні логістичні артерії.

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Автор: 

Запорізька область (4949) Дніпропетровська область (5109) Синельниківський район (553) Пологівський район (425) Тернове (10) Новомиколаївка (2) Степове (4) Новогригорівка (7) Злагода (6) DeepState (548)
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Слава ЗСУ !!!Слава Героям !!!
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02.03.2026 17:40 Відповісти
А скиглили тут "та вони і без Старлінка успішно наступають".
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02.03.2026 18:18 Відповісти
Сподіваюсь це початок кінця для рашистів..... мають посипатись кацапи .
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03.03.2026 01:00 Відповісти
Ваші слова да Богу в уші.Віримо в ЗСУ !!!
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03.03.2026 13:01 Відповісти
 
 