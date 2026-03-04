В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения, - полиция
В Харькове в результате взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.
Инцидент произошел 3 марта около 21:00 в Основянском районе города. Взрыв прогремел возле подъезда многоквартирного жилого дома.
Обстоятельства трагедии
По предварительной информации, детонация произошла из-за неустановленного предмета. В результате взрыва мужчина 1980 года рождения погиб на месте происшествия.
Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В полиции подтвердили факт гибели и ранения.

Версия следствия
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительно основной версией следователи рассматривают несчастный случай.
Решается вопрос о правовой квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Расследование продолжается.
