Новости Боевые действия на юге
2 323 4

Освобождено 9 населенных пунктов на Александровском направлении, решительное вытеснение противника продолжается, - ДШВ. ВИДЕО

Подразделения группировки ДШВ неустанно давят на противника на Александровском направлении, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методично перерезают их логистические артерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДШВ.

Сколько населенных пунктов освободили?

Как отмечается, на данный момент освобождено 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов.

Воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя.

В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника из укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.

В соответствии с взвешенным замыслом главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции", - говорится в сообщении.

Доступ вражеских сил к сети Starlink

Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность оккупантов и затруднило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.

Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, которые обнаруживают и уничтожают цели, не оставляя врагу ни одного безопасного тыла.

Ликвидация войск РФ

С началом операции (с 29.01.2026 по тч.), потери противника составляют:

  • Личного состава - 6537, из них:
  • Безвозвратные - 4355
  • Санитарные - 2167
  • Плен - 15
  • ОВТ - 419, из них:
  • ББМ - 14
  • АТ - 242
  • АС - 49
  • РСЗО - 2
  • Средства ПВО - 1
  • Спец. техника - 6
  • Мото/квадро - 105
  • Танки - 7
  • АртС - 147
  • БПлА типа Крыло - 611
  • ПУБПлА - 108

боевые действия (3794) ДШВ Десантно-штурмовые войска (244) война в Украине (7417)
