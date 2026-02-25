В центре Львова взорвался бытовой газ: два человека ранены

Вечером 25 февраля в центре Львова произошел взрыв в квартире жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Львовской области.

Что известно?

Инцидент произошел на улице Ференца Листа. По предварительным данным, в помещении взорвался бытовой газ. В квартире проживали арендаторы — двое студентов одного из львовских учебных заведений.

Вследствие взрыва пострадали 17-летний парень и 18-летняя девушка. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 17:50. Сейчас медики проводят обследование пострадавших и уточняют их диагнозы.

"На месте работают следственно-оперативные группы и профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали происшествия, которые привели к взрыву", — сообщили в полиции Львовщины.

Открыто уголовное производство

Следователи начали уголовное производство по части первой статьи 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.

Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.

Продолжается установление обстоятельств

Правоохранители продолжают выяснять причины взрыва и проверяют техническое состояние газового оборудования в квартире. Также устанавливается, соблюдали ли жильцы правила безопасности при пользовании бытовым газом. В полиции отметили, что расследование продолжается.

