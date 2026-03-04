В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения, - полиция

В Харькове в результате взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 3 марта около 21:00 в Основянском районе города. Взрыв прогремел возле подъезда многоквартирного жилого дома.

Обстоятельства трагедии

По предварительной информации, детонация произошла из-за неустановленного предмета. В результате взрыва мужчина 1980 года рождения погиб на месте происшествия.

Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В полиции подтвердили факт гибели и ранения.

"В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – отметили правоохранители.

Версия следствия

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительно основной версией следователи рассматривают несчастный случай.

Решается вопрос о правовой квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Расследование продолжается.

