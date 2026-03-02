Силы обороны отбросили врага у пяти населенных пунктов на Александровском направлении, - DeepState
Силы обороны Украины добились успеха на Александровском направлении - враг отброшен вблизи пяти населенных пунктов.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где отброшены войска противника?
"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Злагоды (Днепропетровская обл.), Новогригоровки (Запорожская обл.), Новониколаевки (Днепропетровская обл.), Степового (Днепропетровская обл.) и Тернового (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Накануне сообщалось, что подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника на Александровском направлении, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии.
