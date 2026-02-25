Сбил двух детей на переходе: прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении

Прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, совершившему 24 февраля на Львовщине ДТП, в котором погибла 14-летняя девушка и был травмирован ее 10-летний брат, сообщено о подозрении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Прокурор получил подозрение

Действия прокурора квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины − нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.

"С целью обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции ОГП. Учитывая, что вследствие этого трагического события погибла несовершеннолетняя девушка, а потерпевшим является ее младший брат, в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП", - заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности.

Кравченко добавил, что держит на личном контроле расследование этого ДТП.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

