В результате ДТП с участием прокурора на Львовщине погиб ребенок, еще один госпитализирован, - Кравченко

24 февраля на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Несколько часов назад произошла страшная трагедия, о которой я должен сообщить лично. Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один - госпитализирован", - сообщил генпрокурор.

За рулем был прокурор

За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое спасателей погибли по вине пьяного водителя в Тернополе: виновника ДТП задержали. ФОТО

Детали ДТП

ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы.

Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Читайте также: Вручено подозрение судье, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге: мальчик до сих пор в тяжелом состоянии

"Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, которые потеряли дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте", - подчеркнул Кравченко.

Кравченко взял производство под личный контроль

"Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его проводят следователи Государственного бюро расследований. Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка", - резюмировал Генпрокурор.

Читайте также: Мэра Вознесенска Величко взяли под стражу с залогом 500 тыс. грн по делу о смертельном ДТП