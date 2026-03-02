РУС
Силы обороны отбросили врага у пяти населенных пунктов на Александровском направлении, - DeepState

Силы обороны Украины добились успеха на Александровском направлении - враг отброшен вблизи пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где отброшены войска противника?

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Злагоды (Днепропетровская обл.), Новогригоровки (Запорожская обл.), Новониколаевки (Днепропетровская обл.), Степового (Днепропетровская обл.) и Тернового (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригоровки, - DeepState

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника на Александровском направлении, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии.

Читайте также: Злагода в Днепропетровской области под контролем Сил обороны, - 110 ОМБр

Запорожская область (2216) Днепропетровская область (1498) Синельниковский район (445) Пологовский район (342) Терновое (7) Новониколаевка (1) Степовое (3) Новогригоровка (6) Злагода (5) DeepState (468)
Слава ЗСУ !!!Слава Героям !!!
