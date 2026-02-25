РУС
2 945 20

Сбил двух детей на переходе: прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении

ДТП с участием прокурора

Прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, совершившему 24 февраля на Львовщине ДТП, в котором погибла 14-летняя девушка и был травмирован ее 10-летний брат, сообщено о подозрении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Прокурор получил подозрение 

Действия прокурора квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины − нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.

"С целью обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции ОГП. Учитывая, что вследствие этого трагического события погибла несовершеннолетняя девушка, а потерпевшим является ее младший брат, в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП", - заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности.

Кравченко добавил, что держит на личном контроле расследование этого ДТП.

Читайте также: В результате ДТП с участием прокурора во Львовской области погиб ребенок, еще один госпитализирован, - Кравченко

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

Смотрите также: Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу: в ГБР рассказали подробности ДТП возле Львова с участием прокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП (290) Львов (384) прокурор (110) Кравченко Руслан (90) подозрение (334) Львовская область (490) Львовский район (184)
Топ комментарии
+11
А тепер пояснюю вам як розуміти цю фразу. От так: на батьків дівчинки так наїдуть представники інтересів дітей і протидії домашнього насильства, що вони відмовляться від будь-яких претензій до прокурора. Їм пришиють недбале відношення до дітей, пригрозять позбавленням батьківських прав на хлопчика і для "профілактики" запроторять на кілька років в тюрму (ну щоби справа швидко уляглась).
25.02.2026 21:46 Ответить
+9
Мене цікавить лише одне: чому лише в Україні є окремі тюрми для влади: поліцейских, прокурорів, суддів?
В США такого немає. Напишіть країну де це є.
25.02.2026 21:22 Ответить
+7
І знову почалися чергові ГОЙДАЛКИ для затягування часу від портновських гнид!!
Убивця прокурор, що убив військовика на блок-посту (батька 3-х дітей) в час КОМЕНДАНСЬКОЇ години, живий і здоровий, вештається на свободі з адвокатами-подєльніками, затягуючи із суддівським час!!
Доброчесність суддів там і не бачили!!
25.02.2026 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там реальне кубло із недоправоохоронців(((
25.02.2026 21:20 Ответить
Яка доля того лайна що нацгвардійця на блокпосту у Києві під час комендантської години вбило ? (( Отут те саме буде , або взагалі умовно дадуть .
25.02.2026 21:22 Ответить
все ОК він за Зеленського голосував, і в кравченка на контролі.
26.02.2026 06:37 Ответить
Мене цікавить лише одне: чому лише в Україні є окремі тюрми для влади: поліцейских, прокурорів, суддів?
В США такого немає. Напишіть країну де це є.
25.02.2026 21:22 Ответить
Наприклад - рф...
25.02.2026 21:50 Ответить
рф не рахується, бо це помийка ссср, а там була сегрегація як між партійними і не партійними наприклад.
Та і взагалі рашка всю свою історію це сегрегація.
Хоча і більш лагідна чим теперішня рашка.
25.02.2026 22:06 Ответить
Есть. Или отдельные блоки. Почти везде так
показать весь комментарий
А написати країну наприклад у тебе пальчики втомилися?
Чи просто на понт береш?
25.02.2026 22:08 Ответить
Вони є скрізь.
25.02.2026 23:35 Ответить
а можна відповідь- саме де і коли в наш час, а то таких як ти купа і ніхто про конкретику...
Балаболи.
26.02.2026 03:02 Ответить
Євгене, пишу тобі і США де прожиаю 36 років. Ой, ти зовсім не знаєш США раз такі байки пишеш. Тут злочинець застрелить людину у поїзді і через пару років вже на волі. А запхати за грати когось зі "системи" майже неможливо. Простого посадять, а от прокурора - то дуже і дуже великий знак питання. "Система" в будь-якій країні "система" і захищає своїх до "сконання віку".
25.02.2026 21:54 Ответить
І знову почалися чергові ГОЙДАЛКИ для затягування часу від портновських гнид!!
Убивця прокурор, що убив військовика на блок-посту (батька 3-х дітей) в час КОМЕНДАНСЬКОЇ години, живий і здоровий, вештається на свободі з адвокатами-подєльніками, затягуючи із суддівським час!!
Доброчесність суддів там і не бачили!!
25.02.2026 21:33 Ответить
25.02.2026 21:46 Ответить
Не думаю, що ви праві.
Кравченко наврядчи буде себе підставляти за ради рядового прокурора.
25.02.2026 23:44 Ответить
Щеб добре було пред'явити підозру тим посадовцям які не стежать за розміткамі, світлафорами і освітленням хочаб пішоходних переходів.
Покриття діра на дірі і цепісля «ремонту» влітку минулого року. Розмітки немає, знаки відсутні, або встановлені так, що хрін поймеш як його розбачити, освітлення геть немає, як і світлофорів біля переходів.
Мої щирі співчуття родині цих діток.
Саджати треба всіх причетних до цієї трагедії і не тільки цієї, нажаль.
25.02.2026 23:41 Ответить
Ввведение института присяжных уже перезрело
26.02.2026 05:54 Ответить
Да діждіться розслідування,яке робиться ЗАВЖДИ,а потім створюйте срач.
26.02.2026 06:19 Ответить
 
 