В результате ДТП с участием прокурора на Львовщине погиб ребенок, еще один госпитализирован, - Кравченко
24 февраля на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием сотрудника прокуратуры: погиб ребенок, еще один госпитализирован. Водитель задержан, расследование находится под контролем Офиса Генерального прокурора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
"Несколько часов назад произошла страшная трагедия, о которой я должен сообщить лично. Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один - госпитализирован", - сообщил генпрокурор.
За рулем был прокурор
За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Детали ДТП
- ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы.
- Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.
- Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
"Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, которые потеряли дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте", - подчеркнул Кравченко.
Кравченко взял производство под личный контроль
"Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его проводят следователи Государственного бюро расследований. Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка", - резюмировал Генпрокурор.
