РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости Взрыв в Харькове
1 320 0

В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения, - полиция

Взрыв в Харькове

В Харькове в результате взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел 3 марта около 21:00 в Основянском районе города. Взрыв прогремел возле подъезда многоквартирного жилого дома.

Также читайте: Взрыв на выставке в Чернигове: двух военных приговорили к 5 и 6 годам за ранение детей

Обстоятельства трагедии

По предварительной информации, детонация произошла из-за неустановленного предмета. В результате взрыва мужчина 1980 года рождения погиб на месте происшествия.

Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В полиции подтвердили факт гибели и ранения.

"В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – отметили правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Львова взорвался бытовой газ: два человека ранены

Версия следствия

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительно основной версией следователи рассматривают несчастный случай.

Решается вопрос о правовой квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Николаеве: начато досудебное расследование по факту теракта, - Офис генпрокурора

Автор: 

взрыв (1356) Харьков (1624) Харьковская область (2215) Харьковский район (682)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 