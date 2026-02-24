РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7864 посетителя онлайн
Новости Смертельные ДТП ДТП с чиновниками
3 609 24

В результате ДТП с участием прокурора на Львовщине погиб ребенок, еще один госпитализирован, - Кравченко

При участии сотрудника Херсонской ОГА произошло ДТП

24 февраля на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Несколько часов назад произошла страшная трагедия, о которой я должен сообщить лично. Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один - госпитализирован", - сообщил генпрокурор.

За рулем был прокурор

За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое спасателей погибли по вине пьяного водителя в Тернополе: виновника ДТП задержали. ФОТО

Детали ДТП

  • ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы.
  • Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.
  • Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Читайте также: Вручено подозрение судье, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик до сих пор в тяжелом состоянии

"Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, которые потеряли дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте", - подчеркнул Кравченко.

Кравченко взял производство под личный контроль

"Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его проводят следователи Государственного бюро расследований. Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка", - резюмировал Генпрокурор.

Читайте также: Мэра Вознесенска Величко взяли под стражу с залогом 500 тыс. грн по делу о смертельном ДТП

Автор: 

ДТП (289) прокурор (108) Кравченко Руслан (89) Львовская область (486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Цю дитину вбив не прокурор а бандит в прокурорських погонах!
показать весь комментарий
24.02.2026 21:09 Ответить
+11
У цьому вбивстві винна влада, оскільки вона толерує злочини та дозволяє відкупатися від покарання.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:12 Ответить
+6
НАПЕВНО ЛІКАРІ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ ,У ЯКОМУ БУВ СТАНІ...
показать весь комментарий
24.02.2026 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ще й 130? Чи був тверезий.... Мовчок!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:58 Ответить
Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. Джерело: https://censor.net/ua/n3602258
показать весь комментарий
24.02.2026 21:38 Ответить
прокурор генеральний про це не вказав - а тексту розслідування поліції після випадку із Русіновим я просто не вірю!
показать весь комментарий
24.02.2026 21:42 Ответить
А прокурору, особливо генеральному, віриш?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:09 Ответить
Зірро
показать весь комментарий
24.02.2026 23:10 Ответить
Прокурорам заборонити сідати за кермо! Прокурори це слабка ланка правоохоронної системи, постійно п'яні, під наркотою і завжди корумповані. Прокурорів потрібно періодично відправляти штурмувати Покровськ в складі штурмових полків, хоча б на тиждень, щоб повертати їх в реальний світ людей.
показать весь комментарий
25.02.2026 05:53 Ответить
Цю дитину вбив не прокурор а бандит в прокурорських погонах!
показать весь комментарий
24.02.2026 21:09 Ответить
Це одне і теж...різниці ніякої
показать весь комментарий
24.02.2026 21:48 Ответить
У цьому вбивстві винна влада, оскільки вона толерує злочини та дозволяє відкупатися від покарання.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:12 Ответить
Це відбувається останні 30 років
показать весь комментарий
24.02.2026 21:49 Ответить
НАПЕВНО ЛІКАРІ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ ,У ЯКОМУ БУВ СТАНІ...
показать весь комментарий
24.02.2026 21:14 Ответить
Як не суддя так прокурор грають в боулінг манюпасами ... схоже в них якийсь челендж 🤔
показать весь комментарий
24.02.2026 21:14 Ответить
Челенж Задави гоя🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.02.2026 21:51 Ответить
Зазвичай вказують, чи трапилось це на пішоходному переході, чи ні. Тут мовчать. Значить на цьому буде збудований захист. Нічого не змінюється.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:17 Ответить
алко теж проходять одразу при ДТП... Одже?
показать весь комментарий
24.02.2026 21:27 Ответить
Можете сформулювати запитання таким чином, що його могли зрозуміти ще хтось, крім вас?
показать весь комментарий
24.02.2026 21:29 Ответить
при ДТП всі учасники проходять тест на вміст алкоголю в крові,,,
при відмові - одразу ст 130 !
От я й запитав, чи був такий тест проведений...
показать весь комментарий
24.02.2026 21:35 Ответить
Ви дуже неуважні.
ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи.Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп'яніння не виявлено.Усі обставини події наразі встановлюються. Джерело: https://censor.net/ua/n3602258
показать весь комментарий
24.02.2026 21:38 Ответить
ще раз: прокурор генеральний про це не вказав - а тексту розслідування поліції після випадку із Русіновим я просто не вірю!
показать весь комментарий
24.02.2026 21:43 Ответить
Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. Джерело: https://censor.net/ua/n3602258
показать весь комментарий
24.02.2026 21:39 Ответить
ой, він інвалід, йому погано стало
показать весь комментарий
24.02.2026 21:33 Ответить
Подозрительно молчат про обстоятельства,хитрозадые журнашлюшки просто выдали формальное сочувствие и смехотворное обещание справедливости
показать весь комментарий
24.02.2026 21:51 Ответить
Справедливість? Та ви що.. Коли це таке було. Навіть не по таким справам суди йдуть роками без усіляких результатів, справедливість і наша влада і судді і прокурори - це не співставні речі. Починаючи з самого кравченка, у якого батько колаборант.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:46 Ответить
 
 