Сутки на Харьковщине: под ударами - Харьков и 12 населенных пунктов, 12 пострадавших. ФОТО
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - ребенок.
В г. Харькове острую реакцию на стресс испытали 60-летняя женщина и 70-летний мужчина; в г. Чугуев пострадали 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка; в с. Ольшаны Солоницовской громады перенесли острую реакцию на стресс 47-летняя и 63-летняя женщины и 90-летний мужчина; в сел. Близнюки получил ранение 30-летний мужчина.
В результате взрыва неизвестного предмета в г. Харькове погиб 45-летний мужчина, пострадала 45-летняя женщина.
Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 3 КАБ;
- 10 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 fpv-дрона;
- 36 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове поврежден многоквартирный дом;
- в Богодуховском районе повреждены 7 частных домов, гараж, 2 хозяйственные постройки, электросети (с. Мурафа);
- в Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственная постройка (с. Гроза), гражданское здание (с. Грушевка), хозяйственная постройка (с. Василенково);
- в Изюмском районе повреждены 6 частных домов (с. Оскол), магазин (с. Малиновка);
- в Харьковском районе повреждены 5 частных домов (пгт. Ольшаны);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (пгт. Близнюки, с. Энергетиков);
- в Чугуевском районе повреждены частный дом, автомобиль, 3 хозяйственные постройки (г. Чугуев).
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