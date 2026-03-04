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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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Рашисты нанесли удар беспилотником по поезду на Николаевщине: ранен работник "УЗ". ФОТО

Российские войска атаковали беспилотником пустой поезд в Николаевской области, который прибыл на техническое обслуживание.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"К сожалению, ранен один сотрудник УЗ. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Вчера вечером РФ пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель.

Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали. Когда угроза исчезла, поезд продолжил движение.

РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині

В ГСЧС сообщили, что пожар ликвидировали спасатели и дежурный караул пожарного поезда "Укрзализныци".

РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині

Читайте: Сутки на Харьковщине: под ударами Харьков и 12 населенных пунктов, 12 пострадавших. ФОТО

Что предшествовало?

Сообщалось, что утром 4 марта российские оккупанты нанесли удар "шахедами" по объекту транспортной инфраструктуры в Николаеве.

2 марта россияне нанесли удар дроном по электричке в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина, есть раненые.

Читайте: 149 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 129 целей. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

железная дорога (1473) Николаев (2228) Николаевская область (2302) обстрел (33063) Кулеба Алексей (189) Николаевский район (204)
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Топ комментарии
+8
якщо дзеркальної відповіді не буде, до літа їздити залізницею України стане вкрай небезпечно!
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04.03.2026 10:19 Ответить
+3
Я відбувся легким переляком
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04.03.2026 10:22 Ответить
+3
Вітаю! Бережіть себе!
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04.03.2026 10:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
якщо дзеркальної відповіді не буде, до літа їздити залізницею України стане вкрай небезпечно!
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04.03.2026 10:19 Ответить
Я відбувся легким переляком
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04.03.2026 10:22 Ответить
Вітаю! Бережіть себе!
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04.03.2026 10:47 Ответить
якась **** наводить ...зелені виборці ...
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04.03.2026 11:02 Ответить
Зелянуковичі, якщо точно.
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04.03.2026 11:24 Ответить
наводить опрератор дрона...виборці тут ні до чого...
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04.03.2026 11:50 Ответить
та да ...по всій Україні наводчиків та інформаторів виловлють ... а тут чисто оператор на маячок ... ...
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04.03.2026 12:11 Ответить
мій р- н 🥺...
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04.03.2026 11:06 Ответить
🥺
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04.03.2026 11:16 Ответить
 
 