Сбил двух детей на переходе: прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении
Прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, совершившему 24 февраля на Львовщине ДТП, в котором погибла 14-летняя девушка и был травмирован ее 10-летний брат, сообщено о подозрении.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Прокурор получил подозрение
Действия прокурора квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины − нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.
"С целью обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции ОГП. Учитывая, что вследствие этого трагического события погибла несовершеннолетняя девушка, а потерпевшим является ее младший брат, в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП", - заявил Кравченко.
По словам генпрокурора, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности.
Кравченко добавил, что держит на личном контроле расследование этого ДТП.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 24 февраля во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.
В США такого немає. Напишіть країну де це є.
Та і взагалі рашка всю свою історію це сегрегація.
Хоча і більш лагідна чим теперішня рашка.
Чи просто на понт береш?
Балаболи.
Убивця прокурор, що убив військовика на блок-посту (батька 3-х дітей) в час КОМЕНДАНСЬКОЇ години, живий і здоровий, вештається на свободі з адвокатами-подєльніками, затягуючи із суддівським час!!
Доброчесність суддів там і не бачили!!
А тепер пояснюю вам як розуміти цю фразу. От так: на батьків дівчинки так наїдуть представники інтересів дітей і протидії домашнього насильства, що вони відмовляться від будь-яких претензій до прокурора. Їм пришиють недбале відношення до дітей, пригрозять позбавленням батьківських прав на хлопчика і для "профілактики" запроторять на кілька років в тюрму (ну щоби справа швидко уляглась).
Кравченко наврядчи буде себе підставляти за ради рядового прокурора.
Покриття діра на дірі і цепісля «ремонту» влітку минулого року. Розмітки немає, знаки відсутні, або встановлені так, що хрін поймеш як його розбачити, освітлення геть немає, як і світлофорів біля переходів.
Мої щирі співчуття родині цих діток.
Саджати треба всіх причетних до цієї трагедії і не тільки цієї, нажаль.