Рашисты нанесли удар беспилотником по поезду на Николаевщине: ранен работник "УЗ". ФОТО

Российские войска атаковали беспилотником пустой поезд в Николаевской области, который прибыл на техническое обслуживание.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, ранен один сотрудник УЗ. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Вчера вечером РФ пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель.



Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива", - говорится в сообщении.



Люди не пострадали. Когда угроза исчезла, поезд продолжил движение.





В ГСЧС сообщили, что пожар ликвидировали спасатели и дежурный караул пожарного поезда "Укрзализныци".















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Что предшествовало?

Сообщалось, что утром 4 марта российские оккупанты нанесли удар "шахедами" по объекту транспортной инфраструктуры в Николаеве.

2 марта россияне нанесли удар дроном по электричке в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина, есть раненые.

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