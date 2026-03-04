Сутки на Харьковщине: под ударами - Харьков и 12 населенных пунктов, 12 пострадавших. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - ребенок.

В г. Харькове острую реакцию на стресс испытали 60-летняя женщина и 70-летний мужчина; в г. Чугуев пострадали 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка; в с. Ольшаны Солоницовской громады перенесли острую реакцию на стресс 47-летняя и 63-летняя женщины и 90-летний мужчина; в сел. Близнюки получил ранение 30-летний мужчина.

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В результате взрыва неизвестного предмета в г. Харькове погиб 45-летний мужчина, пострадала 45-летняя женщина.

Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

3 КАБ;

10 БПЛА типа "Герань-2";

2 fpv-дрона;

36 БПЛА (тип устанавливается).

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Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: