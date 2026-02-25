В центре Львова взорвался бытовой газ: два человека ранены
Вечером 25 февраля в центре Львова произошел взрыв в квартире жилого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Львовской области.
Что известно?
Инцидент произошел на улице Ференца Листа. По предварительным данным, в помещении взорвался бытовой газ. В квартире проживали арендаторы — двое студентов одного из львовских учебных заведений.
Вследствие взрыва пострадали 17-летний парень и 18-летняя девушка. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 17:50. Сейчас медики проводят обследование пострадавших и уточняют их диагнозы.
"На месте работают следственно-оперативные группы и профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали происшествия, которые привели к взрыву", — сообщили в полиции Львовщины.
Открыто уголовное производство
Следователи начали уголовное производство по части первой статьи 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.
Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.
Продолжается установление обстоятельств
Правоохранители продолжают выяснять причины взрыва и проверяют техническое состояние газового оборудования в квартире. Также устанавливается, соблюдали ли жильцы правила безопасности при пользовании бытовым газом. В полиции отметили, что расследование продолжается.
- Ранее сообщалось, что во Львовской области произошел взрыв газа на станции техобслуживания. Есть травмированные и погибший.
